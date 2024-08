Ένα Ταξίδι στον Άγνωστο Κόσμο του Sci-Fi στην Αθήνα

Εδώ και λίγα χρόνια, οι φίλοι της επιστημονικής φαντασίας ζουν ένα όνειρο. Ο κόσμος του Χόλιγουντ δείχνει να έχει βάλει στόχο την ικανοποίησή τους κι έτσι μέσα σε ένα μικρό διάστημα έχουμε δει τεράστιες επιστροφές, όπως αυτές των Star Wars και X–Files, αλλά και νέες ιδέες που χαίρουν μεγάλης αναγνώρισης, με βασικότερα παραδείγματα το Stranger Things -που επιστρέφει μέσα στον μήνα- και το Rick and Morty. Βέβαια, η τρέλα για το sci-fi δεν περιορίζεται στον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, αλλά χαρίζει στο κοινό και άλλες ενδιαφέρουσες ευκαιρίες απόδρασης από την πεζή πραγματικότητα, όπως για παράδειγμα την έκθεση Science Fiction: Ταξίδι στο Άγνωστο που εγκαινιάζεται απόψε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.



Πρόκειται για μια έκθεση αφιερωμένη στη διαδρομή της επιστημονικής φαντασίας, την οποία έχει επιμεληθεί ο Ελβετός συγγραφέας και ιστορικός Patrick Gyger. Τα εκθέματα θα μας βοηθήσουν να ταξιδέψουμε στην ιστορία του είδους, ενώ θα καλυφθούν όλοι οι τομείς που αγγίζει – από τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τη μουσική, μέχρι τα κόμικς, τα παιχνίδια, την τέχνη και τα video game. Όλα αυτά, στον υπόγειο εκθεσιακό χώρο της Στέγης. Η έκθεση θα είναι χωρισμένη σε τέσσερις θεματικές, οι τίτλοι των οποίων είναι «Παράξενα Ταξίδια», «Οδύσσειες του Διαστήματος», «Θαυμαστοί καινούργιοι κόσμοι» και «Απανωτά Σήμερα».

Η έκθεση αποτελεί μια ακόμη συνεργασία της Στέγης με το μουσείο Barbican Centre του Λονδίνου, όπου και πρωτοπαρουσιάστηκε για πρώτη φορά με μεγάλη επιτυχία – η αμέσως προηγούμενη ήταν το εντυπωσιακό Digital Revolution που είχε πραγματοποιηθεί πριν από δύο χρόνια. Από τα πρωτότυπα χειρόγραφα και σχέδια του Ιουλίου Βερν έως τα props από τις ταινίες «Godzilla» και «Jurassic Park» και από τη «Νέα Ατλαντίδα» του Φράνσις Μπέικον, τον «Ροβινσώνα Κρούσο» του Ντάνιελ Ντεφόε, το «With the Night Mail» του Ράντγιαρντ Κίπλινγκ, στα «Ταξίδια του Γκιούλιβερ» του Τζόναθαν Σουίφτ και το «Tarzan and the Lost Empire» του Έντγκαρ Ράις Μπάροουζ, η έκθεση ερευνά τη σχέση της επιστημονικής φαντασίας με την pop culture. Στη συνέχεια, εμφανίζονται οι αναφορές στις ταινίες «Στενές επαφές τρίτου τύπου», «Aliens», «Stargate», «Star Trek», «Star Wars», «Interstellar», «Independence Day», καθώς και σε έργα βασισμένα στο «Alien», το «District 9» και το «First Men in the Moon».

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες παρακάτω.



