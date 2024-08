Ένας Φωτογραφικός Οδηγός για το πώς να Μεγαλώνεις

Top άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο i-D.

Πάντα με προβλημάτιζε η επιθυμία μου να ζήσω με έναν δυτικοποιημένο τρόπο ζωής και να βιώσω τα διάφορα στάδια από τα οποία περνάει μια γυναίκα, στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος που έχει ορίσει και παρουσιάζει ως φυσιολογικά η δυτική κοινωνία. Προέρχομαι, όμως, από μια αφροαμερικανική κουλτούρα, με στοιχεία της κουλτούρας της Καραϊβικής και του Μεξικού, όπου υπάρχουν πολύ αυστηρά πρότυπα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να συμπεριφέρονται, να ντύνονται και να σκέφτονται οι γυναίκες.

Ως μαύρη γυναίκα, έχω συνειδητοποιήσει ότι στη γυναικεία φύση υπάρχουν διαρκείς συγκρούσεις γύρω από την ταυτότητα και μια μάχη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ομορφιάς. Ωστόσο, υπάρχει ταυτόχρονα μέσα μου και μια πληρότητα γύρω από τη μαύρη κουλτούρα και ομορφιά. Έχω βρει ένα πολύ ουσιαστικό νόημα στις εμπειρίες των μαύρων και των γυναικών από το Μεξικό που με μεγάλωσαν, καθώς και στη δύναμη που βρήκαν, για να εκφραστούν πραγματικά.

Το Becoming the Woman You’d Want Me to Be (εκδ. Revell) είναι μια επαναστατική δήλωση πάνω στην προσωπική εμπειρία που είχα ως προς το πώς είναι να εξελίσσεσαι σε γυναίκα, στο πλαίσιο διαφορετικών πολιτισμικών προσδοκιών. Ήθελα να καταγράψω τη ζωή μου και να συλλάβω την ομορφιά της κοινότητάς μου, ώστε να εμπνεύσω κι άλλους νέους ανθρώπους διαφορετικού χρώματος και να τους κάνω να μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες, προκειμένου να αντικατοπτριστεί η πολυπλοκότητα των ζωών μας και των διαφορετικών αντικειμένων που μας επηρεάζουν καθημερινά. Ακολουθούν κάποια πράγματα που έμαθα μέσα από όλο αυτό.

Δεν είναι κακό να νιώθεις μπερδεμένη

Δεν είναι ανάγκη να ξέρεις ποια είσαι, τι σου αρέσει, τι θέλεις να κάνεις ή οτιδήποτε τέτοιο. Κάθε φάση που πέρασα, μου έμαθε πράγματα για το ποια είμαι και για το ποια θα γίνω.

Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να προσπαθείς να ανταποκριθείς στις δικές σου προσδοκίες

Η ζωή σου είναι δική σου και έχεις όλα τα φόντα.

Η αίσθηση του εαυτού και της εσωτερικής πληρότητας είναι πιο σημαντική από όσο πιστεύεις

Αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, τότε πώς θα εξελιχθείς;

Είναι ανώφελο να ανησυχείς

Οι άνθρωποι θα κάνουν αυτό που θέλουν, ανεξάρτητα από αυτό που νιώθεις. Άφησέ τους να το κάνουν και μάθε να μην επηρεάζεσαι. Άσε τον εαυτό σου να νιώσει συναισθήματα και μετά διώξ’ τα. Πάρε μαθήματα από τις κακές εμπειρίες, όμως μην τις αφήνεις να σε κάνουν πικρόχολη.

Συναισθάνσου τους άλλους

Όλοι κάνουν το δικό τους ταξίδι – είναι εξίσου δύσκολο για τους υπόλοιπους, όσο είναι και για εσένα. Όπως έγραψε κάποτε ο Λατίνος συγγραφέας Τερέντιος, «Είμαι άνθρωπος, τίποτα το ανθρώπινο δεν μπορεί να μου φανεί ξένο». Ένα από τα μεγαλύτερα πρότυπά μου, η Μάγια Αγγέλου, είχε πει κάποτε, «Δεν θα μπορέσεις ποτέ να αναφερθείς σε ένα έγκλημα λέγοντας, “Δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ αυτό”, όσο φρικτό και αν είναι. Από τη στιγμή που το διέπραξε ένας άνθρωπος, πρέπει να πεις, “Μέσα μου υπάρχουν όλα τα συστατικά που θα μπορούσαν να με μεταμορφώσουν σε εκείνον ή σε εκείνην. Σκοπεύω να χρησιμοποιήσω την ενέργειά μου εποικοδομητικά και όχι καταστροφικά. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό για κάτι αρνητικό, φαντάσου τι θα μπορούσες να κάνεις για κάτι θετικό”».

