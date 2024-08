Ένα Κινηματογραφικό Τριπ με Μάσκες VR στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης

Βρίσκομαι στην άκρη της αμμουδιάς – εγώ κι ένας δύτης σε απόσταση λίγων μέτρων μπροστά μου, ο οποίος μπαίνει στο νερό. Βουτώ πίσω του -μπλουμ- στο απέραντο γαλάζιο. Τον παρατηρώ ενόσω χάνεται στην άβυσσο, ακούω τις μπουρμπουλήθρες που περνούν μπροστά από το γυαλί της μάσκας μου και κοιτάζω το νερό που σκοτεινιάζει κάτω από τα πόδια μου. Σε λίγο πλησιάζει μια φάλαινα, που με περιεργάζεται από τόσο κοντά, ώστε ακούω τα απόνερα που αφήνουν τα μεγάλα της πτερύγια κι έπειτα το μακρύ σφύριγμά της, καθώς απομακρύνεται. Σηκώνω το κεφάλι και βλέπω τον ήλιο να λαμπυρίζει ψηλά στην επιφάνεια του νερού.

Δεν είμαι, όμως, στα βάθη του πελάγους, αντίθετα κάθομαι σε ένα σκαμπό και φοράω στο πρόσωπο μία μάσκα εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality/VR). Οι σκηνές είναι από το δεκάλεπτης διάρκειας φιλμ Dolphin Man του Μπενουά Λιχτ, συμπληρωματικό έργο της ομότιτλης ταινίας του Λευτέρη Χαρίτου, με θέμα τον θρυλικό δύτη Ζακ Μαγιόλ, που προβάλλεται στο φετινό 58ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το δεκάλεπτο Dolphin Man είναι μία από τις δέκα μικρού μήκους ταινίες VR, που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε ειδικό διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ. Οι προβολές γίνονται στο INVR-Virtual Reality Thessaloniki, έναν καινούριο καλοσχεδιασμένο χώρο λίγα μέτρα από το Ολύμπιον (Αριστοτέλους 6). «Είναι η πρώτη φορά που το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης προτείνει στο κοινό του ταινίες Virtual Reality. Προβάλλονται δέκα φιλμ, καθημερινά από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, και η ανταπόκριση των θεατών είναι πολύ μεγάλη. Η εικονική πραγματικότητα είναι το μέλλον του κινηματογράφου, ταινίες που όχι μόνο θα τις βλέπουμε, αλλά θα τις ζούμε», εξηγεί η Σοφία Βασιλειάδου, υπεύθυνη του INVR.

Γύρω μας κόσμος κάθεται μπροστά σε υπολογιστές και φορά μάσκες στο πρόσωπο. Κάθε ταινία μπορούν να παρακολουθήσουν ταυτόχρονα έως έξι άτομα. «Ήταν η πρώτη φορά που παρακολούθησα VR ταινία και η εμπειρία ήταν πολύ καλή. Παρακολούθησα ένα φιλμ με την ιστορία του σινεμά και σε κάποια σκηνή βρισκόμουν στον λόφο του Χόλιγουντ, κάτω από τη διάσημη επιγραφή, πατούσα στο γρασίδι και μπροστά μου απλωνόταν η πόλη. Σκέφτομαι να δω ακόμη μία ταινία», είπε ο Κωνσταντίνος Γκουτρουμπής. «Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Φαντάζομαι ότι οι παραγωγές ταινιών VR θα κοστίζουν περισσότερο, όμως αξίζει τον κόπο γιατί προσφέρουν ξεχωριστή αίσθηση, ειδικά σε ορισμένες κατηγορίες ταινιών», είπε ο Ματία Κουαντανόμε, Ιταλός φοιτητής Erasmus στη Θεσσαλονίκη.

Ο κόσμος στο INVR της Αριστοτέλους πυκνώνει. Η πλοκή, οι σκηνές, ο ήχος βιώνονται με τρόπο πρωτόγνωρο για κινηματογραφική εμπειρία. Οι θεατές σηκώνουν το κεφάλι ψηλά, γυρίζουν το σώμα τους προς τα πίσω, άλλοι πάλι κρατιούνται σφιχτά από το σκαμπό όταν το μοντάζ έχει γρήγορο τέμπο. Είναι το σινεμά αλλιώς. Οι ταινίες προβάλλονται με αγγλικούς υπότιτλους. Το εισιτήριο ανά προβολή κοστίζει πέντε ευρώ.

Οι δέκα ταινίες που προβάλλονται είναι:

Κινοσκόπιο / Kinoscope, των Κλεμάν Λεοτάρ και Φιλίπ Κολέν (Γαλλία, 2017, 9′)

Από τον Μελιές και τον Τσάπλιν, στον Κιούμπρικ και τον Ταραντίνο, η ιστορία του σινεμά ξετυλίγεται στην ταινία με ολοζώντανο τρόπο, μέσα από τα πιο αγαπημένα και εντυπωσιακά καρέ της μεγάλης οθόνης. Αφηγητής, ο διάσημος σκηνογράφος του Χόλιγουντ Ντιν Ταβουλάρις (Ο Νονός, Αποκάλυψη τώρα, Μπόνι και Κλάιντ, κ.ά.).

Άνθρωπος-Δελφίνι / Dolphin Man, του Μπενουά Λιχτέ (Γαλλία, 2017, 10′)

Οι πιο καταξιωμένοι δύτες του σήμερα αποκαλύπτουν τα μυστικά της τέχνης τους και των ωκεανών του κόσμου, σε ένα φιλμ-χάρμα οφθαλμών, συμπληρωματικό έργο του ομότιτλου ντοκιμαντέρ του Λευτέρη Χαρίτου με θέμα τον θρυλικό δύτη Ζακ Μαγιόλ, που προβάλλεται επίσης στο 58ο ΦΚΘ.



Επί τόπου / On Sight, του Πάμπλο Μαχάβε Φερνάντες (ΗΠΑ, 2016, 5′)

Ή νεκροί ή πρόσφυγες: Τρία αδέλφια αποδρούν από το Αφγανιστάν διωκώμενα για την πολιτική τους δράση και φτάνουν στη Λέσβο πάνω σε μια βάρκα, αναζητώντας άσυλο στην Ελλάδα. Το φιλμ αφηγείται τη γεμάτη αγωνία περιπέτειά τους.

Εμείς που παραμένουμε / We Who Remain, των Σαμ Ουόλσον και Τρέβορ Σναπ (Σουδάν-ΗΠΑ, 2017, 12′)

Ένας άγνωστος εμφύλιος μαίνεται ακόμη στα βουνά του Σουδάν, ανάμεσα στο κράτος και τους αντάρτες. Άνθρωποι αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, παραμένουν αβοήθητοι. Τέσσερις από αυτούς εξομολογούνται πώς επιβιώνουν μέσα σε έναν πόλεμο χωρίς τέλος.



Αναίμακτα / Bloodless, της Τζίνα Κιμ (Νότια Κορέα, 2017, 12′)

Ένα φρικιαστικό έγκλημα διαπράχθηκε το 1992 κοντά σε αμερικανική βάση στη Νότια Κορέα, με θύμα μια ιερόδουλη και θύτη έναν αμερικανό στρατιώτη. Η ταινία αναπαριστά τις τελευταίες στιγμές αυτής της γυναίκας, που δυστυχώς ήταν ένα από τα τόσα πολλά θύματα επιθέσεων στην περιοχή, ήδη από το ξεκίνημα του πολέμου στην Κορέα τη δεκαετία του ’50.



Περί τυφλότητας / Notes on Blindness, των Τζέιμς Σπίνι & Πίτερ Μίντλτον (Γαλλία-Ηνωμένο Βασίλειο, 2016, 20′)

Σαν ένα απροσδόκητο, συναισθηματικά φορτισμένο ταξίδι από το σκοτάδι στο φως, το φιλμ ανασύρει τα ηχογραφημένα ημερολόγια του τυφλού συγγραφέα και θεολόγου Τζον Χουλ: μια αριστουργηματική, εκ βαθέων καταγραφή της εμπειρίας της τύφλωσης.

Λοχίας Τζέιμς / Sergent James, του Αλεξάντρ Περέζ (Γαλλία, 2017, 7′)

Ένα μικρό αγόρι ετοιμάζεται να πάει για ύπνο. Μόνο που νομίζει ότι κάτι κρύβεται κάτω από το κρεβάτι του. Η αθώα φαντασία, ο φόβος του αγνώστου, τα παιχνίδια που «ζωντανεύουν» μόνο το βράδυ: μια ταινία-ωδή στην παιδική ηλικία, κατάλληλη για μικρούς και μεγάλους.



Εύα, πέρα από το σώμα / EWA, Out of Body, του Γιόχαν Κνάτρουπ Γιένσεν (Δανία, 2016, 8′)

Ο θεατής «γίνεται» η Εύα, η ηρωίδα της ταινίας. Βλέπει και βιώνει τη ζωή της μέσα από τα μάτια και το σώμα της, από την παιδική ηλικία ως την ενηλικίωση, όπου δεσπόζει η τραυματισμένη σχέση με την μητέρα της. Η Εύα θέλει επιτέλους να είναι ο εαυτός της. Άραγε μπορεί;



Στηρίξου πάνω μου / Lifeline, του Βικτόρ Μισελό (Γαλλία, 2017, 6′)

Τη στιγμή που ερωτεύεσαι ο χρόνος παγώνει. Δεν υπάρχει χθες, σήμερα, αύριο, παρά μόνο μια έκρηξη από συναισθήματα, μνήμες και επιθυμίες που υπερνικούν το χρόνο, αλλά και το χώρο. Το φιλμ καταγράφει αυτή τη μαγική στιγμή σε εμπειρία VR.



Proxima, του Ματιέ Πραντά (Γαλλία, 2017, 9′)

Παγιδευμένοι ανάμεσα στη γέννηση και το θάνατο, αναζητάμε το άπειρο. Κυνηγάμε κάτι άπιαστο: το «γιατί υπάρχουμε». Παραίσθηση ή ανάγκη για ζωή; Σαν απόηχος του ποιήματος «Άβυσσος» του Μποντλέρ, η ταινία μας ταξιδεύει στα άδυτα της ανθρώπινης ύπαρξης.

