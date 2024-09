Ένας Απλός Κανόνας Ώστε να Μη Χαλάσεις Λεφτά για το Επόμενο Γεύμα σου

Μερικές φορές, οι καλύτερες συμβουλές είναι οι παλιές. Το θυμήθηκα αυτό τις προάλλες, όταν έψαχνα τα αρχεία του Mr. Money Mustache, το website του Καναδού πρώην μηχανικού λογισμικού και γκουρού του lifestyle που κατάφερε να αποσυρθεί στο Κολοράντο στα 30 του, εν μέρει λόγω του ολιγαρκούς, αλλά κάθε άλλο παρά σπαρτιατικού τρόπου ζωής του.

Προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο να αποφασίσω γρήγορα αν πρέπει να τρώω απ’ έξω ή να κουβαλάω το δικό μου φαγητό όταν είμαι στην πόλη ή πηγαίνω μονοήμερη εκδρομή κάπου. Εκεί, υπήρχε θαμμένη μια ανάρτηση στο blog από το 2013 με τίτλο Wealth Advice That Should Be Obvious (Συμβουλές Πλουτισμού που Θα έπρεπε να είναι Προφανείς).

Με εντυπωσίασε η απλότητα αυτού του κανόνα. Είναι τόσο εύκολο να αγοράσεις ένα ακριβό ποτό ή ένα σάντουιτς στον δρόμο ή γυρίζοντας από την παραλία, αλλά αν ετοιμάσεις εσύ μια τσάντα με φαγητά και ποτά από το σπίτι, μπορείς να γλιτώσεις άνετα 15 ευρώ ή και παραπάνω – με έξτρα μπόνους το γεγονός ότι έχεις ακριβώς αυτό που θέλεις, αντί να συμβιβάζεσαι με ό,τι βρίσκεις.

Φυσικά, θα φανείς σαν τον Σκρουτζ αν φέρεις το φαγητό σου από το σπίτι, ενώ όλοι ο φίλοι σου παραγγέλνουν από μια καντίνα στον δρόμο, οπότε έχεις μερικές επιλογές: φέρε αρκετό φαγητό (και ποτά) για να μοιραστείτε ή αποφάσισε ότι είναι μια προγραμματισμένη κοινωνική έξοδος που θα αγοράσεις φαγητό μαζί με όλους του άλλους, για να περάσεις πιο καλά.

Όμως και στη δεύτερη περίπτωση, μπορείς να γλιτώσεις λεφτά. Βάλε ένα όριο για τον εαυτό σου προτού παραγγείλεις, ώστε να μην τινάξεις τον προϋπολογισμό σου στον αέρα, παίρνοντας νερό ή σόδα αντί για ένα ακριβό κοκτέιλ και παραλείποντας τα ψαγμένα ορεκτικά που σου ανοίγουν την όρεξη.

Πέντε εύκολοι τρόποι για DIY σνακ στον δρόμο

· Βάζω ένα μικρό μαλακό ψυγειάκι στο σακίδιό μου για ποτά, γιαούρτια, ακόμη και παγωτό.

· Παίρνω ατομικές μερίδες ξηρών καρπών ή κάνω το δικό μου μείγμα με ξηρούς καρπύς, νιφάδες σοκολάτας και κράνμπερι, σε ένα μικρό δοχείο.

· Βράζω αυγά, τα ξεφλουδίζω, βάζω λίγο αλατοπίπερο και τα βάζω σε ένα τάπερ.

· Τις μπάρες πρωτεΐνης τις κρατάω για έκτακτη ανάγκη, όταν μου ’χουν τελειώσει τα καλά.

· Πάντα έχω νερό μαζί, για να μην μπω στον πειρασμό να πληρώσω για να πιω κάτι δροσερό, μόνο και μόνο επειδή στέγνωσε ο λαιμός μου.

Αυτές είναι λίγες μόνο ιδέες για να γλιτώσεις λεφτά, όταν φεύγεις εκτός πόλης. Έχετε δικές σας που θέλετε να μοιραστείτε;

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Free.

