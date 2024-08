Ένας Ειδικός μάς Εξηγεί Γιατί Κολλάμε για Πάντα με τη Μουσική που Ακούγαμε στην Εφηβεία μας

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Noisey.

Εντάξει, παύση για μια στιγμή. Ψάξε λίγο τα τραγούδια που άκουσες πρόσφατα στο κινητό ή στο laptop σου ή σε ό,τι άλλο χρησιμοποιείς, για να ακούς μουσική. Στο δικό μου iPhone γράφει: Be Your Own Pet. Bloc Party. My Chemical Romance. CKY (lol, τους θυμάσαι;). Klaxons. Weezer. We Are Scientists. Κατάλαβες, πάνω-κάτω. Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες εκτός του ότι με κάνουν να μοιάζω με συνηθισμένη τύπισσα, χωρίς σταθερή ταυτότητα; Όλοι τους κυκλοφόρησαν μουσικές τη δεκαετία του 2000, όταν ήμουν έφηβη. Τι σχέση έχει αυτό με το γούστο σου στη μουσική; Εξηγούμαι.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι New York Times δημοσίευσαν ένα άρθρο με τίτλο The Songs That Bind (Τα Τραγούδια που μας Δένουν), στο οποίο ο Seth Stephens-Davidowitz αντιπαρέβαλε δεδομένα, προκειμένου να εξηγήσει τι έβλεπε ως χάσμα γενεών στο γούστο περί μουσικής (όλο αυτό ξεκίνησε από το πώς ο Seth και ο αδερφός του δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν αν το «Born to Run» του Bruce Springsteen είναι γαμάτο). Αφού ανέλυσε τις τάσεις στο Spotify, πρόσεξε ότι η δημοτικότητα μερικών τραγουδιών σχετιζόταν με τις ηλικιακές ομάδες που τα πρωτοάκουσαν στην περίοδο της εφηβείας. Το «Creep» των Radiohead, για παράδειγμα, ήταν πιο δημοφιλές σε άνδρες που είναι γύρω στα 38 σήμερα.

«Η πιο σημαντική περίοδος για τη διαμόρφωση των γούστων των ενήλικων ανδρών ήταν οι ηλικίες 13 έως 16», έγραψε, συμπληρώνοντας ότι η πιο σημαντική περίοδος για τις γυναίκες ήταν από 11 έως 14. Με άλλα λόγια, οι ενήλικες δεν εμβαθύνουν σε καινούργιες μουσικές, που μάλλον εξηγεί γιατί όλοι οι φίλοι μου είναι emo που παραμεγάλωσαν. Υπάρχει, όμως, μια μικρή παρέκκλιση από αυτό στη δεκαετία των 20. «Τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες, τα 20κάτι τους χρόνια είχαν τη μισή επίδραση των πρώτων χρόνων της εφηβείας, ως προς τον καθορισμό των ενήλικων μουσικών γούστων τους», εξήγησε ο Stephens-Davidowitz. Καλά ως εδώ.

Όμως αυτά τα δεδομένα δεν δίνουν απάντηση στο γιατί. Ωραία είναι να επιβεβαιώνονται οι υποψίες σου, γιατί ο φίλος σου ακόμη δεν έχει ξεπεράσει την εποχή που ο Pete Doherty λήστεψε το διαμέρισμα του Carl Barat και έκτοτε η φιλία τους δεν ήταν ποτέ η ίδια, αλλά χρειαζόμαστε απαντήσεις. Στα 25 μου, νιώθω αρκετά ανοιχτή στις εμπειρίες γύρω μου, ίσως ακόμη περισσότερο απ’ ό,τι στα 15, επομένως γιατί, όσον αφορά τη μουσική, το μυαλό μου έχει κατεβάσει ρολά; Τηλεφώνησα στη Δρ Stephanie Burnett Heyes, καθηγήτρια ψυχολογίας και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, για να μάθω παραπάνω.

Noisey: Γιατί οι ενήλικες είναι κολλημένοι με τη μουσική που άκουγαν στην εφηβεία τους;

Δρ Stephanie Burnett Heyes: Η εφηβεία είναι μια «κοινωνικά ευαίσθητη» περίοδος, που σημαίνει ότι είναι μια περίοδος στη ζωή, κατά την οποία είσαι δεκτικός σε άλλους ανθρώπους και άλλες ιδέες –πιο δεκτικός απ’ ό,τι αργότερα. Έτσι, αυτές οι επαφές και οι ιδέες έχουν την τάση να κολλάνε. Ως προς τα επιστημονικά στοιχεία πάνω σε αυτό, είναι δύσκολο να συλλεχθούν, αλλά είναι μια ιδέα που έχει προταθεί τα τελευταία δυο χρόνια στον τομέα της ψυχολογίας. Είναι κάτι που ακόμη προσπαθούμε να ερευνήσουμε.

Ένας άλλος λόγος, έχει να κάνει με τον εγκέφαλο και αυτό που λέγεται «δραστηριότητα λειτουργικού εγκεφάλου». Όταν οι έφηβοι επεξεργάζονται δραστηριότητες που τους προσφέρουν ερεθίσματα και τους ανταμείβουν –η ανταμοιβή μπορεί να είναι οτιδήποτε, από λεφτά μέχρι ζάχαρη ή το να αρέσεις σε κάποιον που εκτιμάς– φαίνεται να έχουν πιο έντονη αντίδραση, σε σχέση με μεγαλύτερους και μικρότερους σε ηλικία ανθρώπους και αυτό φαίνεται να ανταποκρίνεται στη δραστηριότητά τους.

Άρα, αυτό σημαίνει ότι όσο πιο βαθιά αγαπάμε κάτι, τόσο πιο πιθανό είναι να μας μείνει αργότερα;

Δεν είναι απαραίτητο, αλλά θα μπορούσε να είναι ένας συνδυασμός αυτών των δυνάμεων.

Γιατί πιστεύεις ότι τα γούστα των ανδρών διαμορφώνονται αργότερα από των γυναικών;

Οτιδήποτε γίνεται έναν χρόνο αργότερα για τα αγόρια, σε σχέση με τα κορίτσια, παραπέμπει κατευθείαν στην εφηβεία. Ξέρουμε ότι οι ορμόνες της εφηβείας δεν επηρεάζουν απλώς το σώμα μας και τα αναπαραγωγικά μας όργανα – επηρεάζουν και τον εγκέφαλό μας. Επηρεάζουν το πώς αντιλαμβάνεσαι τους άλλους και αλληλεπιδράς μαζί τους. Αυτή φαίνεται να είναι η εμφανής πρώτη υπόθεση. Θα με ενδιέφερε να δω αν όσοι περνάνε εφηβεία αργότερα, αγαπούν τη μουσική που άκουγαν στα 16, αντί για τα 14.

Γιατί νομίζεις ότι υπάρχει αυτή η επιπλέον κορύφωση στα 20 μας, όσον αφορά το γούστο στη μουσική;

Θα ήθελα να δω αν αυτή η κορύφωση διαφέρει ανάλογα με το αν κάποιος πήγε πανεπιστήμιο, έφυγε από το σπίτι, την κοινωνικο-οικονομική του κατάσταση κτλ. Θα μπορούσε να έχει να κάνει με το γεγονός ότι πηγαίνεις σε κάποιο καινούργιο μέρος και γνωρίζεις καινούργιους ανθρώπους και σε περιβάλλουν καινούργιες ιδέες. Αλλά μπορεί να είναι ένας άλλος μηχανισμός του εγκεφάλου. Χρειάζονται και άλλα δεδομένα για να μάθουμε.

Πιστεύεις ότι τα γούστα μας διαμορφώνονται και σε άλλους τομείς στην εφηβεία μας; Όχι μόνο η μουσική που μας αρέσει, αλλά και οι ταινίες, η αίσθηση της μόδας;

Η μουσική μοιάζει να είναι το μοντέλο, τα υπόλοιπα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, η μόδα είναι πολύ ακριβή για έναν έφηβο, έτσι παίζουν και άλλοι παράγοντες ρόλο. Κάτι επίσης που προφανώς πρέπει να διερευνήσουμε, όμως, είναι τα πνευματικά πιστεύω και οι πεποιθήσεις. Οι ιδεολογικές προτιμήσεις μπορεί να διαμορφώνονται στην εφηβεία, επειδή είναι μια εποχή που μπορείς να είσαι πιο ανοιχτός σε πνευματικές και θρησκευτικές ιδέες, τέτοια πράγματα.

