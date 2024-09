Βρέθηκε Παράνομο Εργαστήριο που Παρασκεύαζε «Ναρκωτικά των Τζιχαντιστών» στην Αττική

Κείμενο: Κώστας Κουκουμάκας

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής μεγάλη επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που παρασκεύαζε χάπια Captagon (αμφεταμίνες), τα οποία είναι γνωστά και ως «ναρκωτικά των τζιχαντιστών», καθώς θεωρούνται ιδιαίτερα διαδεδομένα στις γραμμές του ISIS. Σύμφωνα με την «Καθημερινή», έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 600.000 ναρκωτικά χάπια. Επίκεντρο της έρευνας φέρεται να είναι παράνομο εργαστήριο στην Αττική, ενώ υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μελών του κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης. Την έρευνα συντονίζει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων του ΣΔΟΕ. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.

Το ίδιο τμήμα του ΣΔΟΕ, με τη συνδρομή της αμερικάνικης δίωξης ναρκωτικών (DEA), είχε κατασχέσει πέρυσι τον Ιούνιο στον Πειραιά κοντέινερ το οποίο έκρυβε τεράστια ποσότητα οπιούχων χαπιών Tamol X (περίπου 26 εκατ. δισκία), τα οποία επίσης φέρεται να προορίζονταν για την εμπόλεμη ζώνη στη Συρία και το Ιράκ. Το φορτίο είχε τότε διακινηθεί με πλοίο από την Ινδία στον Πειραιά και είχε ως τελικό προορισμό τη Λιβύη.

Οι αμφεταμίνες και τα οπιούχα χάπια καταναλώνονται από μαχητές του ISIS ώστε να βρίσκονται σε εγρήγορση και να αυξάνουν την αντοχή τους. Από την έρευνα του VICE είχε προκύψει ότι μια από τις βασικές πηγές παραγωγής για τα «ναρκωτικά των τζιχαντιστών» βρίσκεται στη γειτονική Βουλγαρία και είναι ενεργή μέχρι σήμερα. Πρώην στελέχη του ελληνικού ΣΔΟΕ, που συμμετείχε σε κοινές επιχειρήσεις με την DEA στα Βαλκάνια, περιγράφουν ότι η ιστορία πηγαίνει πίσω στην κομμουνιστική περίοδο. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες πηγές, άνθρωποι των βουλγάρικων μυστικών υπηρεσιών είχαν ζητήσει τη βοήθεια μελών του υποκόσμου, ώστε να ανοίξουν διαύλους «μυστικού εμπορίου» με τις Αραβικές χώρες. Εκτός από όπλα, τα ίδια δίκτυα διακινούσαν και Captagon. Έως το 1990 εκτιμάται ότι λειτουργούσαν πέριξ της Σόφιας τρία εργαστήρια αμφεταμινών, με συγκάλυψη δραστηριότητες κρατικών φαρμακευτικών εταιρειών.

Οι τζιχαντιστές χρησιμοποιούν οι ίδιοι το ναρκωτικό, αλλά επίσης το διακινούν σε γειτονικές χώρες κερδίζοντας εκατομμύρια δολάρια.

Μετά την πτώση του κομμουνισμού, οι αποθήκες των φαρμακευτικών εταιρειών λεηλατήθηκαν και το δίκτυο του Captagon φέρεται ότι πέρασε στον έλεγχο της μαφίας. Έκθεση της ανεξάρτητης βουλγάρικης αρχής Center for the Study of Democracy, με τίτλο Organized Crime in Bulgaria: Markets and Trends, αναφέρει για την παραγωγή αμφεταμινών στη μετα-κομμουνιστική Βουλγαρία: «Στα τέλη της δεκαετίας του ΄90, οι παρασκευαστές στα εργαστήρια δεν λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας. Τα παραγόμενα περνούσαν χωρίς προβλήματα τους τελωνειακούς ελέγχους στα σύνορα Βουλγαρίας-Τουρκίας, στο δρομολόγιο προς τη Μέση Ανατολή». Οι πρώτες οργανωμένες αστυνομικές επιχειρήσεις έγιναν το 1997 μετά από πίεση και συνεργασία ευρωπαϊκών υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών. «Δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιο βαθμό οι σχέσεις μεταξύ των Βουλγάρικων υπηρεσιών και των κατοίκων Βουλγαρίας με καταγωγή από τη Μέση Ανατολή επηρέασαν την παραγωγή αμφεταμινών, αλλά προφανώς η παραγωγή και το δίκτυο εξαγωγών άλλαξε ριζικά μετά το 1997 και την υπόθεση Opitsvet (σσ: μικρή πόλη στη δυτική Βουλγαρία όπου είχαν εντοπιστεί σε παράνομο εργαστήριο 330 κιλά σκόνης αμφεταμινών και 660 κιλά βενζιλική μεθυλοκετόνη-BMK)» αναφέρεται στην έκθεση.

Σήμερα, η Συρία θεωρείται η μεγαλύτερη χώρα-παραγωγός του Captagon, καθαρού ή νοθευμένου. Οι τζιχαντιστές το χρησιμοποιούν οι ίδιοι, αλλά επίσης το διακινούν σε γειτονικές χώρες κερδίζοντας εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ για τη Ναρκωτικά, κατασχέσεις των μεγαλύτερων φορτίων Captagon καταγράφονται τα τελευταία χρόνια επίσης στην Ιορδανία και τη Σαουδική Αραβία, όπου είναι ιδιαίτερα δημοφιλές ναρκωτικό μεταξύ των γόνων πλουσίων οικογενειών.



