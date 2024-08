Έχουμε Κάποιες Απορίες για τον Υποψήφιο του Νέου ΠΑΣΟΚ που Έκλεψε Λέξη-Λέξη το Τρέιλερ του House of Cards

Ο Απόστολος Πόντας είναι ένας από τους πολλούς υποψήφιους που διεκδικούν την ηγεσία της Κεντροαριστεράς, δηλαδή του νέου ΠΑΣΟΚ, στις εκλογές της 12ης Νοεμβρίου. Σήμερα, μας έδειξε ότι εκτός από την Ελλάδα και την Κεντροαριστερά, αγαπάει πάρα πολύ το House of Cards και τον Frank Underwood.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Έλληνας πολιτικός ανέβασε ένα προεκλογικό βίντεο στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. Με την πρώτη ματιά, μοιάζει με ένα κάπως πομπώδες βίντεο, γεμάτο με αοριστολογίες. Βλέποντάς το λίγο πιο προσεκτικά, όμως, διαπιστώσαμε ότι δεν είναι παρά μία ακριβής αντιγραφή ενός τρέιλερ από την σειρά House of Cards.



Δείτε το προεκλογικό βίντεο του Απόστολου Πόντα:

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε το τρέιλερ του House of Cards, που επίσης στο πλαίσιο της σειράς είναι το προεκλογικό μήνυμα του Frank Underwood από το οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, ενόψει των επικείμενων προεδρικών των ΗΠΑ:

Τα δύο βίντεο είναι ουσιαστικά ίδια από την πρώτη έως την τελευταία ατάκα. Το βίντεο του Απόστολου Πόντα έχει τίτλο και ανοίγει με την φράση «Λένε ότι έχουμε τους ηγέτες που μας αξίζουν», που είναι ακριβής μετάφραση της πρώτης φράσης που λέει στο τρέιλερ ο Kevin Spacey, υποδυόμενος τον Frank Underwood: «They say we get the leaders we deserve».

Γιατί τόσο πιστή αντιγραφή;

Υπό τη μουσική υπόκρουση του παπανδρεϊκού Carmina Burana, ο υποψήφιος για την ηγεσία της Κεντροαριστεράς λέει ότι ο νέος πολιτικός φορέας χρειάζεται «έναν ηγέτη που δεν φοβάται να σε κοιτάξει στα μάτια και να σου πει τι πιστεύει», που αποτελεί πάλι ακριβή απόδοση της φράσης του Frank Underwood, «a Leader who is not afraid to look you in the eyes and tell you what he believes». Εντάξει, η αντιγραφή είναι ένας τρόπος δημιουργίας. Η πιστή αντιγραφή όμως είναι μια θλιβερή κατάσταση, εκτός αν ο σκοπός είναι ο σαρκασμός – στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είναι.

Γιατί δεν τον σταμάτησε κανείς;

O κ. Πόντας συνεχίζει λέγοντας πως «πιστεύω στο να βάζουμε πρώτα τους ανθρώπους» -που είναι copy paste της φράσης του προέδρου Underwood «Ι believe in putting people first»- και προσθέτει, «πιστεύω στο να βάλουμε την Ελλάδα στη σωστή κατεύθυνση», που είναι σχεδόν ταυτόσημη μετάφραση της φράσης του Frank Underwood «Ι believe in putting America back on track», με μόνη διαφορά ότι ο κ. Πόντας αναφέρεται στην Ελλάδα και όχι στην Αμερική. Αλήθεια, κάποιος από το επιτελείο του δεν είδε το προφανές λάθος του να αντιγράφεις το στιλ του πιο μακιαβελικού τηλεοπτικού πολιτικού της ιστορίας;

Ο Απόστολος Πόντας πίνει καφεδάκι. Ουπς, λάθος, τελικά ο Frank Underwood είναι.

Τελικά μας αξίζει ο Πόντας ή ο Underwood?

Βλέποντας την παραπάνω αντιγραφή, αναρωτιόμαστε πόσο πολύ House of Cards έχει δει ο Απόστολος Πόντας και πόσο πολύ πιστεύει ότι «υποστηρίζει» με το προφίλ του την εικόνα του Frank Underwood, ενός πολιτικού που, ενώ είναι doer και ξέρει να κινεί τα νήματα, έχει επίσης -προσοχή, μπαίνουμε σε ζώνη spoiler- δολοφονήσει και έχει κάνει νοθεία σε εκλογές, μεταξύ άλλων. Ελπίζουμε οι εκλογές στον νέο φορέα της Κεντροαριστεράς να είναι πιο αναίμακτες. Και να έχουν φρεσκάδα στις ιδέες στο μέλλον.



