Ένα Κείμενο για το «Game of Thrones» Χωρίς Spoiler

Το βράδυ της Κυριακής, το newsfeed μου στο Facebook γέμισε από σκληρές δηλώσεις φίλων που ορκίζονταν ότι κλείνουν τα social media, παίρνουν άδεια από τη δουλειά ή κλείνονται σε μια σπηλιά, ώσπου να δουν το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν του Game of Thrones. Ταυτόχρονα, απειλούσαν άπαντες πως το παραμικρό spoiler θα σημάνει θάνατο με τρόπο αντίστοιχα δημιουργικό των ξεκληρισμάτων που έχουν συμβεί έως τώρα στη σειρά. Μάλιστα, έχει κυκλοφορήσει και σχετικό extension για τον Chrome που κρύβει οποιοδήποτε spoiler την ώρα που σερφάρεις.



Το Game of Thrones δεν είναι το πρώτο, αλλά είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα του γιατί η TV με τις σειρές έχει αντικαταστήσει το σινεμά (ή όπως λέει ένας φίλος, το ίδιο το σεξ). Είναι απλούστατα το καλύτερο φορμά για να «απλώσει» ένα story, να το δεις με τον ρυθμό σου ελέω streaming/downloading, να επενδύσεις στους χαρακτήρες και, στην περίπτωση της συγκεκριμένης σειράς, να αρρωστήσεις βλέποντάς τους να σφάζονται στα χέρια των πλέον σαδιστών «κακών» που έχουν περάσει ποτέ από την οθόνη. Το «όσο μας πληγώνεις (πνίγεις/καις/πετσοκόβεις), τόσο μας πορώνεις» δεν είχε ποτέ περισσότερο βάρος, από ό,τι σ’ αυτήν τη σειρά.

Videos by VICE

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.

Να θυμίσω κάπου εδώ ότι από την προηγούμενη σεζόν το σενάριο έχει προσπεράσει το αρχικό υλικό των βιβλίων του George R.R. Martin, κάτι που αφενός έχει αποδυναμώσει τους εξυπνάκηδες στα fora, αφετέρου έχει φουντώσει τις θεωρίες για το τι θα γίνει στο φινάλε. Μάλιστα, μία από τις πιο δυνατές fan theories επιβεβαιώθηκε περίτρανα στο προτελευταίο επεισόδιο πέρυσι. Ο nerd που έχουμε μέσα μας, στον κόσμο του Westeros, νιώθει σαν στο σπίτι του.

Διαβάστε ακόμη: Η Ελληνική Χορωδία που «Ζωντανεύει» τον Harry Potter και το Game of Thrones

Το Game of Thrones, του οποίου η 7η σεζόν που ξεκίνησε προχτές θα έχει μόλις επτά επεισόδια, κυκλοφόρησε στην προ House of Cards εποχή, προτού δηλαδή το Netflix κάνει το τολμηρό βήμα να κυκλοφορεί όλα τα επεισόδια μιας σεζόν την ίδια μέρα. Σήμερα, αυτό το μοντέλο διανομής έχει γίνει συνήθεια, ωστόσο το Game of Thrones, απτόητο, σε βάζει να περιμένεις μία εβδομάδα για το επόμενο επεισόδιο, αλλάζει μήνα κυκλοφορίας της νέας σεζόν, για να έχει περισσότερο χρόνο τον χειμώνα να κινηματογραφήσει σε χιονισμένα τοπία (αφού πλέον στην αφήγηση ο Χειμώνας ήρθε!) και τρολάρει ανελέητα χιλιάδες πιστών με ένα Facebook live που δείχνει πάγο να λιώνει.



Φαίνεται πως είμαστε εθισμένοι στους απίστευτα βίαιους θανάτους (1.253 μέτρησε η Washington Post ως τώρα) και ότι μέσω της τηλεοπτικής μεταφοράς των βιβλίων του Martin το fantasy έγινε ξανά cool – και είμαι εντάξει μ’ αυτό, επειδή είχαμε πήξει στα βαμπίρια. Οι δημιουργοί δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή αν σε σοκάρει το να βλέπεις ένα μικρό κορίτσι να ταΐζει έναν γέρο μία πίτα με κρέας από τα παιδιά του, λίγο προτού του κόψει το λαρύγγι, ή την εν ψυχρώ σφαγή μίας εγκύου στον ίδιον της το γάμο. Ή ίσως ξέρουν ότι όσο σε βομβαρδίζουν με αυτήν την απίστευτη βιαιότητα, τόσο θα γυρνάς, επειδή «τι στο διάολο, στο τέλος θα νικήσουν οι καλοί». Ωστόσο, κανένας χαρακτήρας δεν είναι, με την ηθικοπλαστική, ξεπερασμένη μορφή απόλυτα «καλός». Όλοι έχουν εμπλακεί σε μικρές ή μεγάλες θηριωδίες, έχουν στήσει πλεκτάνες, έχουν εκμεταλλευτεί τα ανθρώπινα politics με τρόπο που ακόμη και το 2017 –μία άρρωστη πολιτικοκοινωνικά χρονιά– καταφέρνει να σοκάρει. Το πιο ωραίο πράγμα στο Game of Thrones είναι ότι μπορείς να τους αντιπαθείς όλους, μπορεί να ελπίζεις, στο φινάλε, τα παγωμένα ζόμπι του βορρά να κατασπαράξουν όλο τον πολιτισμό, όπως τον ξέρουμε. Και μετά να πάμε για πίτσα.

Περισσότερα από το VICE

Μια Μέρα στην Εγκαταλελειμμένη «Αετοφωλιά» του Δικτάτορα Παπαδόπουλου στην Πάρνηθα

Μπάλα, Casual Μόδα και Μπάχαλα: Η Κουλτούρα και το Ντύσιμο της Κερκίδας

Αυτές Είναι οι πιο Εκνευριστικές Συνήθειες των Συντρόφων μας σε Έξι Λέξεις

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.