Έμαθα πώς να Κάνω Οικονομία Επειδή Μεγάλωσα Φτωχή

Συνειδητοποίησα ότι ήμασταν φτωχοί την πρώτη φορά που κόπηκε το ρεύμα. Ως το μικρότερο από πέντε αδέρφια, θυμάμαι ξεκάθαρα να είμαι επτά χρονών και να ψάχνω σε ένα ντουλάπι να βρω κεριά, όταν το σπίτι μας βυθίστηκε στο σκοτάδι. Αργότερα το ίδιο βράδυ, κοίταζα από το παράθυρο συνειδητοποιώντας ότι ήμασταν το μόνο σπίτι στη γειτονιά χωρίς φως.

Άκουσα τη μητέρα μου στο τηλέφωνο, στο διπλανό δωμάτιο, να παρακαλάει την εταιρεία του ηλεκτρικού, «Θα σας δώσω μερικά ακόμη χρήματα την άλλη Τρίτη, το υπόσχομαι». Εκείνο το βράδυ το πήραμε σαν παιχνίδι, γελώντας ενώ κάναμε σκιές στους τοίχους της κουζίνας, αλλά η ψευδαίσθηση διαλύθηκε σύντομα, καθώς το ρεύμα κοβόταν κάθε βδομάδα μετά από εκείνη την πρώτη φορά.

Η συγγραφέας του άρθρου μπροστά, μαζί με τα αδέρφια της, φορώντας τα ρούχα για την εκκλησία.

Το ότι ήμασταν φτωχοί μας έκανε να διαφέρουμε από τους γείτονές μας στη μεσοαστική επαρχιακή πόλη Ρανγκιόρα έξω από το Κράισττσερτς της Νέας Ζηλανδίας όπου μεγαλώσαμε και εμένα να ντρέπομαι πάρα πολύ. Όπως πολλά άλλα παιδιά που ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας, αντί να μαθαίνουμε πώς να κάνουμε οικονομία, μαθαίναμε πώς να επιβιώνουμε.

Η μητέρα μου, που ήταν μόνη και είχε προβλήματα όρασης εξαιτίας μιας σπάνιας κληρονομικής διαταραχής, δεν μπορούσε να δουλέψει και δεν έμαθε ποτέ να κάνει οικονομία – έτσι ούτε και εμείς. Αντ’ αυτού, μάθαμε ότι έπρεπε να ξοδεύουμε κάθε σεντ, αλλιώς θα εξαφανιζόταν. Δεχόμασταν ότι το μεγαλύτερο μέρος των 550 δολαρίων που έμπαιναν στον λογαριασμό μας κάθε δύο εβδομάδες ξοδευόταν σε ψώνια για το σπίτι, και μέναμε πεινασμένοι, όταν το φαγητό δεν έφτανε για 15 μέρες. Μάθαμε πώς να ζούμε χωρίς πολλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ποθούσα ό,τι δεν μπορούσα να αποκτήσω.

Πώς μπήκα στο τριπάκι να αγοράζω άχρηστα πράγματα

Στα 20 μου, ήμουν η τύπισσα που παράγγελνε ακριβά τοστ με αβοκάντο, όταν ήμουν έξω. Σπίτι μου, όμως, αγνοούσα λογαριασμούς και πετούσα τις ειδοποιήσεις των εισπρακτικών εταιρειών. Ήμουν βουτηγμένη στα άχρηστα πράγματα: αρωματικά κεριά, ακριβά καλλυντικά, άχρηστα διακοσμητικά, αρώματα σχεδιαστών, ρούχα από τα οποία δεν θα έβγαζα ποτέ τα ταμπελάκια και ένα φλις με παπάκια, εξαιτίας του οποίου ένας πρώην απείλησε ότι θα με παρατήσει.

Πριν από πέντε χρόνια, όταν ήμουν 23, έπρεπε να γεμίσω ένα ολόκληρο στέισον βάγκον και ένα τρέιλερ, για να καταλάβω το πελώριο τέρας που είχα δημιουργήσει. Η φούσκα των πραγμάτων με τα οποία με καθησύχαζα τόσα χρόνια έσκασε επί τόπου. Τίποτα από αυτά δεν με γέμιζε. Επί τέσσερα χρόνια έτρεχα μια online εταιρεία ρούχων και το μόνο που είχα να επιδείξω ήταν ένας σωρός ακριβά, κακοφτιαγμένα σκουπίδια – και χρέη.

Πώς έμαθα τελικά να κάνω οικονομία

Προσδιόρισα έναν στόχο. Έβαλα στόχο να μαζέψω χρήματα, για να ταξιδέψω για έναν χρόνο. Για να μάθω πώς να το κάνω, καταβρόχθισα βιβλία για τα προσωπικά οικονομικά από τη βιβλιοθήκη, όπως το The Total Money Makeover (εκδ. Thomas Nelson Inc) του Dave Ramsey και το Get a Financial Life (εκδ. Touchstone) της Beth Kobliner. Είδα βιντεάκια στο YouTube για βασική οικονομία και ακολούθησα bloggers που έκαναν παρόμοια διαδρομή. Έχοντας έναν στόχο, ήταν πιο εύκολο να γεμίσω τη ζωή μου με ό,τι ήθελα πάντα.

Η Cording πεζοπορεί στην Αναπούρνα του Νεπάλ, το 2017.

Έφτιαξα ένα απλό budget που να ακολουθώ. Χρησιμοποιώντας το Microsoft Word, έφτιαξα ένα πρότυπο για να κρατάω λογαριασμό του τι ξόδευα κάθε βδομάδα στα βασικά – ψώνια, νοίκι, λογαριασμούς. Έπειτα, άφησα στον εαυτό μου ένα περιθώριο 15 δολαρίων (λέγοντας «περιθώριο», εννοώ σαββατόβραδα στο σπίτι με ένα μπουκάλι κρασί των τεσσάρων δολαρίων και μπόλικο κλάμα) και με τα υπόλοιπα χρήματά μου κάλυπτα χρέη. Ενημέρωνα το πρότυπο κάθε βδομάδα. Το ότι ήταν απλό σήμαινε ότι μπορούσα να το ακολουθώ.

Συγχώρεσα τον παλιό μου εαυτό. Ντρεπόμουν τρομερά για το πώς είχαμε μεγαλώσει στην οικογένεια και την ανεύθυνη σχέση μου με το χρήμα, αλλά και επειδή φορούσα πεισματικά ένα φλις με παπάκια κάθε μέρα τα τελευταία δύο χρόνια.



Πώς παραμένω δυνατή και εξακολουθώ να μαθαίνω

Τώρα που πλησιάζω τα 30, αναγνωρίζω ότι ο τρόπος που μεγάλωσα και στην αρχή αποτελούσε εμπόδιο, χρόνια αργότερα με βοηθάει να κρατάω σταθερή στάση. Διαπίστωσα ότι το να τη βγάζω χωρίς πολλά μου έρχεται φυσικά, από τη στιγμή που από αναγκαιότητα έγινε προσωπική επιλογή. Ο τρόπος που μεγάλωσα μου έδωσε τα πνευματικά εργαλεία να εκτιμάω αυτό που έχω, αντί να παθαίνω εμμονή με ό,τι δεν έχω.

Καθώς οι γιορτές πλησιάζουν, ξέρω ότι πρέπει να συγκρατηθώ. Από τη μια θέλω να χαρίσω στα ανίψια μου ό,τι δεν είχαμε εμείς, αλλά ταυτόχρονα ξέρω ότι θέλω περισσότερο να εκτιμήσουν πως τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία και την αγάπη.



Συνειδητοποίησα ότι ήμουν φτωχή, όταν μας κόψαν το φως, αλλά σε μια στιγμή φώτισης ήξερα ότι η ζωή μου πάντα θα ήταν πλούσια.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο VICE US.

