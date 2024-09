Ένα Μικρό Μάθημα Ιστορίας Αποδεικνύει ότι τα Fidget Spinner Είναι το Pokemon Go του 2017

Τους τελευταίους μήνες επικρατεί μια νέα παγκόσμια τρέλα, που έχει ως επίκεντρο ένα από τα πιο αδιάφορα gadgets στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μιλάω φυσικά για τα fidget spinners, τα οποία -σε περίπτωση που δεν τα έχετε πάρει χαμπάρι, επειδή ζείτε σε έναν χαρούμενο κόσμο, μακριά από το Διαδίκτυο και περίεργους φίλους- βρίσκονται στο χέρι κάθε μαθητή που σέβεται τα trends της εποχής. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα παιχνίδι χεριού που έχει ένα σταθερό κέντρο και κάτι σαν περιστρεφόμενο έλικα. Ο χρήστης το κρατάει με τον αντίχειρα και τον δείκτη ή τον μέσο και το περιστρέφει, με αποτέλεσμα να σπινάρει για αρκετή ώρα γύρω από τον άξονά του. Αυτό είναι όλο – και η περιγραφή μου είναι πολύ πιο εντυπωσιακή από την πραγματικότητα. Τα πρώτα σημάδια της φρενίτιδας, έκαναν την εμφάνισή τους γύρω στον Σεπτέμβρη, όταν ξεκίνησαν να βγαίνουν στην αγορά τα πρώτα fidget spinners. Μάλλον, για να το θέσουμε πιο σωστά, ο κόσμος ξεκίνησε να τα παρατηρεί τότε στα μαγαζιά, μιας και η ιστορία τους ξεκινά από τη δεκαετία του ’90. Παρακάτω, θα προσπαθήσω να κάνω μια προσέγγιση στην ιστορία, αλλά και την πορεία αυτής της νέας μόδας.

Η αρχή

Το ξέρω πως πρόκειται για ένα εντελώς ηλίθιο gadget αλλά, όπως θα δείτε παρακάτω, οι πωλήσεις που κάνει είναι τέτοιες που μας αναγκάζουν να προσεγγίσουμε την περίπτωσή του με σοβαρότητα. Πολλοί αποδίδουν τη δημιουργία του συγκεκριμένου παιχνιδιού σε μία εφευρέτη από το Ορλάντο, την Catherine Hettinger, η οποία, αδυνατώντας να παίξει -λόγω ασθενείας- με την επτάχρονη κόρη της, αποφάσισε να φτιάξει κάποια παιχνίδια, για να την κρατά απασχολημένη. Ένα από αυτά ήταν και η πρωτόλεια μορφή του εν λόγω παιχνιδιού, που είδε το φως του ήλιου το 1993. Η Αμερικανίδα φρόντισε να κατοχυρώσει την πατέντα και συγχρόνως επικοινώνησε με κάποιους κατασκευαστές παιχνιδιών, ελπίζοντας πως θα καταφέρει να πουλήσει την ευρεσιτεχνία της. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν συνέβη και έτσι, το 2005 έχασε τα δικαιώματα της εφεύρεσής της, επειδή δεν είχε αρκετά χρήματα για να ανανεώσει την πατέντα. Ωστόσο, η ίδια συνέχισε να τα πουλάει σε τοπικές εκδηλώσεις, αλλά το ίδιο έκαναν και άλλοι μικροί κατασκευαστές που πλέον -και με τον νόμο- μπορούσαν ελεύθερα να παράγουν το συγκεκριμένο gadget.

Ας επιστρέψουμε, όμως, στο σήμερα και πιο συγκεκριμένα στους τελευταίους μήνες, μιας και τα fidget spinners έχουν αρχίσει να πουλάνε τόσο πολύ, που πολλά εργοστάσια αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στη ζήτηση. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, οι κατασκευαστές που τα διοχετεύουν στην αγορά βγάζουν εκατομμύρια δολάρια. Η Hettinger, από την άλλη, ζει σε ένα μικρό διαμέρισμα, αδυνατώντας να πληρώσει μέχρι και τον λογαριασμό του τηλεφώνου της. Βέβαια, δεν το βάζει κάτω, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει μια καμπάνια στο Kickstarter με σκοπό να χρηματοδοτήσει την παραγωγή του «κλασικού» spinner, ενώ, σε πρόσφατη συνέντευξή της, δήλωσε χαρούμενη που μία δημιουργία της κατάφερε να προκαλέσει πάταγο, ακόμα και αν η ίδια δεν έχει βγάλει χρήματα από αυτήν. Αξίζει να αναφέρω ότι πρόσφατα ένας δημοσιογράφος του Bloomberg εξέφρασε τις αμφιβολίες του για τη σχέση που έχει η πατέντα της 62χρονης με το προϊόν που κρατάνε αυτήν τη στιγμή στα χέρια τους εκατομμύρια άνθρωποι. Βέβαια, εφόσον η ίδια δεν το κυνηγάει νομικά, δεν έχει κάποια σημασία.

Η επιτυχία

Μπορεί να είναι μόνο η ιδέα μου, αλλά έχω την εντύπωση πως τα fidget spinners υπήρχαν από πάντα. Όταν ξεκίνησαν όλοι να μιλάνε γι’ αυτά, εγώ σκέφτηκα, «καλά, πού τα θυμήθηκαν»; Μάλλον κάνω λάθος, δεν ξέρω, ίσως όλο αυτό να είναι ακόμη μία παρενέργεια του Mandela Effect, οπότε ας επικεντρωθούμε στη πρόσφατη εμπορική επιτυχία τους. Γύρω στον Σεπτέμβριο, λοιπόν, ξεκίνησαν να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα σχετικά δημοσιεύματα στο Διαδίκτυο, αλλά και διάφορες καμπάνιες στο Kickstarter, όπως αυτή των αδερφών McLachlan, οι οποίοι έφτιαξαν το fidget cube, που, όπως πιθανότατα μαντέψατε, συνδυάζει τα spinners με τον κύβο του Ρούμπικ. Οι τύποι ζητούσαν 15.000 δολάρια και τελικά μάζεψαν 6.565.000, με το πρότζεκτ τους να είναι το δέκατο πιο επιτυχημένο στην ιστορία του δημοφιλούς site. Μέσα στους επόμενους μήνες, κάποια μεγάλα ΜΜΕ, όπως το Forbes, αφιέρωσαν άρθρα τους σε αυτό το gadget, προβλέποντας -ή δημιουργώντας- τη μανία που ακολούθησε.

Αυτό που κατάλαβα μελετώντας την πορεία του προϊόντος, είναι πως η επιτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι διαφημίζεται, έμμεσα, από παντού. Δείτε για παράδειγμα το παραπάνω βίντεο, του οποίου ο πρωταγωνιστής, δείχνει πέντε απλά κόλπα που μπορείς να κάνεις με ένα fidget spinner. Έχει καταφέρει μέσα σε έναν μήνα να φτάσει σχεδόν τα οκτώ εκατομμύρια views στο YouTube, ενώ με μια απλή αναζήτηση στη δημοφιλή πλατφόρμα, θα βρείτε εκατοντάδες παρόμοια κλιπ που έχουν χτυπήσει εξίσου μεγάλα νούμερα. Επίσης, μια ανεξακρίβωτη μέχρι στιγμής φήμη το παρουσιάζει ως «αγχολυτικό» παιχνίδι, το οποίο μπορεί να βοηθήσει μέχρι και άτομα που πάσχουν από αυτισμό και αποτελεί βασικό μέρος της εμπορικότητάς του. Βέβαια, όπως μπορείτε να διαβάσετε και σε ένα πρόσφατο άρθρο των New York Times, οι ψυχολόγοι δεν είναι και τόσο σίγουροι γι’ αυτό. Τέλος, η καλύτερη διαφήμισή του είναι η απαγόρευση του από πολλά σχολεία. Σκεφτείτε την κατάληξη όσων προϊόντων ή καλλιτεχνών τσάντιζαν τους δασκάλους και θα καταλάβετε. Το τελευταίο, προφανώς, δεν αποτελεί κάποια ύπουλη στρατηγική μάρκετινγκ, απλώς, τα απαγορευμένα πάντα έλκυαν τους νέους.

H ετυμηγορία

Όπως διαβάσατε στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, υπάρχουν κάποια μελανά σημεία στην ιστορία του gadget. Βέβαια, αυτό που μετράει στο τέλος είναι η χρηστικότητα και η ικανοποίηση που μπορεί να σου προσφέρει ένα τέτοιο προϊόν. Η προσωπική μου άποψη, λοιπόν, είναι πως πρόκειται για ένα από τα πιο χαζά best sellers όλων των εποχών. Μου θυμίζει την εποχή που πήγαινα σχολείο, όταν η αντίστοιχη μόδα ήταν τα yoyo. Όμως με εκείνα μπορούσες να βγάλεις κολπάρες, σε αντίθεση με το fidget spinner που το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να μένεις ακίνητος. Επίσης, η όλη παραφιλολογία περί αντιμετώπισης του στρες είναι υπερβολική, μιας και ο κάθε άνθρωπος το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Ειλικρινά, ποτέ δεν αισθάνθηκα καλύτερα σφίγγοντας αυτές τις μπαλίτσες από αφρολέξ. Αντιθέτως, έχω νιώσει την απόλυτη ευτυχία, ύστερα από 40 λεπτά γυμναστικής. Θα μπορούσε να είναι μηνύσιμο -υπερβάλω λίγο, το ξέρω- να προωθείται από εταιρείες ως λύση για το στρες, τις μαθησιακές δυσκολίες και τον αυτισμό, γι’ αυτό και οι συγκεκριμένες, μη τεκμηριωμένες φήμες διαδίδονται κυρίως από τρίτους. Ωστόσο, θεωρώ την ενασχόληση ενός πιτσιρικά με το συγκεκριμένο gadget πολύ πιο ευχάριστη σαν εικόνα από το να είναι κολλημένος όλη μέρα σε ένα tablet. Βέβαια, ο κόσμος έχει χαζέψει τόσο πολύ, που το σχετικό app της εταιρείας Ketchapp έχει περίπου 7.000.000 downloads και μιλάμε για ένα παιχνίδι, που απλά κάνεις swipe με το δάχτυλό σου και σπινάρεις το ηλεκτρονικό fidget spinner που εμφανίζεται στην οθόνη σου. Όπως και να ‘χει, ό,τι έχω γράψει στις παραπάνω γραμμές δεν θα έχει καμία σημασία μετά το καλοκαίρι, μιας και το εν λόγω gadget δεν είναι τίποτα περισσότερο από το Pokemon Go του 2017. Ναι, με το που άνοιξαν τα σχολεία τελείωσε το Pokemon Go. Το ίδιο προβλέπω να συμβαίνει και με τα fidget spinners. Θα γεμίσουν άμμο σε σημείο που δεν θα γυρίζουν πια, αλλά κανείς δεν θα ενδιαφερθεί να τα αντικαταστήσει, τοποθετώντας τα στο ντουλάπι με τις αναμνήσεις.

