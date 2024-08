Η Καθημερινότητά σου Αλλάζει Κάπως Απότομα Όταν Περνάς Εμμηνόπαυση στα 31 σου

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Tonic.



Ξύπνησα μες στο σκοτάδι, μούσκεμα στον ιδρώτα. Δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο, επειδή θυμάμαι να συμβαίνει και στο παρελθόν, όταν γύρισα από το νοσοκομείο στο σπίτι, αφότου γέννησα. Οι πιτζάμες μου ήταν μουσκεμένες.



Νωρίτερα μέσα στη μέρα, ανέβαινα τις σκάλες κουβαλώντας τα πλυμένα ρούχα και αναγκάστηκα να πιάσω τα μαλλιά μου, για να ξεϊδρώσει ο σβέρκος μου. Είναι καλοκαίρι, σκέφτηκα. Απλώς ζεσταίνομαι Κάτω από το στήθη μου είχαν σχηματιστεί μισοφέγγαρα από τον ιδρώτα. Σκούπισα την υγρασία από τα χείλια μου και με έκπληξη είδα στον θερμοστάτη ότι το σπίτι είχε 20 βαθμούς. Αλλά η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Έτσι μάλλον θα περιέγραφε η μαμά μου την εμμηνόπαυση.



Μόνο που εγώ δεν ήμουν καλά-καλά 31 ετών.

Αργότερα, έμαθα ότι οι εξετάσεις αίματος έδειχναν μείωση της ποιότητας των ωαρίων παρόμοια με μιας 40άρας – αλλά τότε ήμουν μόλις 27.

Για μήνες αδιαφορούσα για τα συμπτώματα, λέγοντας ότι οφειλόταν στην επιλόχεια περίοδο – και ας είχαν περάσει δυο χρόνια απ’ όταν γέννησα. Τότε πρόσεξα, επίσης, ότι είχα περισσότερο άγχος και το σεξ με τον άνδρα μου ήταν διαφορετικό. Είχα μικρή όρεξη και ένιωθα μια τριβή που ήταν οριακά επώδυνη. Ξεκίνησα να αναρωτιέμαι αν συνέβαινε κάτι περισσότερο απ’ ό,τι νόμιζα και το εξομολογήθηκα σε μια φίλη. Της είπα ότι τελευταία ίδρωνα, ακόμη κι αν φορούσα σορτσάκι και φανελάκι, ενώ γύρω μου όλοι ήταν άνετα με τζιν και κοντομάνικο. Πρότεινε να δω τον γυναικολόγο μου, επειδή μπορεί να ήταν ορμονικό θέμα. Το παραδέχομαι, ακουγόταν καλύτερη εναλλακτική από τη δική μου διάγνωση – ότι και καλά ζεσταινόμουν από το παραπανίσια κιλά της εγκυμοσύνης, που δεν μπορούσα να χάσω. Αναρωτιόμουν αν όλο αυτό ήταν μια υπερβολική αντίδραση –κι αν μου έλεγε απλώς ότι απλώς πρέπει να αδυνατίσω;–, παρόλα αυτά πήγα να δω τον γιατρό μου την επόμενη βδομάδα.

Μου έκανε ένα σωρό ερωτήσεις για συμπτώματα όπως ζαλάδα, χαμηλή λίμπιντο, άγχος, δυσκολίες ύπνου και πονοκεφάλους. Επιβεβαίωσα ότι είχα τα περισσότερα. Ήθελε να κάνω εξετάσεις αίματος, για να είναι σίγουρος, αλλά διέγνωσε επιτόπου προεμμηνόπαυση, τη μετάβαση ανάμεσα στα γόνιμα χρόνια και την εμμηνόπαυση, που συμβαίνει συνήθως αφού μπεις στα 40.



Δεν μπορώ να πω ότι ένιωσα έκπληξη, επειδή είχα χρησιμοποιήσει δωρήτρια ωαρίου, για να συλλάβω την κόρη μου. Το 2013, έκανα τρεις θεραπείες εξωσωματικής, κάθε μια εκ των οποίων κατέληξε με μια μικρή ποσότητα εμβρύων που δεν ήταν αρκετά καλά (σίγουρα δεν θες να ακούσεις κάτι τέτοιο, όταν πληρώνεις δεκάδες χιλιάδες δολάρια για την ευκαιρία να κάνεις μωρό). Αργότερα, έμαθα ότι οι εξετάσεις αίματος έδειχναν μείωση της ποιότητας των ωαρίων παρόμοια με μιας 40άρας – αλλά τότε ήμουν μόλις 27. Αλλάξαμε κλινική και ο καινούργιος μου γιατρός γονιμότητας εστίαζε πάλι στο να με βοηθήσει να μείνω έγκυος και όχι στο να βγάλω άκρη με τις ανησυχίες σχετικά με την υγεία μου. Κανείς δεν μου ανέφερε μακροπρόθεσμα ζητήματα που είχαν σχέση με την κακή ποιότητα των ωαρίων μου. Για να είμαι δίκαιη, ούτε εγώ το κυνήγησα ιδιαίτερα. Απλώς ήθελα απεγνωσμένα να κάνω μωρό.

Εκείνη τη μέρα στο γραφείο του γιατρού, ακούγοντας τη διάγνωση της προεμμηνόπαυσης τα έβαλα με τον εαυτό μου που δεν το συνειδητοποίησα νωρίτερα – που δεν υπερασπίστηκα τον εαυτό μου και δεν συνειδητοποίησα ότι η ανάγκη για δωρήτρια ωαρίου ήταν μόνο η αρχή των προβλημάτων υγείας που θα αντιμετώπιζα. Στην πραγματικότητα, ο γυναικολόγος μου είπε ότι μάλλον βρισκόμουν σε προεμμηνόπαυση από τη γέννηση της κόρης μου – και τα συμπτώματά μου χειροτέρευαν.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εμμηνόπαυσης Βορείου Αμερικής, η προεμμηνόπαυση είναι ένας σταδιακός περιορισμός των οιστρογόνων, αλλά μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις – μερικές φορές βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από άλλες. Τα μειωμένα οιστρογόνα μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας, κολπική ξηρότητα, εξάψεις και εφίδρωση τη νύχτα – όλα όσα αντιμετώπιζα.

Έφυγα από το γραφείο του, αφού μου έγραψε εξετάσεις αίματος και στο μυαλό μου πηγαινοέρχονταν σχέδια για θεραπεία: θεραπεία αντικατάστασης ορμονών, αντισυλληπτικά, επιθέματα οιστρογόνων. Ήταν πιθανό να παίρνω ορμόνες μέχρι να μπω στα 50 και να περάσω επίσημα στην εμμηνόπαυση – κάτι για το οποίο δεν ήμουν ιδιαίτερα ενθουσιασμένη, επειδή ποιος θέλει να παίρνει ορμόνες για 20 χρόνια;



Εντάξει, ήταν καλύτερη από την εναλλακτική να έχω διαρκώς χαμηλά οιστρογόνα, που μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ «διασκεδαστικές» καταστάσεις, όπως οστεοπόρωση ή καρδιακές παθήσεις. Όλα αυτά ήταν υπερβολικά για να τα χωνέψω και γύρισα σπίτι κλαίγοντας. Γιατί κανείς από αυτούς τους γιατρούς γονιμότητας δεν είπε ότι μπορεί να συνέβαινε κάτι τέτοιο στο μέλλον; Τουλάχιστον, θα μπορούσα να το περιμένω και να το επεξεργαστώ. Αλλά κανείς δεν μου είπε για την πιθανότητα το αναπαραγωγικό μου σύστημα να φτάσει στα 50, προτού καν εγώ τα πλησιάσω.

Ο άνδρας μου και εγώ αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε λιπαντικό όλο και πιο πολύ, εξαιτίας της κολπικής ξηρότητας από τις αλλαγές των οιστρογόνων.

Οι γυναίκες γεννιούνται με όλα τα ωάρια που θα χρησιμοποιήσουν και τα ωάρια γερνάνε στη διάρκεια της ζωής, λέει η Lauren Streicher, αναπληρώτρια καθηγήτρια μαιευτικής και γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Νορθγουέστερν, ιατρική διευθύντρια του Κέντρου Σεξουαλικής Ιατρικής και Εμμηνόπαυσης και συγγραφέας του Sex Rx: Hormones, Health, and Your Best Sex Ever (εκδ. Dey Street Books). «Η καλύτερη στιγμή για την ποιότητα των ωαρίων και τη γονιμότητα είναι στις αρχές της δεκαετίας των 20 ετών», συμπληρώνει. «Σίγουρα, κάποιες γυναίκες εξακολουθούν να είναι πολύ γόνιμες και να έχουν εξαιρετική ποιότητα ωαρίων, όταν φτάνουν στα 30, ενώ άλλες όχι και τόσο».



Έχουν περάσει περίπου επτά μήνες από τότε που πήγα στο γιατρό μου. Δοκίμασα τρεις μήνες αντισυλληπτικά και τώρα βάζω επιθέματα οιστρογόνων, για να δω αν βοηθάνε στα συμπτώματα καλύτερα από τα χάπια. Ακόμη ξυπνάω μερικά βράδια κάθιδρη και έμαθα ότι αν ρίχνω πάνω μου οτιδήποτε πέρα από ένα σεντόνι, το πληρώνω με μουσκεμένες πιτζάμες. Παίρνω φάρμακα για το άγχος και ακόμη δεν έχει καθοριστεί αν αυτό προκαλείται από ορμονικά προβλήματα ή όχι. Ο άνδρας μου και εγώ αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε λιπαντικό όλο και πιο πολύ, εξαιτίας της κολπικής ξηρότητας από τις αλλαγές των οιστρογόνων. Με όλα αυτά, δυσκολεύομαι να νιώσω σέξι, ξέροντας ότι έχω τα ορμονικά επίπεδα μιας μεγαλύτερης γυναίκας.

Ακόμη προσπαθώ να αποφασίσω τι θέλω να κάνω με τις θεραπείες για μια διάγνωση που δεν καταλαβαίνω πλήρως ακόμη. Δεν γίνεται συχνά λόγος για την προεμμηνόπαυση, ιδίως όταν συμβαίνει σε γόνιμα χρόνια. Το συμπέρασμα είναι, όπως σε πολλές άλλες παθήσεις, ότι πρέπει να στηρίξω εγώ τον εαυτό μου.

«Νομίζω ότι αν κάποιος διαγνωστεί με πρώιμη εμμηνόπαυση ή προεμμηνόπαυση, αν δεν βλέπουν ήδη κάποιον που είναι ειδικός στην εμμηνόπαυση, τότε θα πρέπει, επειδή υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση», συμβουλεύει η Streicher. «Αν σου είπε κάποιος ότι έχεις προεμμηνόπαυση και ανησυχείς ή νιώθεις ότι δεν έχεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι, τότε θα πρέπει να βρεις κάποιον ειδικό».

