Γιατί οι Γυναίκες Ανεβάζουν Ασπρόμαυρες Φωτογραφίες τους στo Instagram, με το Hashtag #challengeaccepted;

Τα social media εδώ και καιρό αξιοποιούνται για την προώθηση κοινωνικών αγώνων. Την τελευταία εβδομάδα είδαμε την ραγδαία άνοδο ενός νέου challenge, με πολλές γυναίκες να χρησιμποποιούν το hashtag #challengeaccepted. Πιθανώς να το έχεις δει στο Instagram. Ασπρόμαυρες φωτογραφίες γυναικών αναρτώνται με το παραπάνω viral hashtag και με αναφορές σε username άλλων γυναικών. Οι περισσότερες λεζάντες δεν έχουν κάτι παραπάνω από αυτό και τώρα πολλοί αναρωτιούνται τι είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει.

Με πολύ απλά λόγια, πρόκειται για ένα διαδικτυακό κίνημα που προτρέπει τις γυναίκες να υποστηρίξουν άλλες γυναίκες. Ξεκίνησε ζητώντας από κάθε συμμετέχουσα να ταγκάρει μία άλλη γυναίκα -κάποιες τάγκαραν μέχρι και 50- και να της ζητήσει να αναρτήσει μία ασπρόμαυρη φωτογραφία της.

Σε αντίθεση με άλλα challenge που έχουν γίνει viral, οι συμμετέχουσες ενθαρρύνονται να ταγκάρουν άλλες γυναίκες μέσω προσωπικού μηνύματος. «Μεταξύ των γυναικών ακούγονται πολλά επικριτικά σχόλια. Στην πραγματικότητα, όμως, πρέπει να φροντίζουμε η μία την άλλη. Είμαστε όμορφες όπως είμαστε», διαβάζουμε σε μία από τις εκδοχές του μηνύματος.

Αυτές που δημοσιεύουν τελικά φωτογραφία γράφουν απλώς #challengeaccepted (αποδέχομαι την πρόκληση) και #womensupportingwomen (γυναίκες που υποστηρίζουν τις γυναίκες), αναφέροντας στη λεζάντα εκείνες που τις προκάλεσαν αρχικά.

Ενώ δεν είναι ακόμα σαφές πώς ξεκίνησε αυτή η τάση, μία καμπάνια ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο έχει παρόμοοιο hashtag. H καμπάνια αυτή είχε ξεκινήσε διαδικτυακά το 2016. Εκπρόσωπος του Instagram είπε στους New York Times ότι η πρώτη φωτογραφία για φέτος ανέβηκε από την Βραζιλιάνα δημοσιογράφο Ana Paula Padrão, πριν από μία-δύο εβδομάδες.

Αυτή τη φορά το challenge έχει να κάνει αποκλειστικά με την ενδυνάμωση των γυναικών, με διασημότητες όπως οι Kerry Washington, Khloe Kardashian, Kristen Bell και Cindy Crawford να συμμετέχουν. Η σκηνοθέτιδα Ava DuVernay, η συγγραφέας-ακτιβίστρια Najwa Zebian και πολλές άλλες γνωστές προσωπικότητες συμμετείχαν επίσης στο challenge.

Εκατομμύρια άλλες γυναίκες έχουν ανεβάσει επίσης φωτογραφίες τους στο ίντερνετ. Τη στιγμή που δημοσιεύτηκε το παρόν άρθρο, το hashtag #challengeaccepted είχε ήδη εμφανιστεί σε 3.8 εκατομμύρια δημοσιεύσεις, με τα αποτελέσματα της σχετικής αναζήτησης να περιλαμβάνουν φωτογραφίες γυναικών από όλο τον κόσμο. Αντιστοίχως, το hashtag #WomenSupportingWomen εμφανίστηκε σε 6.7 εκατομμύρια δημοσιεύσεις και παρόλο που το συγκεκριμένο χρησιμοποιείται και από άλλες καμπάνιες, τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν κυρίως ασπρόμαυρες φωτογραφίες γυναικών.

Η Cristine Abram που εργάζεται στη διαφημιστική εταιρεία για social media “Later” είπε στους New York Times ότι η viral ομιλία της Alexandria Ocasio-Cortez για τη σεξιστική επίθεση που δέχτηκε την προηγούμενη εβδομάδα μπορεί να συνέβαλε στη συμμετοχή όλο και περισσότερων γυναικών σε αυτή την φωτογραφική πρόκληση.

Μπορεί, επίσης, να ξεκίνησε από την Τουρκία. Η δημοσιογράφος των New York Times Tariro Mzezewa έγραψε στο Twitter ότι μίλησε με τρεις γυναίκες εκεί, οι οποίες ξεκίνησαν να αναρτούν δικές τους ασπρόμαυρες φωτογραφίες με αφορμή την γυναικοκτονία που συνέβη πρόσφατα στη χώρα.

Αλλά, όπως οι περισσότερες τάσεις στα social media, κάποια στιγμή το #challengeaccepted ακολούθησε το δικό του δρόμο.

«Χθες το πρωί άρχισα να βλέπω πολλές ασπρόμαυρες φωτογραφίες φίλων μου με την ίδια λεζάντα. Μέσα σε μία μέρα έλαβα το ίδιο μήνυμα με τις οδηγίες από τρεις φίλες μου», είπε στο VICE η 28χρονη επιχειρηματίας Jacques Manuntag από τις Φιλιππίνες.

Είπε ότι συνήθως δεν συμμετέχει σε challenges σαν και αυτό, αλλά αποφάσισε να λάβει μέρος επειδή προέτρεπε τις γυναίκες να δείξουν αλληλεγγύη και να «προμοτάρουν η μία την άλλη».

Για την ίδια, οι αναρτήσεις είναι απλά ένα μέσο που δίνεται στις γυναίκες για να φροντίσουν η μία την άλλη, αλλά και να υπενθυμίσουν στους εαυτούς τους ότι είναι δυνατές και όμορφες.

«Κυρίες, αντί να ανεβάζουμε ασπρόμαυρες selfie στο ίντερνετ, γιατί δεν ξεκινάμε σιγά- σιγά να ασχολούμαστε με τον φεμινισμό με άλλο τρόπο, όπως να σουτάρουμε τους κακοποιητικούς φίλους μας;», έγραψε στο Twitter η Alana Levinson, αρχισυντάκτρια στο περιοδικό MEL Magazine.

H Manuntag παραδέχτηκε ότι η πρόκληση μπορεί να είναι απλά μία δικαιολογία για κάποια να ποστάρει μία selfie, αλλά πιστεύει ότι για άλλες μπορεί να είναι ένας τρόπος να «ξεπεράσουν τον φόβο απέναντι στην κριτική και να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες τους».

Πιστεύει ακόμα ότι πρόκειται για ένα καλό διάλειμμα από τις κακές ειδήσεις που κατακλύζουν τα social media.

«Με όλα όσα αντιμετωπίζουμε σε ατομικό επίπεδο, τείνουμε να ξεχνάμε να φροντίζουμε τους εαυτούς μας και τις φίλες μας», είπε. «Αυτή είναι μία καλή υπενθύμιση να υποστηρίζουμε η μία την άλλη. Μέσα στην προσπάθεια να ζήσουμε και να επιζήσουμε της πανδημίας, όλες χρειαζόμαστε κάτι να μας ανεβάσει όποτε αυτό είναι δυνατό».

