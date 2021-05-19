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Φωτογραφίες που Αποτυπώνουν τη Φρίκη στη Γάζα

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24 Hours Inside Gaza, in Photos
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Οι αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών σε στόχους στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται και ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται.

Σύμφωνα με τις Αρχές, 198 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη των τελευταίων αεροπορικών επιδρομών και περίπου 1.300 τραυματίστηκαν. Στο Ισραήλ δέκα άτομα έχουν σκοτωθεί από ρουκέτες, που εκτοξεύτηκαν από  Παλαιστίνιους μαχητές στη Γάζα.

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Αυτές οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την Κυριακή 16 Μαΐου στη Γάζα, μας δίνουν μια εικόνα του πώς είναι η ζωή στην πυκνοκατοικημένη παράκτια λωρίδα.

A streak of light appears as Israel’s Iron Dome anti-missile system intercepts rockets fired by Palestinian militants from the Gaza Strip. Photo: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images
ΛΩΡΙΔΑ ΦΩΤΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑΘΩΣ Ο ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΘΟΛΟΣ, ΤΟ ΑΝΤΙΠΥΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΑΝΑΧΑΙΤΙΖΕΙ ΡΟΥΚΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: MAHMUD HAMS/AFP VIA GETTY IMAGES
A Palestinian survivor of an Israeli airstrike mourns his children, who did not survive. Photo: Fatima Shbair/Getty Images
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΕ ΑΠΟ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΘΡΗΝΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: FATIMA SHBAIR/GETTY IMAGES
Bodies are transported to the morgue after airstrikes hit buildings in the al-Rimal neighbourhood of Gaza City. Photo: Ashraf Amra/Anadolu Agency via Getty Images
ΠΤΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΕ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ AL-RIMAL ΣΤΗ ΓΑΖΑ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ASHRAF AMRA/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES
A teddy bear is removed from debris as search and rescue workers look for survivors following an Israeli airstrike. Photo: Ashraf Amra/Anadolu Agency via Getty Images
ΛΟΥΤΡΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΔΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΑ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ASHRAF AMRA/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES
Women mourn for relatives killed in an Israeli air raid after inspecting their bodies at a hospital in Gaza City. Photo:Fatima Shbair/Getty Images
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΡΗΝΟΥΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗ ΓΑΖΑ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: FATIMA SHBAIR/GETTY IMAGES
A Palestinian child receives treatment in hospital after being wounded in an overnight airstrike. Photo: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images
ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: MAJDI FATHI/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES
Women await the arrival of the bodies of their relatives who were killed in an Israeli airstrike in Gaza City. Photo: Fatima Shbair/Getty Images
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΓΑΖΑ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: FATIMA SHBAIR/GETTY IMAGES
A fireball erupts from a building in Gaza City following an Israeli airstrike. Photo: BASHAR TALEB/AFP via Getty Images
ΕΚΡΗΞΗ ΚΤΊΡΙΟ ΣΤΗ ΓΑΖΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: BASHAR TALEB/AFP VIA GETTY IMAGES
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ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΣ ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ ΤΗ ΓΑΤΑ ΤΟΥ. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: MOMEN FAIZ/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES
A Palestinian man weeps after victims of an Israeli air raid were removed from beneath the rubble of a destroyed home. Photo: Momen Faiz/NurPhoto via Getty Images
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΣ ΘΡΗΝΕΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΥΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: MOMEN FAIZ/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES
Civil defence workers search for survivors in the rubble of a destroyed house after an Israeli airstrike in Gaza City. Photo: Ahmed Zakot/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ ΣΤΗ ΓΑΖΑ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AHMED ZAKOT/SOPA IMAGES/LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES
Five-month-old Omer Hadidi, who lost his mother and siblings in an Israeli airstrike upon the Shati Refugee Camp, is treated at Shifa Hospital in Gaza City. Photo: Ali Jadallah/Anadolu Agency via Getty Images
Ο OMER HADID, ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΩΝ, ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ SHATI. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ SHIFA ΣΤΗ ΓΑΖΑ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ALI JADALLAH/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES
Fire and smoke rises above a building struck by an Israeli airstrike in the early hours of Monday morning. Photo: ANAS BABA/AFP via Getty Images
ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ ΑΝΑΔΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΧΤΥΠΗΘΗΚΕ ΣΕ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ANAS BABA/AFP VIA GETTY IMAGES

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