Γιατί Κάποιοι Άνθρωποι Τηγανίζουν το Νερό;

Καθώς δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε, οι περισσότεροι δοκιμάζουμε διάφορες απίθανες, παράξενες ακόμη και βαρετές τάσεις σε σχέση με το φαγητό. Καθώς προσπαθούσαμε να πετύχουμε τον Dalgona coffee και να τελειοποιήσουμε τα ζυμαρικά με ψητή φέτα, διότι αυτό κάνουν όλα τα κουλ παιδιά στο TikTok, μάθαμε κάποιες καινούργιες συνταγές.

Θα περίμενε κανείς ότι το τηγανητό νερό σημαίνει στην πραγματικότητα βρασμένο νερό ή τουλάχιστον κάποιο εύκολο πιάτο. Αλλά, όχι. Φτιάχνεται με ένα χημικό συστατικό που λέγεται αλγινικό ασβέστιο –μια ζελατινώδης ουσία από χημικά, όπως υδατοειδές χλωριούχο ασβέστιο και υδατοειδές αλγινικό νάτριο– που ουσιαστικά δένει το νερό σε μια υγρή μεμβράνη.

Το τηγανητό νερό εμφανίστηκε στο Ίντερνετ το 2016. Η εμφάνισή του οφείλεται στον YouTuber, σεφ και λάτρη του τηγανητού φαγητού Jonathan Marcus, που επικάλυψε το νερό με αλεύρι, τρίμμα ψωμιού και αυγά (αν και φυσικά αυτό είναι προαιρετικό στην περίπτωση που είσαι vegan) και τηγάνισε 12 σφαιρίδια σε φιστικέλαιο, για ένα event που ονόμασε ταιριαστά The San Francisco Stupid Sh** Nobody Needs And Terrible Ideas Hackathon.

Πέντε χρόνια αργότερα, σε έναν τελείως αλλαγμένο κόσμο, οι YouTubers συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησε ο Marcus.

Επιπλέον, είναι επικίνδυνο. Δεδομένου ότι το νερό με το λάδι δεν αναμειγνύονται, μια μικρή διαρροή από το σφαιρίδιο μπορεί να τινάξει καυτό λάδι παντού. Αλλά ο Orgill, του οποίου τα επιτεύγματα περιλαμβάνουν το πάγωμα μιας ηλεκτρικής σπίθας σε πάγο, ανάμεσα σε άλλα, ήθελε να αντιμετωπίσει την πρόκληση. Έτσι, κάποια στιγμή μέσα στον Ιανουάριο τηγάνισε το νερό και τα κατάφερε με την πρώτη προσπάθεια.

Για τον Orgill το τηγάνισμα νερού ήταν ένας τρόπος να διασπάσει χημικές ουσίες για το κοινό του, που συχνά περιμένει πειράματα που εξηγούν επιστημονικές θεωρίες. «Το έκαναν σε πολλά κανάλια μαγειρικής, αλλά κανείς δεν έκανε λόγο για τη χημεία πίσω από αυτά τα βρώσιμα πολυμερή, για τα οποία χρησιμοποίησα αλγινικό νάτριο», είπε.

Για τον Orgill, τα πειράματά του περιλαμβάνουν τα πάντα, από δοκιμή τού πώς είνα να οδηγείς σε άλλο πλανήτη μέχρι να δένεις μύγες με λάσο – έτσι και το τηγανιτό νερό ήταν μια προσπάθεια να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στο viral περιεχόμενο και το επιστημονικό μάθημα. «Ήταν αηδία, πάντως. Δεν είχε γεύση και αφήνει μια γεύση αλμυρής γλίτσας».

Το τηγανητό νερό οδήγησε και σε άλλα τηγανητά υγρά: από Kool Aid μέχρι ξηρό πάγο. Είναι, επίσης, ιδανική τάση για τον όλο και πιο παράλογο κόσμο που βαριέται τόσο που μπορεί να δοκιμάσει τα πάντα για μια φορά.

Αυτός είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που ο Eitan Bernath, ένας 18χρονος σεφ, YouTuber και δημιουργός TikTok με περισσότερους από 4 εκατομμύρια followers, ενδιαφέρθηκε τόσο για την τάση. «Από μικρό παιδί πάντα είχαμε λάδι στην κουζίνα, σε περίπτωση που θέλαμε να τηγανίσουμε κάτι. Έτσι, όταν οι followers μού είπαν για το τηγανιτό νερό, στην αρχή νόμισα ότι έκαναν πλάκα», λέει στο VICE.

Ο Bernath, που είναι επίσης γαστρονομικός ανταποκριτής στο Drew Barrymore Show και ένας από τους μοναδικούς σεφ του TikTok που βγήκαν στην τηλεόραση, ανυπομονούσε να πειραματιστεί με κάτι που δεν ήξερε ότι υπήρχε. Αλλά ακόμη και γι’ αυτόν που έχει εξερευνήσει τα πάντα -από τριαντάλεπτα hacks στο TikTok μέχρι να επιτρέψει σε χρήστες να διαλέξουν τα συστατικά για το φαγητό του– το τηγάνισμα νερού ήθελε δοκιμές.

«Τα περισσότερα βίντεο χρησιμοποιούσαν αλγινικό νάτριο, αλλά το βάλαμε και έκανε πολύ ντελικατες φούσκες που έσπαγαν. Έτσι, δοκιμάσαμε να βάλουμε άγαρ άγαρ, μια vegan ζελατίνη που χρησιμοποιείται ευρέως στην Ασία».

Ενώ η προσπάθειά του ήταν ένας τρόπος να σοκάρει τους θεατές, παραδέχτηκε ότι έμαθε πολλά πράγματα. «Πολλές ασιατικές κουζίνες χρησιμοποιούν το άγαρ, οπότε είναι σαν να μαθαίνεις για το φαγητό και τον πολιτισμό τους όταν προσπαθείς να τηγανίσεις νερό».

Θα το έβαζε, όμως, στο μενού του; «Έχει γεύση μέδουσας» απάντησε. Επομένως, μάλλον όχι.

