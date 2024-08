Γιατί η Beyoncé, ο Justin Bieber και η Cardi B Τραγουδούν στα Ισπαγγλικά

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο i-D.



Το περασμένο καλοκαίρι, ήταν σχεδόν αδύνατον να κυκλοφορήσεις κάπου έξω και να μην ακούσεις το κιθαριστικό ριφ του Santana στο «Wild Thoughts», από κάποιο αμάξι που περνούσε. Ή να αποφύγεις το πανταχού παρόν remix του Justin Bieber στο «Despacito». Φυσικά, η pop με latin επιρροές παίζει (στα ραδιόφωνα) αρκετό καιρό. Τη δεκαετία του ’90, τραγουδιστές όπως η Selena και ο Ricky Martin έκαναν επιτυχία και ακολούθησαν η Jennifer Lopez και η Shakira, στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Αλλά το 2017, η latin μουσική κυριάρχησε στα ερτζιανά, όπως ποτέ άλλοτε: η mainstream pop και η latin pop δεν ξεχώριζαν πια. Rap κομμάτια, όπως το «Unforgettable» του Swae Lee και το «Bodak Yellow» της Cardi B απέκτησαν remix εκδοχές σε ισπαγγλικά, που έπαιζαν συνέχεια στο ραδιόφωνο, ενώ αστέρια της pop, όπως η Nicki Minaj και η Beyoncé, πέρασαν σε reggaeton κομμάτια. Αυτές οι συνεργασίες ήταν διασταυρώσεις πολιτισμών και απ’ ό,τι φαίνεται, αυτές οι διαπολιτισμικές συνεργασίες και τα remix θα γίνουν ακόμα πιο δημοφιλή.

Η ειρωνεία αυτής της τάσης είναι προφανής. Ενώ ο πρόεδρος Trump κάνει σοβαρές προσπάθειες να χτίσει ένα «τείχος» στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, όλοι τραγουδάμε ισπανικά. Αν μη τι άλλο, το ότι το «Despacito» πέρασε 16 εβδομάδες στο νούμερο ένα απλώς τονίζει την αυξανόμενη ορατότητα της λατινοαμερικάνικης κουλτούρας. Επειδή -με τους Ισπανόφωνους να αποτελούν το 17,6% του πληθυσμού (η μεγαλύτερη μειονοτική ομάδα της χώρας)- η latin κουλτούρα είναι σε μεγάλο βαθμό κομμάτι της αμερικάνικης. Είναι λογικό, λοιπόν, διεθνείς ισπανόφωνες επιτυχίες να προσαρμόζονται και για τα αμερικάνικα αυτιά.

Videos by VICE

[VICE Video] Πήγαμε με την MC Ροή στο Μέρος Όπου Εμπνέεται τα Τραγούδια της

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.

Οι Αμερικανοί pop καλλιτέχνες «ξεσκονίζουν» τα ισπανικά τους εδώ και καιρό. Υπάρχει το «Te Amo» της Rihanna, το «Alejandro» και το «Americano» της Lady Gaga και το «Change Your Mind (No Seas Cortes)» της Britney Spears. Ως συνήθως, η Beyoncé προχώρησε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα: Το 2006, κυκλοφόρησε ένα ολόκληρο EP με τραγούδια ηχογραφημένα στα ισπανικά (Irremplazable). Συμμετείχε η Queen Bey που τραγουδούσε με μερικούς από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της latin, μεταξύ των οποίων και ο reggaeton καλλιτέχνης Voltio και ο Μεξικανός pop star Alejandro Fernández. Μια από τις μεγαλύτερες στιγμές από τις κυκλοφορίες του 2007 ήταν η συνεργασία της Beyoncé με τη Shakira στο «Beautiful Liar». Η παραγωγή του τραγουδιού ήταν ένα πραγματικό υβρίδιο R&B και latin pop, με μαγευτική ισπανική κιθάρα, παλαμάκια σε στιλ φλαμένκο και στίχους που θύμιζε πρώιμες Destiny’s Child για έναν γκόμενο που απατάει. Η διασταύρωση των ειδών τονιζόταν επίσης στο βίντεο: Στο γεμάτο καπνούς και ομίχλη βίντεο η Beyoncé και η Shakira είναι πανομοιότυπες και με τις γρήγορες αλλαγές στα πλάνα ήταν δύσκολο να καταλάβεις ποια ήταν πια. Ήταν μια ανάμειξη μουσικών ταυτοτήτων.

Φυσικά, κάποιοι έχουν αποκαλέσει αυτές τις στιγμές πολιτισμική οικειοποίηση. Το remix του Justin Bieber στο «Despacito» αποτέλεσε έναυσμα για πολλά άρθρα. Πολύ συχνά, ένα πολιτισμό είδος ή ήχος γίνεται trendy, μόνο αφότου ένας λευκός pop καλλιτέχνης συμμετέχει σ’ αυτό. Η δημοτικότητα του voguing –του χορευτικού στιλ που γεννήθηκε σε underground event που έκαναν queer έγχρωμοι άνδρες– εκτοξεύτηκε, μόνο αφότου η Madonna κυκλοφόρησε το εμβληματικό βιντεοκλίπ για το «Vogue», το 1990. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, pop star, όπως οι Justin Timberlake, Britney Spears και Christina Aguilera, χρησιμοποίησαν hip hop και R&B παραγωγούς, για να βοηθήσουν την πανομοιότυπη εικόνα τους (η Miley Cyrus έκανε το ίδιο το 2013).

Αισίως, νέοι Λατινοαμερικάνοι καλλιτέχνες εμφανίζονται στην pop μουσική – και δεν προμοτάρονται πλέον ως «εξωτικοί» καλλιτέχνες. Μουσικοί όπως η Cardi B, που έχει καταγωγή από τον Άγιο Δομίνικο και η Κουβανοαμερικανίδα Camila Cabello, μοιάζουν έτοιμες να γίνουν αστέρες της pop. Το πρώτο single της Camila, «Havana», ήταν γεμάτο κουβανικές επιρροές και είχε έναν ρυθμό που θύμιζε τσα-τσα. Επιπλέον, η Camila εκτέλεσε μια ισπαγγλική εκδοχή στα Latin American Music Awards, η οποία τιμούσε υπέρτατα την κουλτούρα της. Αλλά και η Cardi B έχει πολλές αναφορές λατινοαμερικάνικης κουλτούρας στα ραπαρίσματά της, όπως έναν φοβερό στίχο για το καρύκευμα «Sazón» ή το παρατσούκλι «Trap Selena» που δίνει στον εαυτό της. Αυτές οι στιγμές δεν μοιάζουν με επίδειξη ταυτότητας για τους λευκούς ακροατές (όπως όταν η Jennifer Lopez χόρευε τυχαία σάλσα στο βιντεοκλίπ του «If You Had My Love») – μοιάζουν με ενσωματωμένες μορφές αυτοέκφρασης.

Το να ακούει λευκό κοινό στίχους αποκλειστικά για εμπειρίες μαύρων, μπορεί να έχει δύναμη. Αυτό το έχει δείξει το ότι η πλειοψηφία ανθρώπων που ακούνε hip hop είναι λευκοί. Καλλιτέχνες, όπως οι Kendrick Lamar, Frank Ocean και Jay-Z, έχουν χρησιμοποιήσει τη μεγάλη πλατφόρμα του είδους, για να μιλήσουν για τη φτώχεια, για τις δολοφονίες από την αστυνομία άοπλων ανδρών και την τοξική μαύρη αρρενωπότητα – πυροδοτώντας ζωντανές συζητήσεις και αυξάνοντας την ορατότητα των μαύρων καλλιτεχνών στην pop κουλτούρα. Ίσως η φετινή ανερχόμενη γενιά Λατινοαμερικανών pop star να μπορέσει να κάνει το ίδιο. Επειδή δεν θα εκπλησσόμασταν, αν η Cardi B τελικά αναφέρεται στην κατάρριψη των πολιτισμικών ορίων και όχι στο σεξ, όταν τραγουδάει «I’ll turn a white boy on Sazón».



Περισσότερα από το VICE

Ο Αγγελιοφόρος του Άρη Βελουχιώτη στην Ήπειρο Μιλάει για τις Μέρες του Δίπλα στον Καπετάνιο

Τι Είπε και Κυρίως τι Δεν Είπε η Μπέτυ Μπαζιάνα

Μιλήσαμε με τον Δημιουργό του Phylax στο Παλαιό Φάληρο για Άγγελους και Δαίμονες

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.