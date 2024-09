Ένας Διοργανωτής Οργίων Εξηγεί πώς να Οργανώσεις τα Καλύτερα Σεξ Πάρτι

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE Australia.

Πώς φτιάχνεις ατμόσφαιρα για ένα όργιο; Από ό,τι φαίνεται χρειάζεσαι λίγα πράγματα: φουσκωτά έπιπλα, sex toys, πολύ λιπαντικό και το hit «The Game of Love» της Michelle Branch να παίζει στο background. Στο δεύτερο επεισόδιο του Off the Record, μιλήσαμε με έναν επαγγελματία διοργανωτή οργίων για όλα όσα χρειάζονται, ώστε να πραγματοποιηθούν τα πιο πετυχημένα σεξ πάρτι στο Σίδνεϊ.

Στα όργια που οργανώνει κάθε μήνα –τα οποία γίνονται σε διαμερίσματα, γκαλερί, ξενοδοχεία, ακόμη και σε εκκλησίες της πόλης (είναι πολύ μπροστά στην Αυστραλία)– οι καλεσμένοι χρησιμοποιούν 50 με 60 προφυλακτικά. Η λίστα των καλεσμένων περιλαμβάνει από εργάτες μέχρι γιατρούς ή ακόμα και celebrities – όμως δεν μπορεί να μπει ο καθένας. Πρέπει να στείλεις μια φωτογραφία σου, για να μπορέσεις να λάβεις πρόσκληση, μιας και «είναι ένα σωματικό πάρτι και θέλουμε εμφανίσιμο κόσμο και ανθρώπους που μπορούν να σε ερεθίσουν».

Μετά από χρόνια στον χώρο, ο διοργανωτής οργίων έχει δει τα πάντα: «τρενάκια» με 13 άτομα, φιλελεύθερη χρήση strap-on, ακόμη και ανθρώπους που παντρεύτηκαν μετά από ένα όργιο. Λέει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να διοργανώνει όργια για πάντα, αλλά ότι θα το απολαύσει για όσο το κάνει.

