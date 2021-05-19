Φωτογραφίες που Αποτυπώνουν τη Φρίκη στη Γάζα

Οι αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών σε στόχους στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται και ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται.
Σύμφωνα με τις Αρχές, 198 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη των τελευταίων αεροπορικών επιδρομών και περίπου 1.300 τραυματίστηκαν.
Στο Ισραήλ δέκα άτομα έχουν σκοτωθεί από ρουκέτες, που εκτοξεύτηκαν από Παλαιστίνιους μαχητές στη Γάζα.
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Αυτές οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την Κυριακή 16 Μαΐου στη Γάζα, μας δίνουν μια εικόνα του πώς είναι η ζωή στην πυκνοκατοικημένη παράκτια λωρίδα.
ΛΩΡΙΔΑ ΦΩΤΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑΘΩΣ Ο ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΘΟΛΟΣ, ΤΟ ΑΝΤΙΠΥΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΑΝΑΧΑΙΤΙΖΕΙ ΡΟΥΚΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: MAHMUD HAMS/AFP VIA GETTY IMAGES
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΕ ΑΠΟ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΘΡΗΝΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: FATIMA SHBAIR/GETTY IMAGES
ΠΤΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΕ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ AL-RIMAL ΣΤΗ ΓΑΖΑ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ASHRAF AMRA/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES
ΛΟΥΤΡΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΔΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΑ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ASHRAF AMRA/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΡΗΝΟΥΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗ ΓΑΖΑ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: FATIMA SHBAIR/GETTY IMAGES
ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: MAJDI FATHI/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΓΑΖΑ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: FATIMA SHBAIR/GETTY IMAGES
ΕΚΡΗΞΗ ΚΤΊΡΙΟ ΣΤΗ ΓΑΖΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: BASHAR TALEB/AFP VIA GETTY IMAGES
ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΣ ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ ΤΗ ΓΑΤΑ ΤΟΥ. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: MOMEN FAIZ/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΣ ΘΡΗΝΕΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΥΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: MOMEN FAIZ/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ ΣΤΗ ΓΑΖΑ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AHMED ZAKOT/SOPA IMAGES/LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES
Ο OMER HADID, ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΩΝ, ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ SHATI. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ SHIFA ΣΤΗ ΓΑΖΑ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ALI JADALLAH/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES
ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ ΑΝΑΔΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΧΤΥΠΗΘΗΚΕ ΣΕ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ANAS BABA/AFP VIA GETTY IMAGES
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