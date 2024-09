Φοιτητές Kαλλιτεχνικών Σχολών Μιλάνε για τα πιο Παράξενα Πράγματα που Έχουν Δει

Διάφορα παράξενα συμβαίνουν στις καλλιτεχνικές σχολές. Θυμηθείτε εκείνον τον απόφοιτο του Goldsmiths που έριξε 29 τόνους καρότα στο πανεπιστήμιο, κάνοντας μια ομάδα να διαμαρτυρηθεί για το σπαταλημένο φαγητό. Υπήρχε και ο φοιτητής του Central Saint Martins που υποτίθεται ότι θα έχανε την πρωκτική παρθενιά του για ένα performance, αλλά κατέληξε να τρώει μπανάνες σε έναν θάλαμο.

Φυσικά οι καλλιτεχνικές σχολές της Βρετανίας έχουν βγάλει πρωτοπόρους δημιουργούς όπως τους Tracey Emin, Jenny Saville, Chris Ofili και άλλους, που μπορεί ποτέ να μη γίνονταν διάσημοι αν ήταν ήσυχοι, μαζεμένοι και «κανονικοί». Η Emin κάποτε διέλυσε με βαριοπούλα τους πίνακες που έκανε όταν ήταν στο Royal College of Arts. Και γι’ αυτό είναι ακόμη πιο θλιβερό που η κρατική χρηματοδότηση για τα μαθήματα τέχνης και σχεδίου στη Βρετανία σύντομα θα μειωθεί κατά 50%.

Μπορεί η χρηματοδότηση να μειώνεται, αλλά τι γίνεται με αυτές τις τρελές φάσεις; Συμβαίνουν ακόμα;

Αποφάσισα να μάθω, ρωτώντας φοιτητές για τα πιο παράξενα και τρελά πράγματα που έχουν δει στη σχολή τους.

«Έφτιαξε ολόκληρο πίνακα χρησιμοποιώντας αίμα»

Alex, 22, University of the Creative Arts

Εγώ παρακολουθούσα εικονογράφηση και animation. Πάντα ήμασταν λίγο επιφυλακτικοί με το τμήμα Καλών Τεχνών, επειδή μπορεί να γίνει λίγο παράξενο. Ανακαλύψαμε ότι μια κοπέλα από εκείνο το τμήμα είχε ένα φιαλίδιο αίμα που έπαιρνε από άλλους και έκανε ένα ολόκληρο πρότζεκτ φωτογραφίας-ζωγραφικής χρησιμοποιώντας αυτό το αίμα. Βρήκα ένα χαρτί με το καφέ ξεραμένο αίμα πάνω – ήταν πολύ παράξενο.

Μια μέρα με πλησίασε και με ρώτησε αν μπορούσε να πάρει λίγο αίμα μου. Είπα όχι.

«Ένιωσα ένα ψαλίδι στον σβέρκο μου»

Catrin, 27, Central Saint Martins

Ένα κορίτσι στην Καλών Τεχνών είχε ένα πρότζεκτ όπου ήθελε μαλλιά από τους συμφοιτητές της και τους καθηγητές της. Δεν ρωτούσε, έκοβε όποτε ήθελε. Μια μέρα στο μάθημα δούλευα, όταν ένιωσα ένα ψαλίδι στον σβέρκο. Μου έκοψε τα μαλλιά και τα έβαλε σε ένα σακουλάκι φαγητού. Την είδα να το κάνει, επίσης, στην αίθουσα φαγητού.

Ακόμη, όταν μπήκαμε στο St Martins μάς έδωσαν τσάντες που έγραφαν “I’m at CSM, aren’t you?”. Μια ομάδα κάναμε ένα φωτογραφικό πρότζεκτ όπου ο καθένας μας φορούσε την τσάντα μας στο κεφάλι, όπως οι φυλακισμένοι στο Guantanamo, μαζί με τον αριθμό φοιτητή στο κάτω μέρος της φωτογραφίας.

«Μαλακίστηκε μες στη μέση του Saint Martins»

Aamani, 18, London College of Fashion

Ήταν μια κοπέλα στο Central Saint Martins –δεν την ξέρω προσωπικά, είναι μύθος στο University of the Arts London– που έφερε ένα στρώμα στη σχολή και μαλακίστηκε εκεί πάνω. Μαλακίστηκε μες στη μέση του Saint Martins και είπε ότι ήταν performance art. Οι καθηγητές δεν είχαν πρόβλημα και το επέτρεψαν, γιατί ήταν τέχνη.

Επίσης, πολλοί λατρεύουν το γυμνό. Η φίλη μου, μου είπε ότι στην Καλών Τεχνών είχαν να κάνουν μια αυτοπροσωπογραφία και τα περισσότερα αγόρια αντί να κάνουν το πρόσωπό τους ζωγράφισαν το πέος τους. Περίπου 10-11 αγόρια. Το βρήκα ενδιαφέρον καταρχάς: Φέρνουν φωτογραφίες του πέους τους στο μάθημα ή το ζωγραφίζουν από μνήμης; Πώς θυμούνται πώς είναι ακριβώς;

«Έπαιρνε ψόφια ζώα από τον δρόμο και τα ταρίχευε»

Ronnie, 19, Goldsmiths University

Στην έκθεση που κάναμε για την τρίτη μας χρονιά, κάποιος έκανε ένα installation με ταριχευμένα ζώα. Έπαιρνε ζώα που χτυπούσαν αυτοκίνητα στον δρόμο –σκίουρους, λαγούς και ίσως ασβούς– τα ταρίχευε και μετά τα τοποθετούσε σαν να ήταν σε ένα σπίτι. Τα έβαζε γύρω από τραπεζάκια σαν να ήταν άνθρωποι. Ένας σκίουρος στην κεφαλή του τραπεζιού φορούσε καπέλο. Υπήρχε και ήχος, για να ακούγεται σαν δάσος. Η μυρωδιά ήταν… ενδιαφέρουσα.

«Τρελό τζαμάρισμα»

Olaoluwapo, 21, University of the Arts London

Κάποτε πήγα στο πανεπιστήμιο να κάνω λίγη δουλειά στο εργαστήρι υπολογιστών, αλλά όταν μπήκα μέσα ήρθα αντιμέτωπη με τον ήχο του απόλυτου χάους. Ανέβηκα τις σκάλες και είδα ένα τρελό τζαμάρισμα: ένας τύπος κοπανούσε άδειους κουβάδες, κάποιος κοπανούσε ένα keyboard, κάποιος έπαιζε κιθάρα με τα πόδια και κάποιος τα ζωγράφιζε όλα αυτά. Έπαιζε κι ένα παραμορφωμένο backing track. Ήταν πολύ δυνατά, μες στο πανεπιστήμιο, δίπλα στο εστιατόριο. Κάποιοι περνούσαν σαν να μη συνέβαινε τίποτα, άλλοι σταματούσαν και έβγαζαν φωτογραφίες.

«Ο φίλος του έβαλε τα μαλλιά του στο ψωμί»

Olivia, 20, Central Saint Martins and the Slade School of Fine Art

Όταν ήμουν στο Central Saint Martins, ένας συμφοιτητής μας είχε μαλλιά ως τον ώμο. Για ένα έργο τέχνης, έβαλε τον φίλο του να τα κόψει όλα με ένα μαχαίρι σε ένα ξύλο κοπής. Ο φίλος του τα χρησιμοποίησε μαζί με άλλα υλικά για να φτιάξει ψωμί, το έψησε, το κάλυψε γύψο και το σφράγισε σε ένα πλαστικό κουτί.

«Βγάζει το πουλί του και αρχίζει να κατουράει»

Nina, 22, Central Saint Martins

Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό συνέβη τη δεύτερη ή την τρίτη εβδομάδα των μαθημάτων, όταν γνωριζόμασταν ακόμα. Μας είχε καλέσει σε μια αίθουσα ένας συμμαθητής, ενώ ένας άλλος μας τραβούσε βίντεο – ένα παράξενο ηχητικό κλιπ. Δεν μας είπαν τίποτα. Μπαίνει τότε ένας τύπος από την τάξη μας που φορούσε μόνο Dr Martens και ένα ροζ στρινγκ. Πηγαίνει στην άλλη άκρη του δωματίου, γυρίζει, βγάζει ένα κυπελλάκι, βγάζει το πουλί του και αρχίζει να κατουράει, σκούρα και πολλά ούρα. Έπειτα το ήπιε –κράτησε αιώνες– και είπε «έγινε», κι αυτό ήταν.

«Ακούσαμε φωνές και ουρλιαχτά»

Leilani, 19, Arts University Bournemouth

Κάναμε μάθημα ζωγραφικής με γυμνό μοντέλο και κοίταξα από το παράθυρο όταν είδα ένα σωρό φοιτητές να τρέχουν προς το μέρος μας με ρόπαλα και να φωνάζουν. Ήταν καμιά τριανταριά. Μετά, όταν ήμασταν στο στούντιο, ακούσαμε φωνές και ουρλιαχτά και τους είδαμε να τρέχουν ξανά προς το μέρος μας. Έτσι έπιασα μια σφουγγαρίστρα και έτρεξα κι εγώ προς το μέρος τους.

«Έφαγε ψεύτικα σκατά και τα έτριψε πάνω της»

Francis, 20, University of Westminster

Το πιο τρελό πράγμα που είδα ήταν τις προάλλες. Είχα χανγκόβερ και καθόμουν σε μια αίθουσα για μάθημα, το κεφάλι μου γύριζε, προσπαθούσα να μην κοιμηθώ και να μην ξεράσω ενώ έβλεπα το βίντεο μιας καλής μου φίλης, με μπλε ολόσωμη στολή και μπλε αυτιά λαγού, να τρώει ψεύτικα σκατά και να τα τρίβει πάνω της. Μου ερχόταν να ξεράσω. Ήταν καλό.

