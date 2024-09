Εύκολες Συνταγές για Κοκτέιλ με Ό,τι Ξέμεινε Από τις Γιορτές

Μετά από τόσα τραπεζώματα και πάρτι κατά τη διάρκεια των γιορτών, το πιθανότερο είναι να μη θες να ξαναδείς μπροστά σου αλκοόλ και φαΐ για κάνα εξάμηνο. Μπορεί επίσης να έχεις πει και την κλασική ατάκα «από αύριο αποτοξίνωση, τέλος». Επειδή όμως αυτές οι δηλώσεις συνήθως δεν κρατάνε ούτε ένα 24ωρο, σκεφτήκαμε ότι κάπως πρέπει να εκμεταλλευτείς όλο αυτό το αλκοόλ που έχει ξεμείνει στο σπίτι από τις γιορτές.

Απευθυνθήκαμε σε τέσσερις bartenders και τους ζητήσαμε να μας φτιάξουν από μία εύκολη συνταγή για κοκτέιλ με υλικά που οι περισσότεροι έχουμε σπίτια μας μετά τις γιορτές. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν, παράλληλα, να περάσουν κι ένα οικολογικό μήνυμα, αφού ο καθένας προσπαθεί μέσω της δουλειάς του να μειώνει τη χρήση πλαστικού στα μπαρ, να ανακυκλώνει προϊόντα και να εφαρμόζει τη λογική zero waste στα κοκτέιλ.

Videos by VICE

Γι΄αυτό, πάρε τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα που έχουν απομείνει στις πιατέλες, τα αλκοόλ που περίσσεψαν και ξεκίνα να φτιάχνεις αυτά τα εύκολα κοκτέιλ για να καλωσορίσεις τη νέα χρονιά.

Leftovers’ old fashioned – Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος, Granikal’s ambassador

Αποφάσισα να κάνω ένα old fashioned. Το old fashioned δεν αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο ποτό όπως πολύ νομίζουν, αλλά είναι μέθοδος εκτέλεσης cocktails (τόσο διαδεδομένη που έδωσε το όνομα της σε ένα τύπο ποτηριού). Ρίχνουμε bitters, σιρόπι και απόσταγμα μέσα σε ένα ποτήρι old fashioned και ανακατεύουμε.

Η ιδέα πίσω από το cocktail που έφτιαξα είναι να χρησιμοποιήσω πράγματα που επρόκειτο να πετάξουμε. Ο πλανήτης μας βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή και πρέπει ο καθένας προσωπικά να ευαισθητοποιηθεί. Στα μπαρ προσπαθώ να πετάω όσο λιγότερα πράγματα. Πέρα, λοιπόν, από τρελές τεχνικές μπορούμε να κάνουμε απλά πράγματα για να το καταφέρουμε. Χρησιμοποίησε το νερό του roner για να σφουγγαρίσεις ή βάζε πλυντήριο μόνο όταν είναι γεμάτο. Μην αφήνεις τις βρύσες ανοιχτές για πολύ ώρα ή προσπάθησε να ανοίγεις το ψυγείο λιγότερες φορές. Η αλλαγή ξεκινάει από εσένα.

Εμένα οι χριστουγεννιάτικες γευστικές αναμνήσεις μου είναι καφές και μελομακάρονα στο τραπέζι από τη μητέρα μου και ψημένες πατάτες σε αλουμινόχαρτο στο τζάκι από τον πατέρα μου. Το αλκοόλ ερχόταν μετά με τα αδέρφια μου. Προσπάθησα να φτιάξω κάτι με όλα αυτά.

Στην υγειά σας.

Υλικά:

50 ml Unblended American whiskey

10 ml σιρόπι από τα μελομακάρονα και ελληνικό καφέ

4 ριξιές bitters από ό,τι θα πετάγαμε (αν δεν έχουμε, ρίχνουμε Angostura bitters)

Εκτέλεση:

Για το σιρόπι: Παίρνουμε μια κουταλιά από το κατακάθι του ελληνικού καφέ που μένει μετά το βράσιμο (αν έχουμε γνωστό που δουλεύει σε καφέ μπορούμε να πάρουμε τον καφέ που πετάνε μετά την εκχύλιση του espresso), προσθέτουμε τρεις κουταλιές ζεστό νερό και μια κουταλιά από το σιρόπι που μένει στο κουτί από τα μελομακάρονα ή ότι μένει στο ταψί αν τα φτιάχνουμε μόνοι μας. Αφού ανακατέψουμε καλά, τα αφήνουμε να κρυώσουν. Τέλος, τα περνάμε από φίλτρο καφέ.

Για τα bitters: Παίρνουμε τις φλούδες από τις πατάτες που επρόκειτο να πετάξουμε και βάζουμε μέσα ότι μπαχαρικά έχουμε σε πλεόνασμα (δύο γαρύφαλλα, ξύσμα από μοσχοκάρυδο και κανέλα δουλεύουν υπέροχα στην συνταγή), έπειτα τα καλύπτουμε με υψηλόβαθμο αλκοόλ >50% και τα αφήνουμε σε μια ντουλάπα για μία περίπου εβδομάδα.

Για το κοκτέιλ: Μέσα σε ένα ποτήρι ρίχνουμε τα bitters και το σιρόπι με τον πάγο και αναδεύουμε περίπου δέκα φορές. Έπειτα ρίχνουμε το αμερικανικό whiskey και αναδεύουμε άλλες 30 φορές ώστε να νερώσει. Μετά γεμίζουμε με πάγο και γαρνίρουμε με μια φλούδα πορτοκάλι

Ορίστε το αποτέλεσμα:

Plus: Κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ

Επειδή τα cocktails πρέπει να απευθύνονται και σε άτομα που δεν μπορούν να πιουν αλκοόλ, ετοίμασα μια γρήγορη συνταγή.

Υλικά:

λεμόνια

ρόδι

ζάχαρι

μηλόξιδο

100 ml ελληνική σόδα από κεράσι

Εκτέλεση:

Για το shrub: Παίρνουμε τις λεμονόκουπες που πρόκειται να πετάξουμε αφού έχουμε χρησιμοποιήσει τους χυμούς του φρούτου (μπορούμε να βάλουμε και από πορτοκάλι και κόκκινο grapefruit) και τους σπόρους από το ρόδι που σπάμε για καλή τύχη την πρωτοχρονιά. Για μια κούπα φρούτων και φλουδών βάζουμε 3/4 της κούπας ζάχαρη και μισή κούπα μηλόξιδο και ανακατεύουμε καλά. Τα αφήνουμε να κάτσουν για τουλάχιστον 6 ώρες και στραγγίζουμε.

Για το κοκτέιλ: Σε ένα παγωμένο ποτήρι τύπου highball βάζουμε 30 ml shrub και την παγωμένη σόδα. Αν έχουμε γλάστρα στο σπίτι μας γαρνίρουμε με ένα φύλλο βασιλικού και απολαμβάνουμε. Προτείνω να χρησιμοποιούμε ελληνική σόδα για να ενισχύσουμε την ελληνική αγορά και γιατί αν το δούμε περιβαλλοντολογικά οι μεταφορές από άλλες χώρες δρουν αρνητικά.

Ορίστε το αποτέλεσμα:

Greek-mas leftover – Romain Krot, ιδιοκτήτης και head Bartender, Meerkat Cocktail Safari

Αποφάσισα να κάνω ένα κοκτέιλ με κουραμπιέ, που σίγουρα έχει κάθε ελληνικό τραπέζι τις γιορτές. Καλό είναι να μην πετάμε τίποτα. Κάθε σωστά δομημένη επιχερήση πρέπει να σκέφτεται το περιβάλλον. Οι ιδιοκτήτες μπαρ αν μειώσουν τις σπατάλες, πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν παράλληλα οικονομικό κίνητρο. Εμείς έχουμε χάρτινα καλαμάκια με τον κίνδυνο ότι στην Ελλάδα τα μπαρ πρέπει από το υγειονομικό να έχουν πλαστικά. Φυσικά τυχαίνει να μη σερβίρουμε τα κοκτέιλ με καλαμάκι, αλλά αν μας ζητήσουν, βάζουμε χάρτινα.

Υλικά:

Για το σιρόπι κουραμπιέ:

100 γραμμάρια κουραμπιέ

200 γραμμάρια ζάχαρη

200 ml νερό

Για το κοκτέιλ:

30 ml ελληνικό καφέ

30 ml σιρόπι κουραμπιέ

40 ml κονιάκ

Εκτέλεση:

Για το σιρόπι κουραμπιέ: Ζεσταίνεις τα υλικά (κουραμπιέ, ζάχαρη, νερό) στην κατσαρόλα. Μετά ανακατέβεις στο μίξερ μέχρι να γίνει ομοιογενές μείγμα. Το αφήνεις στην άκρη να παγώσει και μπορείς να το βάλεις και ψυγείο.

Για το κοκτέιλ: Βάζεις 30 ml από ελληνικό καφέ, 30 ml από το σιρόπι κουραμπιέ και 40 ml κονιάκ. Αν έχει shaker τα ανακατέβεις μαζί με πάγο και αδειάζεις χωρίς τον πάγο σε ένα ποτήρι.

Ορίστε το αποτέλεσμα:

Christmas punch bowl – Βασίλης Ρούσσος, head bartender και συνιδιοκτήτης στο Τiki Βar Αthens

Αποφάσισα να φτιάξω ένα punch με όλα αυτά που έχει κάθε σπίτι. Το σερβίρισμα γίνεται παραδοσιακά σε ένα bowl με κουτάλα σερβιρίσματος (αυτή της σούπας). Χαρακτηρίζεται σαν ένα κοκτέιλ της παρέας. Ένα punch αποτελείται από πέντε και μόνο πέντε στοιχεία: 1 spirit (αλκοόλ), 1 sour (ξινό), 1 sweet (γλυκό), water ή tea (νερό η τσάι) και spices (μπαχαρικά). Οπότε μετά από ένα χριστουγεννιάτικο πάρτυ παίρνουμε κάποια φρούτα που μας έχουν απομείνει και χυμούς μαζί με λεμόνι και παλαιωμένο ρούμι ή αν δεν εχουμε επιλέγουμε λευκό ρούμι, ακατέργαστη ζάχαρη και κάποια μπαχαρικά της κουζίνας. Όσο για το περιβάλλον, κάτι ενδεικτικό είναι ότι στο Tiki bar έχουμε ήδη αντικαταστήσει τα πλαστικά καλαμάκια.

Υλικά:

700 ml λευκό ρούμι από την Guyana

180 ml φρέσκο χυμό λεμονιού

0,5 kg ακατέργαστη ζάχαρη

Νερό αρωματισμένο με πορτοκάλια

200ml από χυμούς φρούτων μάνγκο ή φρούτα του πάθους

ξυλάκια κανέλας

τριμμένο μοσχοκάρυδο

Εκτέλεση:

Προσθέτουμε όλα τα υλικά μέσα στο bowl, ανακατεύουμε καλά, προσθέτουμε πάγο και γαρνίρουμε με ροδελες από φρέσκα φρούτα που μας έχουν περισσέψει, στικ από κανέλες και μοσχοκάρυδο. Πριν σερβίρουμε, δροσίζουμε το υγρό με την κουτάλα πάνω στο πάγο ξανά και ξανά! Το σερβίρισμα γίνεται σε κούπες του τσαγιού με τη βοήθεια της κουτάλας.

Ορίστε το αποτέλεσμα:

Caribbean mulled wine – Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος, bartender και συνιδιοκτήτης στο 9 ΒHTA Home Bar, Saint James Brand ambassador, Drinks & Co Rum ambassador

Aποφάσισα να φτιάξω κάτι με κρασί που όλοι έχουμε στο σπίτι μετά τις γιορτές. Σερβίρεται για 4-6 άτομα ζεστό ή παγωμένο.

Πρέπει να σκεφτούμε ότι άθε βράδυ δουλεύουν εκατοντάδες χιλιάδες μπάρμεν ανά τον κόσμο. Αν ο καθένας μας μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να χαμογελάσει είναι τεράστιο πράγμα, αν τώρα πέρα από αυτό ο καθένας ελαχιστοποιήσει τις σπατάλες του αλλά και τα πλαστικά του απορρίμματα τότε το κέρδος είναι τεράστιο, καθημερινά για όλους.

Υλικά:

1 μπουκάλι κόκκινο κρασί (750ml)

Ρούμι (κάθε τραπέζι που σέβεται τον εαυτό του έχει ένα)

1 πορτοκάλι

3 στικ κανέλας

1 γλυκάνισο

1/4 μοσχοκάρυδο (σπασμένο)

1 κούπα μέλι (ζάχαρη ή αγαύη ή οποιαδήποτε γλυκαντική ουσία)

1 κούπα νερό

1 πρέζα αλάτι

(Ο καθένας μπορεί να προσθέσει η να αφαιρέσει τα μπαχαρικά της επιλογής του).

Εκτέλεση:

Με ένα peeler, αποφλοιώνουμε το πορτοκάλι για να μην μας πικρίζει κατά την διάρκεια του βρασμού και στύβουμε τον χυμό. Στην συνέχεια κόβουμε το μισό πορτοκάλι σε φέτες και το βάζουμε σε μια κατσαρόλα μαζί με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Το αφήνουμε να πάρει μια βράση και στην συνέχεια το αφήνουμε για μερικά ακόμα λεπτά σε χαμηλή φωτιά χωρίς να το αφήνουμε να βράσει. Προσέχουμε να ανακατεύουμε συνέχεια ώστε να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Σερβίρουμε σε μια κούπα με ένα στικ κανέλας και τη φλούδα από το πορτοκάλι που κρατήσαμε πριν.

Όταν πια κρυώσει μπορούμε να το αποθηκεύσουμε στο ψυγείο για κάποιες μέρες ή να το βάλουμε σε ένα ποτήρι με πάγο και χυμό πορτοκαλιού ή και λεμονιού και να έχουμε και ένα ωραιότατο εορταστικό Cobbler.

Ορίστε το αποτέλεσμα:

Η ζεστή εκδοχή:

Και η παγωμένη:

* Ευχαριστούμε την Granikal για την φιλοξενία της φωτογράφισης.

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Περισσότερα από το VICE

Φωτογραφίες Κυριλέ Ανθρώπων που Γίνονται Ντίρλα σε Αγώνες Ιπποδρομίας

O Μιχαήλ-Άγγελος Είναι ο Πρώτος Άφυλος Χαρακτήρας Pro Wrestling στην Ελλάδα

Κώστας Χρονόπουλος: «Τα Καλύτερα Τεύχη του Metal Hammer Δεν Έχουν Βγει Ακόμα»

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.