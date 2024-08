Ένα Video Game Επιβίωσης για τη Ζωή στον Άρη μού Έμαθε ότι Δεν θα την Πάλευα στον Κόκκινο Πλανήτη

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Motherboard.

Πλανήτης Άρης: σαν τη Γη, μόνο που έχει το μισό μέγεθος, τρομερό κρύο, είναι εκτεθειμένος σε υψηλές δόσεις ακτινοβολίας και δεν υπάρχει αέρας που να μπορείς να αναπνεύσεις. Αν και είναι φαβορί για να γίνει το δεύτερο σπίτι της ανθρωπότητας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι φιλόδοξοι έποικοι του Άρη θα πρέπει να προετοιμαστούν για μια δύσκολη εμπειρία.

Για όσους θέλουν μια γεύση από την εποίκιση, χωρίς να αφήσουν τους άνετους καναπέδες τους στη Γη, υπάρχει το Surviving Mars, ένα παιχνίδι στρατηγικής που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη Haemimont Games και την Paradox Interactive.

Στόχος είναι να χτίσεις μια ακμάζουσα αποικία στον Άρη, βγαλμένη από τις ονειροπολήσεις των τρελαμένων οραματιστών, όπως ο Elon Musk. Στη διάθεσή σου υπάρχουν πόροι για να φτιάξεις την πόλη σου στον Άρη, από τα στοιχειώδη, κατασκευασμένα από ρομπότ εργοστάσια για drones, ανεμογεννήτριες και καλώδια ηλεκτρικού δικτύου, μέχρι εντυπωσιακές εγκαταστάσεις που γίνονται διαθέσιμες, όταν η πόλη σου αναπτύσσεται αρκετά – διαστημικά μπαρ, λίμνες και παιδικές χαρές. Επίσης, ξεκινάς με ένα budget περίπου 30 δισεκατομμυρίων, αν αποφασίσεις ότι η αποικία σου θα είναι μια διεθνής προσπάθεια, αλλά μπορεί επίσης να εκπροσωπεί και μια συγκεκριμένη χώρα, μια εταιρεία ή ακόμη και μια περίεργη ομάδα, που λέγεται «Church of the New Ark» – δηλαδή «Εκκλησία της Νέας Κιβωτού», που φαίνεται να είναι κάποιου είδους αίρεση γονιμότητας.

Αφού διαλέξεις ένα σημείο, για να προσεδαφιστεί ο πρώτος πύραυλος με προμήθειες, εξαρτάται από σένα η δημιουργία και διατήρηση ενός περιβάλλοντος, όπου μπορεί να συντηρηθεί η ζωή και μια βιώσιμη εξαγωγή πόρων, ικανοποιητική για τους εποίκους σου και τις επιστημονικές τους φιλοδοξίες.

Η ουσία είναι η εξής: Αν και είναι ωραίο να έχεις λεφτά για διαπλανητικά κατορθώματα, αποτελεί μεγάλη πρόκληση το να κάνεις τη χαμαλοδουλειά τού να στήσεις καλώδια, να φτιάξεις διαδρομές μεταφοράς πόρων, να αναθέτεις δουλειά σε οχήματα και drones και να εγκαθιστάς λειτουργικά δίκτυα ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Αμμοθύελλες και ακτινοβολία φθείρουν τα κτίρια, έτσι χρειάζεσαι πολλές δικλείδες ασφάλειες για προβλήματα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και για να κρατήσεις την αποικία ασφαλή, σε περίπτωση που κάποιες σημαντικές υποδομές ή εξαρτήματα καταστραφούν.

Επίσης, έχεις να αντιμετωπίσεις μετεωρίτες που πέφτουν από τον ουρανό, καθώς δεν υπάρχει ουσιαστικά ατμόσφαιρα για να τους εμποδίσει. Αυτά τα χτυπήματα, αν γίνουν σε κάποια σημαντική υποδομή, μπορεί να προκαλέσουν πλήρη διάλυση στην ολοκαίνουργια κοινότητά σου.

Μάλλον γι’ αυτό, το Surviving Mars διαφημίζεται ως παιχνίδι ανακάλυψης «με ελάχιστες απώλειες». Το ότι κάποιοι από τους εποίκους σου θα υποκύψουν σε αφύσικους θανάτους παρουσιάζεται ως δεδομένο από την αρχή και όσοι επιβιώσουν έχουν μια σχετικά χαμηλή ποιότητα ζωής, καθώς είναι περιορισμένοι σε απομονωμένες μικρές σφαίρες, που στέκουν εκτεθειμένες σε έναν έρημο τόπο.

Αυτή η σκληρή, ρεαλιστική αντιμετώπιση του κόκκινου πλανήτη είναι εκνευριστική κάποιες φορές –ιδίως επειδή έχω το ταλέντο να φτιάχνω τυχαία παγίδες θανάτου– αλλά είναι και το καλύτερο κομμάτι του Surviving Mars.

Χιλιάδες άνθρωποι λαχταρούν να αφήσουν τα πρώτα ίχνη σε αρειανό έδαφος και θα ήταν αφάνταστα συναρπαστικό, αν το ανθρώπινο γένος τα κατάφερνε. Αλλά αν η Σελήνη είναι σκληρή ερωμένη, τότε ο Άρης είναι ένα διαολεμένο κάθαρμα. Παρά την αποθέωσή του στην επιστημονική φαντασία, θα ήταν τεράστιος μπελάς να μένεις εκεί και το παιχνίδι δεν το κρύβει.

Έτσι, το Surviving Mars με έκανε ξαφνικά να συνειδητοποιήσω ότι δεν είχα «αυτό που χρειάζεται», για να επιβιώσω στον Άρη. Έχει πλάκα να εξερευνάς και να κατοικείς τον κόκκινο πλανήτη, αλλά, αν και όταν, οι πρώτοι έποικοι φύγουν για τον Άρη, εγώ θα μείνω στη Γη – τον σπουδαιότερο πλανήτη όλων των εποχών.

