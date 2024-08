Ένα Mουσικό Road Movie Δίχως Ίχνος Μιζέριας στην Ελλάδα της Κρίσης

Οι Radiosol είναι μια balkan-ska/reggae μπάντα από το Μεταξουργείο, που δημιουργήθηκε και έμαθε να επιβιώνει μέσα στην κρίση έχοντας κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής τρεις δίσκους. Η αλήθεια είναι πως το εγχώριο κοινό έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του γι’ αυτόν τον ήχο. Λίγο οι ηλιόλουστες μελωδίες του, λίγο η κάθαρση και η ελευθερία που προσφέρουν τα γρήγορα ξεσπάσματά του, και το γλυκό δένει μια χαρά. Ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν όλοι βρίσκονται σε μία κατάσταση ξεσαλώματος η ska και η reggae ζουν τεράστιες στιγμές στα ελληνικά νησιά. Το ίδιο συμβαίνει και με το αθηναϊκό γκρουπ, που γυρίζει όλην τη χώρα παίζοντας σχεδόν παντού. Παράλληλα με τις μουσικές τους δραστηριότητες, τα μέλη του, αλλά και οι φίλοι τους κατέγραφαν με διάφορα μέσα -κάμερες, κινητά, φωτογραφικές μηχανές- την κάθε τους κίνηση. Όπως μου λέει και ο Δημήτρης, ο κιθαρίστας, αυτό δεν έγινε με κάποιο σκοπό πέραν της δημιουργίας ενός πακέτου αναμνήσεων.

To τρέιλερ του ντοκιμαντέρ

«Έχουμε ζήσει την κρίση από μέσα και συνδεόμαστε με πολλούς ανθρώπους που είναι ενεργοί και βοηθούν με διάφορους τρόπους. Κάποιοι είναι διασώστες στο Λιβυκό Πέλαγος, άλλοι δικηγόροι στη δίκη κατά της Χρυσής Αυγής ή άνθρωποι που στήνουν κοινωνικές κουζίνες. Με όλους αυτούς είμαστε πολύ κοντά, οπότε όλο αυτό είναι μια καταγραφή όσων συμβαίνουν, πάντα συντεχνιακά μέσω της μουσικής. Γενικά έχουμε μοντάρει ένα μεγάλο μέρος του ντοκιμαντέρ, το οποίο προχωράει πολύ καλά. Αυτό που μας λείπει είναι κάποια λειτουργικά έξοδα ώστε να καταφέρουμε να το τρέξουμε σε κάποια φεστιβάλ και να προσπαθήσουμε να το κυνηγήσουμε λίγο. Γι΄αυτό και ξεκινήσαμε την καμπάνια στο Indiegogo», μου λέει ο Δημήτρης όταν τον ρωτάω σχετικά με το πώς τους ήρθε η ιδέα να μετατρέψουν το υλικό που συγκέντρωσαν τα τελευταία επτά χρόνια, σε ταινία.

Το τρέιλερ αφήνει πολλές υποσχέσεις και η όλη φάση φαίνεται αρκετά διασκεδαστική, όπως είναι και οι επικές ζωντανές εμφανίσεις της μπάντας. Βέβαια, αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στο σχεδόν τρίλεπτο κλιπάκι ήταν η ατάκα: «θα το κάνουμε one take, όπως η ζωή, one take είναι και η ζωή» – ο τύπος είναι φιλόσοφος. «Ο Αλέξανδρος Κόντος είπε αυτήν την ατάκα. Είναι πολύ φίλος και κινηματογραφιστής. Έχει ταξιδέψει μαζί μας, έχει πάρει κάποια πλάνα και έχει σκηνοθετήσει κλιπ της μπάντας. Είναι μεγάλη ατάκα και υπάρχουν πολλές τέτοιες μέσα στο υλικό. Αυτές έχουν βγει αυθόρμητα μέσα από την καθημερινότητά μας». Αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα road movie, το story και οι ατάκες. Γι’ αυτό και το DIG!, για παράδειγμα, είναι ένα από τα καλύτερα rock ντοκιμαντέρ στην ιστορία.

Ωστόσο, η μεγάλη μου απορία είχε να κάνει με τις βλέψεις που έχουν για το εν λόγω εγχείρημα: «Καθαρή βλέψη δεν έχουμε. Κι εμείς τώρα μαθαίνουμε πως λειτουργεί ο χώρος, αλλά φιλοδοξούμε να κάνει έναν κύκλο σε φεστιβάλ του εξωτερικού, να γυρίσει πίσω σε εμάς και να το δούμε με ένα άλλο μάτι», μου απαντά στη σχετική ερώτηση. Προσωπικά, όταν βλέπω βίντεο και φωτογραφίες μου από το παρελθόν, νιώθω μια μικρή μελαγχολία, αλλά πολλές φορές αισθάνομαι λίγο άσχημα με τον εαυτό μου, κυρίως για κάποιες στιλιστικές μου αποφάσεις. Έχοντας αυτό στο μυαλό μου, αναρωτήθηκα σχετικά με το πώς βλέπει το υλικό ο Δημήτρης: «Καταρχάς έχουμε γεράσει, αλλά βλέπουμε ότι όλα αυτά που μας έχουν συμβεί -είτε καλά είτε άσχημα- έχουν γράψει στο πρόσωπό μας με την πάροδο του χρόνου. Ακόμα και στην κινησιολογία μας, τα πρώιμα πλάνα ας πούμε, είναι ξεκάθαρα στα δικά μου μάτια και ίσως αυτό να γίνει εμφανές και σε ένα τρίτο μάτι. Το όλο ντοκιμαντέρ έχει μια εξέλιξη από μόνο του».

Το «Radiosol: The Frequency of Crisis» ακούγεται πολύ ενδιαφέρον ως πρότζεκτ, μιας και απ΄ό,τι φαίνεται παρουσιάζει την κρίση μέσα από ένα λιγότερο μίζερο -και κοινότυπο- πρίσμα, που μόνο ελπίδα και χαρά μπορεί να δώσει. Η σχετική καμπάνια που έχει ξεκινήσει η μπάντα θα είναι ενεργή μέχρι την Κυριακή, οπότε, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να βοηθήσετε την όλη προσπάθεια, βιαστείτε. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, δεν έχετε παρά να μπείτε στο σχετικό link του indiegogo.com.

