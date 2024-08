Καβάλοι και Κοιλιακοί από την Ανδρική Εβδομάδα Μόδας

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE US.

Ο Jimmy Tagliaferri πέρασε το απόγευμα της Δευτέρας 10 Ιουλίου στο New York Men’s Day, όπου μια ομάδα επίλεκτων και ανερχόμενων σχεδιαστών έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας της Νέας Υόρκης, με φρέσκες και εκλεκτικές παρουσιάσεις. Στο NYMD, ο Tagliaferri συνέλαβε με τον φακό του συλλογές από διάφορες μάρκες, όπως Descendant of Thieves, Heliot Emil, Life in Perfect Disorder, Body Wild, R. Swiader και Maiden Noir. Παρόλο που κάθε παρουσίαση είχε τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά, η φωτογραφική ματιά του Tagliaferri επικεντρωνόταν συχνά στα κοινά τους γνωρίσματα. Ο φακός του αποτύπωσε τα μοντέλα της επίδειξης από τον λαιμό και κάτω, εστιάζοντας στα γραμμωμένα κορμιά τους και τις στιλάτες πόζες τους.

Όταν ζητήσαμε από τον Tagliaferri να μας μιλήσει για τον τρόπο που προσεγγίζει τις φωτογραφίες μόδας, μας απάντησε: «Μου αρέσει να απαθανατίζω τις αμήχανες στιγμές, επειδή σπάνε τα στερεότυπα του γκλάμουρ και της τελειότητας».

Ακολουθούν τα όσα είδε.





















Μπορείτε να δείτε περισσότερες φωτογραφίες του Jimmy στο instagram.

