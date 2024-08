Φωτογραφίες που θα σε Κάνουν να Αμφισβητήσεις τα Όρια της Πραγματικότητας

To «The complete guide to de Facto» είναι η πρώτη έκδοση του περιοδικού Bona Fides, το οποίο δημιούργησε η Ολυμπία Βλασοπούλου για το τελευταίο έτος του πανεπιστημίου (Middlesex University / Fashion Communication and Styling). Εμπνευσμένο από τη σουρεαλιστική προσέγγιση της πραγματικότητας μέσω της τέχνης, το περιοδικό αυτό διερευνά την ιδέα του ρεαλισμού και της διαφυγής απο τον δυϊσμό της πραγματικότητας, μέσω μιας συλλογής οπτικών ερμηνειών και συνεντεύξεων απο επιλεγμένους καλλιτέχνες, που εκφράζουν τη στάση τους απέναντι στη τέχνη τους. «Το όραμά μου είναι να αμφισβητήσω τα όρια της πραγματικότητας, τις έννοιες του υπερρεαλισμού και της αυθεντικής προοπτικής σκέψης, η οποία είναι συχνά αντίθετη προς τον κανόνα και εκφράζεται με ποικίλους τρόπους μέσα απο τα μάτια νέων και πρωτοποριακών καλλιτεχνών», λέει η ίδια.

«Εντυπωσιάστηκα κυρίως από τη δουλειά των καλλιτεχνών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης – πιο συγκεκριμένα, σε Instagram και Τumblr. Μέσα από τις συνεντεύξεις και την προσωπική συνεργασία μου μαζί τους, είχα την ευκαιρία να ακούσω τις πολλές και διαφορετικές προσωπικές τους απόψεις για τη δική τους απεικόνιση της πραγματικότητας, αλλά και λεπτομερείς περιγραφές για τη δουλειά, τον τρόπο σκέψης και τεχνοτροπίας του κάθε καλλιτέχνη ξεχωριστά. Κοινός παρανομαστής ήταν τόσο η αφηρημένη όσο και μελετημένη αισθητική τους, που μιλάει απο μόνη της στον ρεαλισμό των συμβατικών ιδέων για το πώς πρέπει να είναι η πραγματικότητα. Όπως είπε και ο Tony Farfalla, φωτογράφος απο το Κολοράντο, στη συνέντευξη που μου έδωσε για τη δουλειά του, “Η πραγματικότητα είναι μια υποκειμενική άποψη που είναι υπερ-εξαρτώμενη από κοινωνικές κατασκευές και τις προσωπικές μας στορίες. Αλλά αυτοί οι περιοριστικοί παράγοντες δεν χρειάζεται να ελέγχουν τη δέσμευσή μας στην πραγματικότητα. Πιστεύω ότι ένας καλλιτέχνης μπορεί να κρατήσει τη θέση του οπως ένας σαμάνος που επιτρέπει στους θεατές να συμμετέχουν σε μια μη συνηθισμένη πραγματικότητα. Μια στιγμή καλλιτεχνικού οράματος επιτρέπει στον θεατή να εξερευνήσει μια νέα περιοχή του εαυτού του και μια πραγματικότητα που μπορεί να μην έχει ακόμα συναντήσει”», προσθέτει η Ολυμπία.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες παρακάτω:

