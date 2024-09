Φωτογραφίες Μιας Άλλης Ζωής

Η σύγχρονη Οδύσσεια της προσφυγικής κρίσης, οι συνέπειες του πολέμου, η προσφυγιά, ο ξεριζωμός, το ταξίδι προς το άγνωστο και η αναζήτηση της καινούριας ζωής σε ένα ασφαλές έδαφος, περιγράφονται στις εικόνες 26 φωτογράφων, σε περισσότερα από 160 έργα. Μετά από δέκα μήνες επιτυχούς πορείας, η έκθεση του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης «Μια άλλη ζωή: Ανθρώπινες ροές / Άγνωστες Οδύσσειες» μεταφέρεται στο Φεστιβάλ Αθηνών από τις 27 Μαΐου μέχρι τις 19 Ιουλίου στον Χώρο Α, Πειραιώς 260.

Η έκθεση επιχειρεί να αφηγηθεί με το δικό της μοναδικό τρόπο, μέσα από το ιδιαίτερο βλέμμα των φωτογράφων, τη δραματική ανθρώπινη περιπέτεια που ξεκίνησε από την ταραγμένη γη άλλων χωρών και μεταφέρθηκε στην ελληνική επικράτεια. Ένα από τα μεγαλύτερα τραύματα της σύγχρονης ιστορίας ξεδιπλώνεται, με τους δημιουργούς να αναμοχλεύουν και να αποτυπώνουν τη δίνη των γεγονότων, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους σε ανθρωποκεντρικές εικόνες. Η αγωνία, η απώλεια, η απόγνωση και τα αδιέξοδα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι χιλιάδες πρόσφυγες καθημερινά. Η επαγγελματική φωτοδημοσιογραφία οικοδομεί τον κύριο κορμό της έκθεσης και πλαισιώνεται από τη «δημοσιογραφία των πολιτών», που καταγράφει τις αλληλέγγυες δράσεις, αλλά και την πολυσυζητημένη αυτοαναπαράσταση των ίδιων των προσφύγων.



Η μία από τις κεντρικές φωτογραφίες, του Αλέξανδρου Κατσή, είναι από παλιότερο θέμα του VICE, ενώ στο βίντεο προβολή με το επικαιροποιημένο υλικό για το προσφυγικό θα υπάρχει και το θέμα για την οικογένεια ανέργων που φιλοξένησε πρόσφυγες στη Νίκαια, της Μαρίας Λούκα.



Στην έκθεση συμμετέχουν οι Αλέξανδρος Αβραμίδης – Reuters / Πέτρος Γιαννακούρης – Associated Press / Λουίζα Γκουλιαμάκη – Agence France Presse / Γιώργος Καραχάλης – Associated Press / Γιώργος Κατσάγγελος / Αλέξανδρος Κατσής / Γιάννης Κολεσίδης – Εuropean Pressphoto Agency, ΑΠΕ / Γιάννης Κόντος – Polaris / Άλκης Κωνσταντινίδης – Reuters / Γιώργος Μάκκας – Panos Pictures / Άρης Μεσσήνης – Agence France Presse / Σάκης Μητρολίδης – Agence France Presse / Δημήτρης Μιχαλάκης / Γιώργος Μουτάφης / Γιάννης Μπεχράκης – Reuters / Γιάννης Παπανίκος – Fos Photos, Associated Press / Αντώνης Πασβάντης / Νίκος Πηλός – LAIF / Λευτέρης Πιταράκης – Associated Press / Θανάσης Σταυράκης – Associated Press / Άγγελος Τζωρτζίνης / Δημήτρης Τοσίδης – INTIME / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης – SOOC / Κώστας Τσιρώνης / Milos Bicanski – Getty Images / Enri Canaj

Videos by VICE

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν το Σάββατο 27 Μαΐου στις 20:30. Ειδικά για τα εγκαίνια, η είσοδος στην έκθεση θα είναι δωρεάν. Επιμέλεια: Ηρακλής Παπαϊωάννου, Πηνελόπη Πετσίνη



Ώρες λειτουργίας: 19:00 – 24:00.

Για περισσότετες πληροφορίες εδώ.

Φωτογραφία: Γιάννης Κολεσίδης

Φωτογραφία: Αντώνης Πασβάντης

Φωτογραφία: Αλέξανδρος Κατσής

Φωτογραφία: Πέτρος Γιαννακούρης

Φωτογραφία: Γιώργος Καραχάλης

Φωτογραφία: Γιώργος Μουτάφης

Φωτογραφία: Λουίζα Γκουλιαμάκη

Περισσότερα από το VICE

Διαβάσαμε την Εργασία του Τσίπρα για το Πέραμα Όταν Ήταν Φοιτητής το 2003

«Μας Έχουν Πηδήξει τα Όνειρα» – Αυτή Είναι η Νέα Εργατική Τάξη στην Ελλάδα

Χρήσιμα και Σπιτικά Τρικ για να Πάτε το Σεξ σε Άλλο Επίπεδο

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.