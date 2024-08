Έλληνες Μιλούν για τον Αγαπημένο τους Χαρακτήρα από Σειρά για το 2017

Βρισκόμαστε, αισίως, στον τελευταίο μήνα του χρόνου και όπως είναι φυσικό, οι περισσότεροι έχουμε ήδη ξεκινήσει τους απολογισμούς μας. Από τη μία σκεφτόμαστε δουλειές, σχέσεις και όλα τα λάθη που μπορεί να κάναμε σε προσωπικό επίπεδο και από την άλλη, τα σοβαρά, δηλαδή τους καλύτερους δίσκους της χρονιάς, τις ταινίες που μας πώρωσαν και, φυσικά, τις αγαπημένες μας σειρές. Ειδικά για εμάς τους δημοσιογράφους, τα Χριστούγεννα αποκτούν διπλή αξία μιας και αποτελούν την εποχή που βγάζουμε το «άχτι» μας, φτιάχνοντας λίστες για να τις μοιραστούμε μαζί σας και να ανοίξουμε -σαν δώρα- αυτές των συναδέλφων μας. Ωστόσο, επειδή εγώ δεν είμαι χαραμοφάης, αποφάσισα να αφήσω λίγο χώρο σε κάποιους φίλους και γνωστούς ζητώντας τους να μου μιλήσουν για τον αγαπημένο τους χαρακτήρα από τις σειρές που παρακολούθησαν μέσα στο 2017. Ιδού τι μου είπαν.



Larry David (Curb Your Enthusiasm)

https://www.youtube.com/watch?v=_NK8Pr06CzI

Η επιστροφή του Larry David με το Curb your Enthusiasm επισκίασε τα πάντα για μένα. Έπειτα από έξι χρόνια απουσίας, η σειρά επέστρεψε χωρίς να έχει χάσει ούτε στο ελάχιστο τα στοιχεία που την έκαναν ξεχωριστή. Ο David παραμένει ο βασιλιάς της observational κωμωδίας, παρουσιάζοντας με τον τρόπο του όλες αυτές τις ασήμαντες μικροενοχλήσεις της καθημερινότητας -όπως το να σου κλέψει κάποιος τη σειρά σε ένα μπουφέ- σαν να είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, ο χαρακτήρας του αποτελεί την εκδοχή του εαυτού του, σε περίπτωση που αποφάσιζε να είναι απόλυτα ειλικρινής με τους πάντες.

– Νίκος, 27

Arya Stark (Game of Thrones)

Ο αγαπημένος μου χαρακτήρας για το 2017 είναι η Aria Stark από το Game of Thrones. Είναι η πιο μικροκαμωμένη και badass κοπέλα εκεί έξω και ξεφτιλίζει τους πάντες.

-Αλεξία, 28

Hormone Monstress / Hormone Monster (Big Mouth)

https://www.youtube.com/watch?v=yJcEhpQpRtc

Αν με ρωτούσες πέρσι θα σου έλεγα τον Dustin Henderson από το Stranger Things, αλλά για το 2017 έχω καταλήξει στα δύο «τέρατα των ορμονών» από το Big Mouth. Απεικονίζουν με τον καλύτερο τρόπο τις εκρήξεις που γίνονταν μέσα μας στην εφηβεία, αλλά και τις ζαλισμένες σκέψεις που κάναμε σε αυτές τις ηλικίες. Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στη γυναικεία πλευρά του -δηλαδή στην Hormone Monstress-, επειδή μιλάει στην καρδιά μου, αλλά και για το γεγονός ότι η Maya Rudolph του Saturday Night Live δανείζει τη φωνή της στον χαρακτήρα. Όμως, η αλήθεια είνα, ότι και το Hormone Monster των αγοριών με βοήθησε να καταλάβω πολλά για τους συμμαθητές μου, οπότε, θα επιλέξω και τους δύο.

– Άρτεμις, 31

Bojack Hourseman (Bojack Hourseman)

Αγαπάω τον Bojack Hourseman. Με κάνει να νιώθω λιγότερο μόνος. Πρόκειται για έναν αλογόμορφο, νάρκισσο και αυτοκαταστροφικό πρωταγωνιστή της τηλεόρασης, με μέτρια και προβληματική καριέρα. Πρέπει να διαχειριστεί έναν δύσκολο χαρακτήρα, έναν ψυχισμό γεμάτο ματαιώσεις, τις κακές σχέσεις με τους γονείς του, τις απαράδεκτες μαλακίες που κάνει για να κερδίσει τους ανθρώπους που έχει γύρω του και να μην νιώθει μόνος. Η επίπονη προσπάθειά του να βρει τον εαυτό του, τα συνεχή λάθη και η επιστροφή στα ίδια και τα ίδια τον οδηγούν στη φράση που πολλοί από εμάς θέλουμε να εκστομίσουμε: «Δεν έχει σημασία. Τίποτα δεν έχει σημασία» (μακρά και εμφατική παύση ακολουθεί). Το αλκοόλ και η αδυναμία συναισθηματικής έκφρασης κάνουν τον Bojack Hourseman τον πιο υπέροχο καταθλιπτικό, εσωστρεφή και συμπλεγματικό χαρακτήρα -και- του 2017. Παρόλα τα ελαττώματά του, μάλλον, ακριβώς λόγω αυτών, αισθανόμαστε ότι είναι το ίδιο προβληματικός αλλά πιο συνειδητοποιημένος από εμάς. Από την τέταρτη σεζόν κρατάμε την φράση του «Γεννήθηκα σπασμένος μάλλον. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι γεννήθηκα με διαρροή και ό,τι καλό υπήρχε μέσα μου έσταξε σιγά – σιγά έξω από μένα και τώρα είμαι άδειος και δε θα γεμίσω ποτέ ξανά. Η ζωή είναι μια σειρά από πόρτες που κλείνουν, έτσι δεν είναι;».

– Μάριος, 27

Eleven (Stranger Things)

Η Eleven από το Stranger Things είναι από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες των τελευταίων χρόνων. Μου αρέσει διότι μπορεί να ελέγξει τους πάντες. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της είναι πως δεν μπορείς να την κάνεις ό,τι θέλεις -βλέπε Jim Hopper-, μιας και μέσα από την αδυναμία της γίνεται πιο δυνατή.

– Γιώτα, 21

Tyrion Lannister (Game of Thrones)

https://www.youtube.com/watch?v=e4Uq8O5ZhUA

Ο αγαπημένος μου χαρακτήρας είναι ο «top of the top» Tyrion Lannister. Πρόκειται για έναν απίστευτο διπλωμάτη με τρομερή αδυναμία στο ποτό και στις πόρνες. Ο Peter Dinklage είναι εκπληκτικός και έχει εξελίξει τρομερά τον τρόπο που προσεγγίζει τον χαρακτήρα. Το Game of Thrones θα ήταν πολύ διαφορετικό χωρίς αυτόν.

– Δηµήτρης, 26

Mike Wheeler (Stranger Things)

Όσο δύσκολο και αν μου είναι να διαλέξω ανάμεσα σε όλους τους χαρακτήρες, δεν μπορώ παρά να πω απλά: Mike Wheeler. Εκτός από το γεγονός ότι αποδεικνύει συνεχώς το πόσο πιστός φίλος είναι, έχει και φανταστικό ένστικτο. Από τη γνωριμία του με την Eleven, μέχρι τη σημαντική συνδρομή του στις έρευνες για τον Will. Λατρεύω τις εκρήξεις του στη δεύτερη σεζόν, καθότι του λείπει ξανά ένα πρόσωπο για το οποίο νοιαζόταν πολύ. Τον καταλαβαίνω, κάπως, που δεν μπορεί να δεχτεί το νέο μέλος της παρέας και δίνει περισσότερη σημασία στον Will. Είναι ο πιο έτοιμος από όλους για να τον ακούσει -they are going crazy together, right?- και τέλος -προσοχή, ακολουθεί spoiler-, δεν θα ξεχάσω ποτέ την αντίδρασή του όταν ανοίγει η πόρτα και βλέπει ξανά την Eleven. Ποτέ.

– Lorelai, 32

Dev Shah (Master of None)

https://www.youtube.com/watch?v=tGE-Mw-Yjsk

O Dev Shah (Aziz Ansari) ήταν και φέτος η αποκάλυψη. Είναι σαν να βλέπουμε τον εαυτό μας μέσω κάποιου ήρωα, για να νιώσουμε λιγότερο αποτυχημένοι και τρελοί. Προσπάθησε να διαχειριστεί έναν χωρισμό και να δαμάσει τα συναισθήματά του, σκρόλαρε σε εφαρμογές γνωριμιών, βγήκε με γυναίκες με τις οποίες δεν ήθελε να βγει ποτέ ξανά, απορρίφθηκε, φοβήθηκε να δεσμευτεί, πληγώθηκε όταν ερωτεύθηκε και θέλησε να δεσμευτεί, αλλά -προσοχή: ζώνη ελαφρού spoiler- η Francesca (Alessandra Mastronardi) αμφιταλαντεύτηκε περισσότερο απ’ όσο ο ίδιος άντεχε -αν και το παιχνίδι παίζεται ακόμα. Όλα αυτά πλάι σε έναν φίλο, τον Arnold (Eric Wareheim) που τα έχει κάνει ακόμα χειρότερα, αλλά και άλλους millenials, που δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν με τη ζωή τους. Όπως και εσύ που διαβάζεις τώρα.

– Κώστας, 26

