Τα Aγαπημένα μας Ελληνικά Rap Τραγούδια της Δεκαετίας

Σε κάτι λιγότερο από δύο μέρες το 2019 μας αποχαιρετά και μαζί του φεύγουν και τα ’10s, μια αρκετά περίεργη δεκαετία. Μουσικά βιώσαμε πολλές αλλαγές, το streaming μπήκε για τα καλά στη ζωή μας αλλάζοντας τον τρόπο που λειτουργούν τα charts, ο κόσμος άρχισε να καταναλώνει πολύ διαφορετικά τη μουσική και είδαμε νέα είδη να ξεπετάγονται και να γιγαντώνονται. Η rap μουσική βρίσκεται σε πολύ καλά φεγγάρια και τουλάχιστον στην Ελλάδα -μιας και σε αγορές όπως η Αμερική και η Βρετανία είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα- έχει γίνει το νέο mainstream παραγκωνίζοντας, για πρώτη φορά στην ιστορία, κλασικές αξίες όπως το λαϊκό τραγούδι και την pop.

Όπως είναι φυσικό κάθε τέλος μας βάζει στη διαδικασία να κάνουμε έναν απολογισμό και φέτος αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο, μιας και μιλάμε για μια δεκαετία. Ωστόσο, αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε 25 τραγούδια που ξεχώρισαν για εμάς και θεωρούμε ότι κέρδισαν τις καρδιές των φίλων της rap. Και επειδή στην τέχνη δεν υπάρχει αντικειμενικότητα σχετικά με την ποιότητα ενός έργου -μόνο όσον αφορά την αρτιότητα του αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια όπως έχει αποδείξει η ιστορία-, αποφασίσαμε να βάλουμε τα κομμάτια σε σειρά προσωπικής εκτίμησης που έχει να κάνει, κυρίως, με την επιδραστικότητά τους.

Παρακάτω λοιπόν, μπορείτε να δείτε μερικά από τα αγαπημένα μας rap τραγούδια για τη δεκαετία που έφυγε, όπως τα βιώσαμε εμείς.

Πάμε τώρα δυνατά για τα ’20s.

Λεξ – Μουσική για Τσόγλανους

Είναι ίσως ο ύμνος του δίσκου «Ταπεινοί και Πεινασμένοι», που κυκλοφόρησε το 2014 και αποτελεί σίγουρα σταθμό στην πορεία του ΛΕΞ. Το ύφος του κομματιού -και του δίσκου κατ’ επέκταση- ταίριαξαν ταμάμ με την πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία εκείνη την εποχή, αγγίζοντας πολύ τους ακροατές. Είναι ένα -ήδη- classic κομμάτι, που οι πολύ πρώτες νότες του αρκούν για να καταλάβεις ποιο είναι.

Τζαμάλ – H Φαβέλα

https://www.youtube.com/watch?v=GuDqHwoCGl0

Το άλλο μέλος των Βόρειων Αστεριών, κατάφερε επίσης να εκφράσει πολύ χαρακτηριστικά, μέσα από τα ραπς του στον δίσκο «Φαβέλα» (2015), τις σκέψεις των ανήσυχων νέων της Ελλάδας- και αυτό το καταλάβαινες έντονα στα lives του Τζαμάλ τότε. Το πέμπτο -ομώνυμο- κομμάτι του άλμπουμ, σε παραγωγή Dof Twogee, είναι σίγουρα μέσα στα top που επηρέασαν τη δεκαετία που φεύγει.

Τάκι Τσαν x Kebzer – Άλλη Φάση

Τάκι Τσαν από τα παλιά. Το «Άλλη Φάση» είναι ένα κομμάτι που μας δείχνει χωρίς πολλές φανφάρες τους λόγους που τον αγαπήσαμε. «Εγώ είμαι άλλη φάση, φάση, ό,τι θέλω φάση», τραγουδάει ο Τάκι πάνω από ένα old school beat και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να διαφωνήσουμε. Το Παιδί Θαύμα μας έδωσε ακόμη ένα classic μέσα στα ’10s, θυμίζοντας μας τι μπορεί να κάνει όταν είναι απλά ο εαυτός του.

Ypo – Colombiano

Θυμάστε μια εποχή που ο YPO έτρωγε το κράξιμο της αρκούδας λόγω της στροφής που αποφάσισε να κάνει στον ήχο του; Και όμως, πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, το μέλος των ΖΝ μας έδινε το νέο κύμα δεχόμενος τρομακτικές κριτικές από φίλους -και όχι μόνο- της rap σκηνής. Τελικά δικαιώθηκε και σήμερα το «Colombiano» θεωρείται πλέον κλασικό, την ίδια στιγμή που η trap μουσική έχει κατακτήσει τις τάσεις και τα κλαμπ της χώρας.

Bong Da City – Φούτερ

Είναι ένα κομμάτι στο οποίο συμμετέχουν οι Styl Mo, Adoksos, Tsaki και Kako. Το track σε παραγωγή Jessy Blue είναι από τα πιο γνωστά των BDC, οι οποίοι αποτελούν σαφώς ένα από τα σημαντικά γκρουπ της ελληνικής ραπ σκηνής. Το «Φούτερ» το ακούσαμε το 2013, όταν οι BDC είχαν ήδη σταματήσει να βγάζουν δουλειές, αλλά ως σήμερα παραμένουν «ταγμένοι» στο Bong, άσχετα αν βγάζουν σόλο δουλειές ή μέσω άλλων project/γκρουπ.

Βόρεια Αστέρια – Ό,τι Έχουμε Είμαστε Εμείς

Το 2010 τα Βόρεια Αστέρια (Βορ.Ας.), κάνουν το μεγάλο βήμα και κυκλοφορούν την πρώτη δισκογραφική δουλειά τους. Το «5 Αστέρων» είναι ένας αμιγώς ραπ δίσκος, σαφώς επηρεασμένος από τη ζωή του δρόμου. Οι Μικρός Κλέφτης, Ζήνων, Lex, Jamal & Mondi βγάζουν έναν κλασικό δίσκο, από τον οποίο ξεχωρίζει το «Ό,τι έχουμε είμαστε εμείς», το οποίο βγήκε και ως βίντεο κλιπ. Στο «Ό,τι Έχουμε Είμαστε Εμείς» συμμετέχει και ο Γιώργος Perin από το συγκρότημα Nasa Funk εμπλουτίζοντας το κομμάτι με τα δυναμικά φωνητικά του.

Light – Ποιος Eίμαι

Το 2016 ένας πρωτοεμφανιζόμενος rapper δημιουργούσε σιγά-σιγά ένα δυνατό hype γύρω από το όνομά του, με τη φήμη του να εκτοξεύεται έπειτα από την κυκλοφορία του «Ποιος Είμαι». Ένα τραγούδι, μέσα απ’ το οποίο συστήνει για τα καλά τον εαυτό του στο ελληνικό κοινό, συνοδεύοντας το με ένα κλιπ γυρισμένο στον Δενδροπόταμο, μία από τις πιο «δύσκολες» περιοχές της χώρας. Κατάφερε να ρίξει το Internet και σήμερα, σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα, να μετράει δεκάδες hit. Από το κλιπ κρατάμε και την επική ροζ εμφάνιση της Juventus που φοράει ο Snik.

Ό,τι Δεν Βλέπεις – Ωχ αμάν

Όταν ο Slogan πάταγε πάνω σε old-school beats, μπορούσε να δώσει διαμάντια όπως το «Ωχ Αμάν», τα οποία δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από κομμάτια που έγραφαν legends όπως οι ΖΝ, Εισβολέας και άλλοι πολλοί. Το πέρασμά του στον νέο ήχο σίγουρα στεναχώρησε πολλούς, όμως είναι πάντα ευχάριστο να βλέπεις τους καλλιτέχνες να εξελίσσονται. Αναμένουμε τον νέο του solo δίσκο μέσα στους επόμενους μήνες. Ξέρουμε ότι το εν λόγω track κυκλοφόρησε τέλη του 2009, αλλά επειδή και τώρα έχουμε τέλη του 2019, το βάλαμε στη λίστα, στη «ζούλα». Αν δεν βάζαμε αυτό, σίγουρα θα έμπαινε το «Ναυαγός στα Βαθιά», ένα κομμάτι όπου ο Slogan απόδεικνύει πόσο καλός μουσικός είναι.

DJ The Boy – Boy Πες Τους

Στις αρχές της δεκαετίας και πιο συγκεκριμένα το 2012, ο DJ The Boy συγκέντρωσε ένα all star line up από MCs με σκοπό να ηχογραφήσουν τον εν λόγω ύμνο. Στο «Boy Πες Τους» συμμετέχουν οι Shadow Knight, 12ος Πίθηκος, Steve, Ζήνων, Lex, Μικρός Κλέφτης, Hatemost και Μηδενιστής. Κάτι λιγότερο από οκτώ λεπτά ακατάπαυστου rap από τους καλύτερους.

Mad Clip – Συνθήκες

Ίσως το κορυφαίο κομμάτι του Mad Clip. To κυκλοφόρησε από το πουθενά, χωρίς κλιπ και ο κόσμος το «αγκάλιασε» από την πρώτη μέρα. Δυνατό beat και ένας Mad Clip να τραγουδάει χωρίς autotune, αποδεικνύοντας ότι η εκτεταμένη χρήση του σε πολλά από τα τραγούδια του είναι επιλογή και όχι ανάγκη.

Βέβηλος – Το Βιβλίο των Ηρώων του Δρόμου

Ο ομώνυμος δίσκος του Βέβηλου, το 2016, σηματοδοτεί την επιστροφή του στο «τερέν». Το «Βιβλίο των ηρώων του δρόμου» είναι η πρώτη σόλο δουλειά του Βέβηλου μετά από την εποχή των Βαβυλώνα. Ξεχωρίζουμε το συγκεκριμένο κομμάτι για τους περιγραφικούς στίχους του Βέβηλου και επειδή τα scratch του MCD στο συγκεκριμένο κομμάτι, δίνουν ένα εξαιρετικό hype. Επίσης, είναι ένα κομμάτι που έχει συνδυαστεί με εξαιρετικές ατμόσφαιρες στα live του Βέβηλου.

Κανών – Βρωμόφωνα Καθίκια (Feat. Θύτης)

https://www.youtube.com/watch?v=r5i8UR56_y0

Το beat του Kebzer (Ηχοκρατορία) είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό σε κομμάτι-συνεργασία των δυο νυν μελών των RNS, Κανών και Θύτη. Οι δύο MCs έχουν αποδείξει ότι συνεργάζονται πολύ καλά και, επίσης, έχουν έναν δικό τους ήχο. Το κομμάτι συμπεριλαμβάνεται στο album «Ο Διάβολος σε Θέλει», του Κανών, που κυκλοφόρησε το 2012.

Anser x Eversor – Οπαδός

Το 2013, Anser και Eversor κυκλοφορύν τον δίσκο «Flow Royal» και αποδεικνύουν ήδη από τότε, πόσο καλά συνεργάζονται αυτοί οι δύο τύποι. Το κομμάτι με τον αριθμό #6 έγινε ο ύμνος όλων των Ελλήνων οπαδών, διότι περιγράφει με τον πιο μεστό τρόπο την πραγματικότητα στην οπαδική σκηνή. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει σύγχρονος οπαδός στην Ελλάδα που δεν το έχει τραγουδήσει. Όπως έχει πει ο ίδιος ο Anser, το «Οπαδός» ήταν το τελευταίο κομμάτι του δίσκου και το έγραψε σε 25 λεπτά. «Είναι το πιο γρήγορο που ‘χω γράψει ποτέ. Αν κάτι το ‘χεις βιώσει και δεν το τραβάς απ’ τα μαλλιά για να βγει, πάει μόνο του. Το δεύτερο κουπλέ το έγραψα σε πέντε λεπτά».

N.O.E. – Τζέγκις Χαν

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο Ν.Ο.Ε. είναι ένας από τους κορυφαίους MC της χώρας. Το «Τζέκις Χαν» είναι από τα top raps του Ν.Ο.Ε., το οποίο παίρνει τρομακτικές διαστάσεις σε κάθε live εμφάνισή του. Ο rapper από τα νότια προάστια της Αθήνας έχει πολλά ακόμη να δώσει.

Snik feat Ypo – DAB

Τραγούδι που έπαιξε τεράστιο ρόλο στη γιγάντωση του rap στα κλαμπ και στις τάσεις. YPO και Snik, δύο από τους κορυφαίους εκπροσώπους του νέου ήχου, αποφάσισαν να συνεργαστούν την κατάλληλη στιγμή και μας χάρισαν ίσως το πρώτο πραγματικά τεράστιο hit του είδους. Με λίγα λόγια άνοιξαν την πόρτα για κομμάτια όπως το «Caliente» και το «MAMA?», τραβώντας παράλληλα μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους ίδιους και τους λαϊκούς.

12ος Πίθηκος – Υπήρχαν Πράγματα

Τι να πρωτοπείς για τον 12ο Πίθηκο; Εδώ και χρόνια έχει ακολουθήσει το δικό του, μοναχικό μονοπάτι, έχοντας ως κεντρικό γνώμονα την ποιότητα και τη συνέπεια. Δεν παρασύρθηκε από μόδες και εξέφρασε τη φωνή που έχει μέσα του, αποκτώντας έτσι ένα δυνατό fanbase. Μέσα στα ’10s μας έδωσε πολλούς λόγους για να ασχοληθούμε μαζί του, όμως θεωρούμε ότι κορυφαίος εξ’ αυτών είναι το «Υπήρχαν Πράγματα». Απλά πράγματα, αληθινά και βγαλμένα μέσα από την καθημερινότητα της κρίσης. Επίσης, μιλώντας για views, το εν λόγω κομμάτι ήταν top of the top ότε.

Hawk & Sapranov – Deja Vu

Είναι ένα κομμάτι που είχαμε την τύχη να το ακούσουμε για πρώτη φορά μέσα από το μουσικό ντοκιμαντέρ του VICE με τους Above The Hood. Όλοι ρωτούσαν και έψαχναν ποιο είναι, μέχρι που ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, πέρυσι, Hawk και Sapranov κυκλοφόρησαν αυτό το ερωτικό κομμάτι που έχει πραγματικά ένα από τα πιο μελωδικά beats που έχει γράψει ο DJ Baghdad. Επίσης, σε μια εποχή που έβγαιναν αρκετά «σκληρά» rap/trap κομμάτια, οι Above έκαναν μια νέα πρόταση και για αυτό το Deja Vu μέτρησε γρήγορα εκατομμύρια views στο YouTube.

Ταφ Λάθος – Όταν σε Είδα Ξανά

Το 2014, ο Ταυτισμένος Λάθος κυκλοφόρησε έναν πολύ όμορφο δίσκο, την «Ελπίδα», με κομμάτια όπου -ειδικά- στα lives τα νιώθεις απίστευτα. Θα λέγαμε ότι αποτελούν και κατά κάποιον τρόπο μια σφραγίδα του Ταφ Λάθος, σε ό,τι αφορά το στιλ των ραπς του, αν και με τα χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν «βουλιάζει» στο ίδιο μοτίβο. Απλώς η μουσική του έχει μια δική της προσωπικότητα. Το συγκεκριμένο κομμάτι, για μας, ξεχωρίζει και είναι από αυτά που δύσκολα θα αλλάξεις όταν τυχαία παιχτεί στην YouTube playlist σου.

Saske – Ξέρω Μάνα

Εμφανίστηκε από το πουθενά με το «Safari» και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους νέους rapper. Δοσμένος στην τέχνη του, δημιουργεί χωρίς να σκέφτεται τα νούμερα και γι’ αυτό καταφέρνει συνεχώς να ακούγεται φρέσκος. Το «Ξέρω Μάνα» είναι το μεγαλύτερο, μέχρι στιγμής, hit του, με τους απανταχού fans να το τραγουδάνε στα live σαν να μην υπάρχει αύριο. Είναι πιτσιρικάς -μόλις 21 ετών- και ταλαντούχος. Το μέλλον του ανήκει.

Λόγος Τιμής – Νιώθω Έντονα

Δεν είναι newcomers, αλλά τον τελευταίο χρόνο τους έμαθε όλο το hip hop ακροατήριο. Οι ΛΤ πλέον είναι sold outers στα lives τους, με true fans. Το single «Νιώθω Έντονα» που βγήκε μόλις πριν τρεις μήνες κατάφερε να μαθευτεί μέσα σε μια μέρα και δυο μέρες μετά, στις 7 Σεπτέμβρη, στο live τους στην Τεχνόπολη όλοι το ήξεραν. Είναι από τα κομμάτια που θες να τα ακούς για καιρό στο repeat και είναι σίγουρα μέσα στα top τους, σε ό,τι αφορά την αναγνωρισιμότητα.

Sin Boy – Mama?

https://www.youtube.com/watch?v=f8eT7nEz1Mk

H πιο περίεργη ιστορία στα χρονικά του εγχώριου rap. O Sin Boy ήταν για χρόνια παραγκωνισμένος και έφερε την ταμπέλα του «troll». Ξαφνικά, βρίσκεται στην κορυφή της εγχώριας μουσικής πραγματικότητας, κυκλοφορεί το μεγαλύτερο ίσως hit της δεκαετίας και τελικά τα γκρεμίζει όλα, κατεβάζει το τραγούδι από το YouTube και χάνεται. Μπορεί να μην είναι το ποιοτικότερο κομμάτι της λίστας και να έχει ξεχαστεί σε 10 χρόνια από τώρα, όμως, το impact που είχε σε πολλούς τομείς -όχι μόνο μουσικούς- δεν μας αφήνει περιθώρια να το αγνοήσουμε. Μικρή επισήμανση: o ίδιος ο καλλιτέχνης δεν δηλώνει rapper, όμως, στο εν λόγω κομμάτι συμμετέχουν τρεις rap artists και φέρει όλα τα στοιχεία του είδους, γι΄αυτό και περιλαμβάνεται στην παρούσα λίστα.

Billy Sio – Liosanta Claus

Ο Billy Sio είναι αυτός που έφερε πρώτος τον trap ήχο στην Ελλάδα. Μπορεί να μην είναι από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους του είδους, αλλά αυτή είναι μια καθαρά προσωπική του επιλογή. Στο «Liosanta Claus», τον βρίσκουμε να μετατρέπεται σε «High Βασίλη» που βγαίνει απ’ τα σιφώνια και τραγουδάει μέσα στο χιόνι. Έπος.

Εισβολέας – Το Αφήσαμε για Αύριο

https://www.youtube.com/watch?v=b4-IsFisq0Q

Πολλοί έμαθαν τον συγγραφέα Χρόνη Μίσσιο (απεβίωσε το 2012) μέσα από αυτό το κομμάτι, καθώς ο Εισβολέας χρησιμοποίησε ένα κείμενο του Μίσσιου στο intro του παραπάνω track. Είναι σίγουρα από τα κομμάτια που καταλαβαίνεις αμέσως ότι είναι Είσβο και σίγουρα θα μπορούσε να βρίσκεται κάποιο άλλο στη θέση του από τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, ωστόσο λόγω αυτής της αφιέρωσης στον σπουδαίο συγγραφέα ξεχωρίζει για μας.

Στίχοιμα – Εδώ Αθήνα (Μηχανές)

Είναι από τα πιο κλασικά κομμάτια των Στίχοιμα, από τον δίσκο «Μηχανές», το 2012. Είναι επίκαιρο όποτε και να το ακούσεις και, σίγουρα, τραγούδι για συναυλία. Είναι σαφώς ένας ‘ύμνος για την ελληνική πρωτεύουσα, με την οπτική του Xplicit και αν έχεις ζήσει κάποια χρόνια στην Αθήνα, το ζεις λίγο παραπάνω.

Kareem Kalokoh – OTAM

Η αρχή μιας νέας εποχής ξεκίνησε με το «OTAM». Η είσοδος των ATH Kids στα rap δρώμενα με μια ηχητική και οπτική αισθητική που δεν είχαμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά το αγγλόφωνο rap απέκτησε κοινό και έθεσε τις βάσεις ώστε να μετατραπεί ο Kareem σε underground star και να ξεπεταχτούν παράλληλα καλλιτέχνες όπως ο Moose.

