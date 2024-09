Eτοιμάσου να Λιώσεις στο Gaming Αυτό το Σ/Κ

Τα esports, με απλούς όρους, είναι η ανταγωνιστική πλευρά του gaming. Αυτό σημαίνει ότι για να θεωρηθεί ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι esport πρέπει να έχει ανταγωνιστική φύση-σκηνή, δηλαδή να οργανώνονται τουρνουά με μεγάλα χρηματικά έπαθλα σε αυτό.

Ένα τέτοιο τουρνουά είναι και το GameAthlon, που διοργανώνουν οι Cowboy Tv και IGN Greece, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

Videos by VICE

Το γήπεδο του Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο, το Σαββατοκύριακο 8-9 Ιουλίου, θα ανοίξει τις πόρτες του για να υποδεχθεί guest stars από την ελληνική gaming σκηνή, τουρνουά, διαγωνισμούς, δράσεις και πολύ League of Legends, 5v5, FIFA, Fighting Games, Racing Games, Cosplay.

Δείτε ακόμη: Ανακαλύψαμε τους Ανθρώπους που Βγάζουν Χρήματα από το Gaming στην Ελλάδα

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.

Ταυτόχρονα θα μπορείτε να παρακολουθήσετε όλους τους τελικούς για το πανελήνιο πρωτάθλημα The League αλλά και το Fight For Your Food X The League, ειδικά για το League of Legends. Οι καλύτεροι Έλληνες παίκτες θα δώσουν ένα show ηλεκτρονικού αθλητισμού στο stage του GameAthlon.

Ώρες λειτουργίας: Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Ιουλίου, 11.00-22.00

Eίσοδος Δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες στο facebook event και το site του GameAthlon

Δείτε φωτογραφίες απο το περσινό event παρακάτω:

Περισσότερα από το VICE

«Φάε το Φαΐ σου Γιατί θα ‘Ρθει ο Καραμανλής»: Ιστορίες Πολιτικής Προπαγάνδας που μας Έκαναν οι Γονείς μας

Ένας Καθηγητής Νομικής Εξηγεί Γιατί δεν Πρέπει Ποτέ να Μιλάς στην Αστυνομία

Ένα Βράδυ στη Σαλόνικα με τον Hawk

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.