Ένα Νεκροταφείο για τα Μωρά που Είναι Καρποί Αιμομιξίας

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Broadly.

«Μόνο όταν έφυγα από την FLDS (Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Days Saints) και απομακρύνθηκα από την κοινότητα, κατάλαβα ότι, όταν ήμουν μικρή, είχα πάει σε ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό κηδειών στο Κρικ», λέει η Alyssa Bistline ανάμεσα σε τηλεφωνικά παράσιτα. «Έξω, οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν τόσο συχνά και συνήθως είναι πολύ γέροι».

Videos by VICE

Η Φονταμενταλιστική Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών είναι μια πολυγαμική αίρεση που εκτείνεται στα σύνορα της Γιούτα με την Αριζόνα. Οι αδελφοποιημένες πόλεις Χίλντεϊλ στη Γιούτα και Κολοράντο στην Αριζόνα είναι γνωστές ως Σορτ Κρικ. Η FLDS αποσχίστηκε από την κύρια Εκκλησία των Μορμόνων (LDS) το 1890, αφού η Εκκλησία αποκήρυξε την αρχή της πολυγαμίας. Η FLDS πιστεύει ότι εξασκεί τη μόνη αληθινή θρησκεία, όπως ήθελε ο προφήτης Joseph Smith. Οι μορμόνοι όμως αποκηρύσσουν τους πολυγαμικούς της FLDS στη βάση του ότι, «δεν έχουν καμία σχέση με τους Αγίους των Τελευταίων Ημερών».

Το 2006, ο Warren Jeffs, τότε πρόεδρος και προφήτης της FLDS, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για συνέργια σε βιασμό, για δύο μόνο από τους γάμους ανηλίκων που είχε κανονίσει. Το 2011, ο Jeffs καταδικάστηκε ισόβια συν 20 χρόνια. Μέσω του αδερφού του Lyle –επίσκοπος της FLDS και φερέφωνο του φυλακισμένου αδερφού του- ο Jeffs θέσπισε μια απόφαση, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της FLDS υποβάλλονταν σε σειρά παράξενων προσωπικών ερωτήσεων. Οι απαντήσεις τους κρίνονταν και οι πιο ηθικοί μπήκαν στο Ενωμένο Τάγμα της ελίτ της FLDS. Όσοι δεν μπήκαν χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους, τοποθετήθηκαν σε πρόχειρα σπίτια με άλλα ορφανά του «Ε.Τ.» με εντολή να μετανοήσουν.

Η προφανής απάντηση στο ερώτημα γιατί αυτή η πολυγαμική κοινότητα έχει θάψει τόσα παιδιά είναι η ενδογαμία.

Είμαι στο Σορτ Κρικ με το αυτοκίνητο που νοίκιασα το προηγούμενο βράδυ στο Λας Βέγκας, με την Alyssa στην ανοιχτή ακρόαση – ζει στο Μπόιζ του Άινταχο, δευτεροετής στο πανεπιστήμιο. Με καθοδηγεί στην πόλη, ακολουθεί τη διαδρομή στο Google Μaps. Περνάμε μπροστά από τα σπίτια που μεγάλωσε με τη μητέρα της, τρία μεγαλύτερα αδέρφια και τον πατέρα της, προτού τον διώξει η αίρεση. Με καθοδηγεί στα σπίτια που έζησε μετά: το σπίτι του πατριού της, Jim Jessop, τα άθλια γεμάτα κατσαρίδες σπίτια που μοιραζόταν εκείνη και η μητέρα της με σχεδόν δυο ντουζίνες ξαδέρφια και φίλους, αφού τις απομάκρυναν από το σπίτι του Jim, μετά την Απόφαση. Περνάω το αγρόκτημα, τον ζωολογικό κήπο, το πάρκο, την πρώην μαιευτική κλινική, το χαρακτηρισμένο «ακατάλληλο» Γυμνάσιο που είναι χτισμένο σε πλίθινα θεμέλια και ούτω καθεξής. Στο τέλος σταματάω στη γωνία Κάνιον Στριτ και Τζόσεπ Άβενιου, όπου βρίσκω το νεκροταφείο των μωρών.

Φωτογραφίες: Molly Oswaks

Δεν υπάρχει σήμανση και δεν έχει τίποτε αξιοσημείωτο. Ένας πρόχειρος άσπρος ξύλινος φράχτης εκτείνεται κατά μήκος του νεκροταφείου στην Κάνιον Στριτ. Στο βόρειο κομμάτι του συνορεύει με μια καλοδιατηρημένη έκταση όπου υπάρχει ένα επιβλητικό σπίτι με κόκκινα τούβλα, το οποίο στη νότιά του πλευρά έχει γραμμένο UEP (United Effort Plan, το εκκλησιαστικό ίδρυμα που τώρα ελέγχει η πολιτεία της Γιούτα, στον απόηχο της καταδίκης του Jeff). Στη βορειοδυτική γωνία, μια μεταλλική αυλόπορτα –από αυτές που βρίσκεις στα ράντζα- κρέμεται από τους μεντεσέδες, ανοιχτή. Το νεκροταφείο μωρών είναι γεμάτο ζιζάνια και ξεραμένο χώμα και εδώ βρίσκονται εκατοντάδες τάφοι σε μέγεθος βρέφους και νηπίου, εκ των οποίων κάποιοι είναι ανώνυμοι. Πολλές από τις ψυχές που έχουν ενταφιαστεί εδώ δεν έζησαν πάνω από μια μέρα, δυο βδομάδες ή μερικά χρόνια. Σε μερικούς υπάρχουν ταφόπλακες που δείχνουν ακριβές και περιλαμβάνουν, εκτός από ονόματα και ημερομηνίες, γλυκόλογα όπως, «Γλυκό μας κοριτσάκι», «Γιε μας» και «Ξεχωριστό παιδάκι του Θεού». Μερικές έχουν αποτυπώματα παιδικών χεριών και πελμάτων, πράγμα αινιγματικό.

Υπάρχουν τάφοι μωρών με ημερομηνίες από τη δεκαετία του ’50, μπορεί και νωρίτερα: πολλοί είναι ανώνυμοι. Ο τελευταίος τάφος μωρού στο νεκροταφείο έχει ημερομηνία το 2010. Ο Warren εξέδωσε από τη φυλακή ένα διάταγμα απαγορεύοντας το σεξ το 2011 κι έτσι λίγα βρέφη γεννήθηκαν από τότε (τα λίγα μωρά κάθε χρόνο είναι προϊόν θεσμοθετημένου βιασμού (από φορείς σπέρματος που ορίζει η αίρεση). Υπάρχουν επίσης τάφοι χωρίς καθόλου ημερομηνίες. Μερικοί απλώς γράφουν «Μωρό Keate» ή «Μωρό Bateman», με τρύπες εκεί που θα έμπαιναν οι ημερομηνίες.

Τα πιο κοινά εκ γενετής ελαττώματα για παιδιά που γεννιούνται από ξαδέρφια, οπουδήποτε, είναι: λαγώχειλο, υπερωιοσχιστία, στρεβλοποδία και κάποιες μορφές πάθησης καρδιακής βαλβίδας.

Η προφανής απάντηση στο ερώτημα γιατί αυτή η πολυγαμική κοινότητα έχει θάψει τόσα παιδιά είναι η ενδογαμία, σύμφωνα με τα μέλη της κοινότητας. Σχεδόν όλοι είναι ξαδέρφια και μέχρι ο Warren να μπει φυλακή και να αποφασιστεί να σταματήσουν οι γάμοι, οι περισσότεροι άνδρες και γυναίκες ζευγαρώνονταν, για να διατηρηθούν κάποιες γενεαλογίες που έχαιραν εκτίμησης. Αδερφές παντρεύονταν τον ίδιο άνδρα σε πολυγαμικές ουράνιες τελετές. Αδερφοί από μια οικογένεια παντρεύονταν αδερφές από άλλες (που σήμαινε ότι τα παιδιά τους είχαν τους ίδιους παππούδες) και επειδή η αίρεση είναι τόσο σφιχτή και κλειστή στους ξένους, η γονιδιακή δεξαμενή είναι περιορισμένη.

Η FLDS ξεκίνησε από μερικές οικογένειες που πειραματίζονταν στα τέλη του 1890. Καθώς περισσότεροι ήθελαν να ακολουθήσουν την αρχή της πολυγαμίας, μετακόμισαν σε πολυγαμικές πόλεις, στις αρχές ως τα μέσα του 20ού αιώνα: Η γονιδιακή δεξαμενή μεγάλωνε, αλλά τη δεκαετία του ’90, υπό τον αυστηρό έλεγχο του προφήτη Rulon Jeffs (πατέρα του Warren), η κοινότητα περιορίστηκε και τα μέλη της παντρεύονταν και αναπαράγονταν επιλεκτικά, σε ένα κατά κάποιο τρόπο αποτυχημένο πείραμα ευγονικής το οποίο τελικά δημιούργησε τη δική του γενετική διαταραχή: fumarase deficiency (FD ή ανεπάρκεια φουμαράσης), γνωστό και ως σύνδρομο Down των πολύγαμων. Πρόκειται για μια αυτόσωμη μεταβολική υπολειπόμενη διαταραχή, που σημαίνει ότι πρέπει κάποιος, για να πάσχει από αυτή, να την κληρονομήσει και από τους δυο γονείς. Όσοι έχουν τη γενετική πάθηση υποφέρουν από επιληψία και συχνά έχουν παραμορφωμένα χαρακτηριστικά και βαριά πνευματική καθυστέρηση, με χαμηλό ΙQ, ακόμη και μόλις 25. Μέχρι τη δεκαετία του ’90, υπήρχαν μόνο 13 γνωστές περιπτώσεις στον κόσμο. Αλλά μέχρι το 2006, ο Δρ. Theodore Tarby από την Αριζόνα ανακάλυψε τουλάχιστον άλλα 20 παιδιά που ζούσαν με την πάθηση στο Σορτ Κρικ, μόλις λίγα τετράγωνα το ένα από το άλλο.

VICE Video: Ένας Βιοχάκερ σού Δείχνει πώς να Γίνεις Cyborg

Ωστόσο, δεν είναι η μόνη γενετική διαταραχή που υπάρχει εδώ. Ένας άνδρας που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, για να προστατέψει την οικογένειά του, περιγράφει μια ζωή διαρκούς φροντίδας και συχνών επισκέψεων σε νοσοκομεία για τους πέντε γιους του. Ο μεγαλύτερός του πέθανε πριν από έξι χρόνια, σε ηλικία δέκα ετών, όπως λέει και ένα ακόμη παιδί του απεβίωσε βρέφος, αφήνοντας πίσω τα άλλα δυο από τα ομοζυγωτικά τρίδυμα που γεννήθηκαν. Τα τελευταία και ένα πέμπτο αγόρι, υποφέρουν επίσης από την πάθηση με την οποία γεννήθηκαν όλοι οι γιοι της οικογένειας: κληρονομούμενη μορφή υδροκεφαλισμού. Μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από νερό στον εγκέφαλο, μυϊκή ακαμψία, προβληματικούς αντίχειρες και αφασία, η οποία εκδηλώνεται στους άνδρες, με τις γυναίκες να είναι φορείς. «Είτε δέχεσαι την ευθύνη για τη φροντίδα τόσων παιδιών με σοβαρές ιατρικές ανάγκες είτε το αφήνεις να σε καταστρέψει», λέει ο άνδρας του οποίου η γυναίκα πρόσφατα έπαθε εγκεφαλικό. Η γνώση ότι τα παιδιά τους μπορεί να γεννηθούν με τέτοιες παθήσεις δεν εμποδίζει τα ζευγάρια της FLDS να κάνουν παιδιά. Αντίθετα, το βλέπουν σαν ευθύνη και ευλογία να έχουν πολλά παιδιά.

Υπάρχουν και πιο βιώσιμες γενετικές παθήσεις. Τα πιο κοινά εκ γενετής ελαττώματα για παιδιά που γεννιούνται από ξαδέρφια, οπουδήποτε, είναι: λαγώχειλο, υπερωιοσχιστία, στρεβλοποδία και κάποιες μορφές πάθησης καρδιακής βαλβίδας. Αυτές οι παθήσεις είναι δυσανάλογα κοινές σε σχέση με το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού στο Σορτ Κρικ. Σύμφωνα με πολλά άτομα με τα οποία μίλησα γι’ αυτό το άρθρο, βλέπουν τα παιδιά σαν ξεχωριστούς αγγέλους που έστειλε ο Θεός στην κοινότητα της FLDS. Τους δίνουν αμέριστη προσοχή και φροντίδα, επειδή οι πιστοί της FLDS πιστεύουν ότι όλα σε αυτά τη ζωή είναι μια δοκιμασία, προτού μπεις στο ουράνιο βασίλειο και η φροντίδα για όλα τα παιδιά του Ουράνιου Πατέρα είναι μέρος αυτής της δοκιμασίας.

«Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι εδώ ψάχνουν καν να δουν τι συγγένεια έχουν, προτού παντρευτούν ή κάνουν παιδιά»

Η Dawna Black Bistline (η γυναίκα του αδερφού του πατέρα της Alyssa Bistline) έχει δει από πρώτο χέρι πώς υποφέρουν τα παιδιά ξαδερφιών. Δυο αδελφές της παντρεύτηκαν πρώτα ξαδέρφια τους – άνδρες με τους οποίους είχαν τον ίδιο παππού, γιους της δεύτερης γυναίκας του πατέρα τους, που είναι αδελφή της μητέρας τους. Ένας από τους αδερφούς της παντρεύτηκε μια γυναίκα της οποίας η γιαγιά είναι αδερφή του πατέρα τους. «Ο πατέρας μου και η γιαγιά της ήταν κανονικά αδέρφια», εξηγεί, βλέποντάς ότι μπερδεύτηκα. «Και δεν είναι η μόνη: Τρεις αδερφές της παντρεύτηκαν τρεις αδερφούς μου. Άλλη μια αδερφή της παντρεύτηκε έναν ετεροθαλή αδερφό μου, αλλά έχουμε το ίδιο αίμα και γονίδια, επειδή οι μανάδες μας είναι αδερφές». Ο άνδρας της Dawna είναι αδερφός του άνδρα της μεγαλύτερης αδερφής της, «αλλά είναι ετεροθαλή αδέρφια, έτσι δεν έχουμε καμία συγγένεια εξ αίματος, επειδή ήταν από τη νεότερη μητέρα, που δεν είχε καμία σχέση με εμάς, εκτός από τον γάμο και ύστερα η αδερφή μου παντρεύτηκε τον μεγαλύτερο αδερφό και η μαμά του και η γιαγιά μου ήταν αδερφές».

«Πώς δεν μπερδεύεστε;» αναρωτιέμαι μεγαλόφωνα.

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook

«Είχαμε πάντως πολλά. Η αδερφή μου έκανε ένα παιδάκι με λαγώχειλο. Ήταν το πρώτο της παιδί και είχε λαγώχειλο και υπερωιοσχιστία, αλλά ήταν και οι δύο Jessop. Και οι Jessop είναι φορείς αυτού του γονιδίου. Έκανε και ένα παιδί με στρεβλοποδία και νομίζω ότι τα μισά παιδιά της είχαν αναπνευστικά προβλήματα, όταν ήταν μωρά, επειδή ήταν στενοί συγγενείς».

Η μικρότερη αδερφή της Dawna έχει ένα αγοράκι με δύο στρεβλά πόδια. Εκείνη η αδερφή επίσης είχε παιδιά με πολλά αναπνευστικά προβλήματα «εξαιτίας της συγγένειας», εξηγεί η Dawna. «Δεν συζητιέται. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι εδώ ψάχνουν καν να δουν τι συγγένεια έχουν, προτού παντρευτούν ή κάνουν παιδιά», συμπληρώνει.

Όλα αυτά χειροτέρεψαν από το σχίσμα ανάμεσα στην FLDS και ένα παρακλάδι πολύγαμων που μετακόμισαν στο κοντινό Σεντένιαλ Παρκ, μετά από μια διαφωνία για τη διαχείριση της κοινότητας και από ποιον. Οι δύο ομάδες χώρισαν, όταν η Dawna ήταν μικρή. «Λέγονταν οι Δεύτεροι Φύλακες και εμείς ήμασταν οι Πρώτοι Φύλακες. Δεν έπρεπε να κάνουμε παρέα με τα παιδιά από την ομάδα του Σεντένιαλ, επειδή ήταν κακά που είχαν φύγει», λέει. Ο μεγαλύτερος γιος της Dawna βγαίνει με μια γυναίκα από το Σεντένιαλ που πρόσφατα ανακάλυψε ότι είναι μακρινή ξαδέρφη του. «Δεν σταματάει κανέναν», λέει η Dawna. «Μερικές φορές είναι λίγο αηδία, όπως π.χ. όταν παντρεύουν έναν θείο με την ανιψιά του», συνεχίζει. «Και η μεγαλύτερη κόρη μου είναι 18 και έχει βγει με δυο ξαδέρφια μου, που σημαίνει ότι είναι δεύτερα ξαδέρφια της και ήμασταν σε φάση, “ίου, αηδία”».

Υποστηρίζουν ότι έχουν στοιχεία DNA ότι είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών με την ίδια του τη βιολογική κόρη.

Μόλις 13 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Σορτ Κριτ υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Κέιν Μπεντς, στην Αριζόνα. Εκεί ζει ο Ross LeBaron Jr, απόγονος άλλης μιας πολυγαμικής σέκτας (διαφορετικής από την FLDS, αλλά αρκετά παρόμοια στις πρακτικές) που λέγεται η Εκκλησία του Πρωτότοκου της Πληρότητας των Καιρών. Έχει το ίδιο επώνυμο και μια όχι και τόσο μακρινή σχέση με την πολυγαμική ομάδα LeBaron στη Τσιουάουα, στο Μεξικό. Ο LeBaron Jr. έχει κατηγορηθεί από τρεις από τους γιους του, που υποστηρίζουν ότι έχουν στοιχεία DNA από δείγματα σάλιου, ότι είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών με την ίδια του τη βιολογική κόρη. Ένα πέμπτο παιδί, λένε, έχει για πατέρα του τον μεγαλύτερο αδερφό τους, Wayne LeBaron (που ήταν παντρεμένος με την ξαδέρφη της Dawna Black Bistline, όταν υποτίθεται ότι έγινε η αιμομικτική σύλληψη αυτού του παιδιού). Αυτοί οι άνδρες ζουν ελεύθερα στην περιοχή Κέιν Μπεντς. Ο Ross LeBaron Jr. πρόσφατα βγήκε στο ίντερνετ, για να εκφράσει τη στήριξή του για την οικογένεια Bundy στο Όρεγκον, καθώς και για τον LaVoy Finicum, το μοναδικό θύμα σ’ αυτό το μαρτύριο.

«Έχεις ακούσει ποτέ τον όρο σύριγγα γαλοπούλας;» με ρωτάει η Dawna.

Της λέω ότι δεν ξέρω.

«Δεν την άγγιξα, χρησιμοποίησα σύριγγα γαλοπούλας»

«Υπήρχε κάποιος που είχε παντρευτεί δυο κορίτσια και θα είχε πρόβλημα, επειδή έκανε παιδιά με αυτά τα κορίτσια, έτσι είπε, “Δεν έκανα ποτέ σεξ μαζί τους – χρησιμοποιούσα σύριγγα γαλοπούλας”». Η Dawna λέει ότι, όταν κάποιοι λένε για το τι συμβαίνει στο Κέιν Μπεντς, λένε ότι είναι μάλλον άλλη μια κατάσταση «σύριγγας γαλοπούλας». Αλλά η Dawna διαφωνεί: «Νομίζω ότι είναι, ξέρεις». Σεξ.

«Δεν την άγγιξα, χρησιμοποίησα σύριγγα γαλοπούλας», κοροϊδεύει και γυρίζει τα μάτια προς τα πάνω. «Κι εγώ είμαι σε φάση, “Αλήθεια; Αηδία κι αυτό”». Είναι βιασμός ακόμη και με κάποιο αντικείμενο, υπενθυμίζω.

Δείτε ακόμη: Τα Πλοία του Κακού

Όλα αυτά δείχνουν ότι η αιμομιξία και η ενδογαμία συμβαίνουν τόσο καιρό και τόσο πολύ στις πολυγαμικές αιρέσεις στα σύνορα μεταξύ Γιούτα και Αριζόνα που αυτές οι ιστορίες έχουν διαποτίσει τις κοινότητες. Όλοι ξέρουν ότι συμβαίνει, λίγοι το συζητούν, απλώς υπάρχει – και επιστρέφουμε στο νεκροταφείο μωρών.

Οι ενήλικοι κάτοικοι στο Σορτ Κρικ σήμερα –όσοι είναι ακόμη στη FLDS και όσοι έχουν φύγει- είναι κατά βάση αρτιμελείς, φαινομενικά υγιή άτομα. Τα παιδιά είναι δυσανάλογα ανάπηρα, σε σύγκριση με τα δημογραφικά στοιχεία οποιασδήποτε άλλης ανάλογης μικρής πόλης. Κάποιος θα έλεγε πως συμβαίνει, επειδή πρέπει να περάσουν γενιές, για να εκδηλωθούν ορισμένα ενδογαμικά υπολειπόμενα γενετικά χαρακτηριστικά. Ο Jonathan Turner, καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Ρίβερσαϊντ έκανε αυτήν την υπόθεση σε ένα άρθρο που δημοσίευσε το δίκτυο ABC το 2008. «Υπήρχε μια σχετικά ποικίλη γονιδιακή δεξαμενή στην αρχή, έτσι μόνο αν αυτό συνέχιζε για πολύ καιρό, θα έβλεπες τις πραγματικές συνέπειες», είπε στο ABC.

– Τι εννοείς ακριβώς ότι τα τακτοποιούσαν;

– Τα σκότωναν.

Ο 64χρονος Ron Rohbock, που διώχθηκε από την FLDS το 2002, μετά από δεκαετίες στο πλευρό των Warren και Rulon Jeff, έχει άλλη απάντηση. «Γεννιούνται τόσα παιδιά με ανωμαλίες –λαγώχειλα, στρεβλοποδία, καρδιακές βαλβίδες- που θα πέθαιναν μέσα σε έναn χρόνο. Πολλοί από τους γονείς δεν ήθελαν να ασχοληθούν με αυτά τα παιδιά. Έτσι, τα έδιναν στη θεία Martha που ήταν η μαμή», λέει. Ο άνδρας της Martha ήταν ο «θείος» Fred Jessop, χρόνια επίσκοπος στην FLDS που πέθανε το 2005 σε ηλικία 94 ετών, αφού ο Warren Jeffs τον έσυρε από πολιτεία σε πολιτεία και πολλά πρώην μέλη πιστεύουν ότι ήταν σχέδιο, για να τον σκοτώσει από το άγχος. Το να ταλαιπωρεί έναν άρρωστο ηλικιωμένο που χρειαζόταν φάρμακα ήταν ένας τρόπος να τον σκοτώσει, χωρίς να κάνει φόνο, λένε.

«Του έδιναν, λοιπόν, τα παιδιά και έλεγαν, “Σε πειράζει να τα τακτοποιήσεις, επειδή εμείς δεν μπορούμε;”». Εγώ θα πω απλώς ότι όντως τα τακτοποιούσε. Ή η θεία Martha. Ή κάποιος τέλος πάντων. Και το νεκροταφείο μεγάλωσε εκθετικά».

Σε ένα τμήμα του Αρχείου του Warren Jeff -ένα έγγραφο όπου καταγράφει κάθε του κίνηση και συνάντηση- μια καταχώρηση, ένα γραπτό κείμενο μιας ανακοίνωσης που έκανε ο Warren σε ένα γεύμα με την οικογένεια του μακαρίτη πατέρα του, ξεχωρίζει ως ιδιαίτερα ανατριχιαστική.

15 Οκτωβρίου 2002: «Σήμερα στο σπίτι του πατέρα στις 3 μ.μ. θα βρίσκεται το μωρό του Nathanael Allred για αποχαιρετισμό πριν από την κηδεία. Η κηδεία θα γίνει στη Babyland (σ.σ. Χώρα των Μωρών) στις 4 μ.μ.».

Καθόμαστε στη μεγάλη κουζίνα του Ron, τρώμε σπιτική σάλτσα ντομάτας και γλυκό ιταλικό λουκάνικο που έχει φτιάξει στη γάστρα η γυναίκα του η Geri –μια συνταξιούχος οικογενειακή σύμβουλος από τη Νέα Υόρκη.

Η Geri και εγώ κάνουμε την ίδια ερώτηση: «Τι εννοείς ακριβώς ότι τα τακτοποιούσαν;»

«Τα σκότωναν», λέει ο Ron. «Ο Fred ήταν υπεύθυνος για τα νεκροταφεία, τους νεκροθάφτες, όλα αυτά. Αν βρεις έναν ανώνυμο τάφο, είναι έτσι, επειδή έτσι το ήθελε ο Fred».



Περισσότερα από το VICE

Μιλήσαμε με Γονείς που Μεγαλώνουν Vegan Παιδιά στην Ελλάδα

O Απόλυτος Οδηγός Επιβίωσης για τις Διακοπές σου στο Χωριό με το Σόι

Το Τέλος του Σώρρα, οι Σύντροφοι που τον Εγκαταλείπουν και η Ελπίδα τους να Μπουν στη Βουλή Χωρίς Αυτόν

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.