Γιατί Όλες οι Μανάδες Βάζουν τα Σύνεργα Ραπτικής σε Μεταλλικό Κουτί για Μπισκότα;

Είναι στο ντουλάπι στο άλλο δωμάτιο. Δεν είσαι σίγουρος πώς βρέθηκε εκεί, όμως θυμάσαι την πρώτη φορά που το είδες. Με τα σάλια να σου τρέχουν, τα χοντρά δαχτυλάκια σου άνοιξαν το καπάκι, μόνο και μόνο για να απογοητευτείς λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

«Ποτέ δεν έμαθα από το λάθος μου», λέει η 32χρονη Amrita Chowdhury. «Έβλεπα ένα κουτί για μπισκότα στο ντουλάπι και ενθουσιαζόμουν. Όμως, ποτέ μα ποτέ δεν είχε μπισκότα μέσα. Το κουτί είχε πάντα είτε βελόνες, κλωστές και παραμάνες ή φάρμακα».

Η Chowdhury αναφέρεται στο κουτί μπισκότων Royal Dansk, τα οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 1966. Με την εικόνα πέντε μπισκότων βουτύρου στο καπάκι, το χαρακτηριστικό δανέζικο κουτί είναι αναγνωρίσιμο σε όλον τον κόσμο και είναι υπεύθυνο για εκατομμύρια αναμνήσεις αντίστοιχες με της Amrita.

«Θυμάμαι να βλέπω αυτά τα κουτιά, τόσο στο σπίτι του ξαδέρφου μου όσο και στο δικό μου. Του ξαδέρφου μου είχε πάντα μπισκότα μέσα, ενώ το δικό μας φυλασσόταν για άλλες χρήσεις», λέει η Anna Bernardi, μια 29χρονη από την Ιταλία. Η Risha-Leigh Dummett, μια 22χρονη από το Τορόντο, λέει ότι συνεχώς την πατούσε με το κουτί. «Στο τέλος, πάντα κατέληγε να έχει σύνεργα ραπτικής μέσα». Η Jacklynne Lambino από τις Φιλιππίνες, επίσης 22 ετών, έχει παρόμοιες αναμνήσεις: «Ως παιδί, έβλεπα συνέχεια τέτοια κουτιά στο σπίτι. Η βασική τους χρήση ήταν ως κουτιά ραπτικής». Αυτή η εμπειρία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, γι’ αυτό και έχει γίνει κεντρικό θέμα αμέτρητων memes.

Σύμφωνα με τη Lambino, τα μπισκότα Royal Dansk δεν υπήρχαν στις Φιλιππίνες, επομένως υποθέτει ότι το κουτί ήταν δώρο από φίλους ή συγγενείς του εξωτερικού. Η Chowdhury (η οποία μεγάλωσε στην Ινδία) πιστεύει επίσης ότι το κουτί ήταν δώρο από συγγενείς στην Αγγλία. «Μέχρι που, μια μέρα, πήγα στο σπίτι ενός συμμαθητή μου, για να διαβάσουμε μαζί», λέει. «Εκεί, παρατήρησα ένα δανέζικο κουτί με μπισκότα». Ο φίλος της δεν είχε συγγενείς στο εξωτερικό και η Chowdhury δεν είχε δει ποτέ μπισκότα Royal Dansk στα μπακάλικα της Ινδίας – παρόλο που πάντα τα αναζητούσε.

Μήπως πρόκειται για μια άσκοπη παγκόσμια συνωμοσία; Μήπως βάζουν στα μπισκότα φάρμακα, για να ελέγχουν το μυαλό μας; Πώς γίνεται το κάθε σπίτι να έχει και ένα τέτοιο κουτί; Και γιατί σχεδόν όλες οι μανάδες το χρησιμοποιούν για βελόνες και κλωστές;

«Ξεκινήσαμε να βάζουμε τα μπισκότα σε μπλε τσίγκινα κουτιά, για να εξασφαλίσουμε την ποιότητα και τη φρεσκάδα τους, καθώς η διανομή τους γινόταν πλέον σε όλο τον κόσμο», λέει η Jette Rasmussen, υπεύθυνη διαχείρισης του εμπορικού σήματος της Royal Dansk για την εταιρεία τροφίμων Kelsen. Η Kelsen έχει γραφεία σε ΗΠΑ, Κίνα, Νότια Αφρική και Δανία, πράγμα που εξηγεί την εξάπλωση των μπισκότων σε όλο τον κόσμο.



«Καθώς τα κουτιά κατασκευάζονται έτσι ώστε να είναι ανθεκτικά, χαιρόμαστε ιδιαίτερα, όταν μαθαίνουμε ότι ο κόσμος τα επαναχρησιμοποιεί, για να αποθηκεύσει διάφορα πράγματα, συμπεριλαμβανομένων των σύνεργων ραπτικής», λέει η Rasmussen. «Μας τιμά το γεγονός ότι ολόκληρες γενιές οικογενειών έχουν μοιραστεί ξεχωριστές στιγμές, απολαμβάνοντας τα μπισκότα βουτύρου που φτιάχνουμε – ίσως τα κουτιά να προστατεύουν και τις όμορφες αναμνήσεις μαζί με τα μπισκότα».

Το καλό μάρκετινγκ ίσως να εξηγεί πώς έγινε παγκόσμιο το μεταλλικό κουτί, όμως τι ήταν αυτό που έκανε όλες τις μανάδες να κοιτάξουν το κουτί και να πουν: «Τέλεια, είναι το ιδανικό καταφύγιο για τις δαχτυλήθρες μου»; Οι προσωπικές μας ιστορίες ίσως να δίνουν μια απάντηση σε αυτό. Το 2015, μία χρήστρια της κοινότητας του Buzzfeed έγραψε ένα άρθρο για το κουτί, αναφερόμενη στη μητέρα της, η οποία της είχε πει ότι τα κουτιά για μπισκότα δεν κυκλοφορούσαν πολύ στην αρχή και ότι, στη διάρκεια του πολέμου, οι πολίτες φρόντιζαν να μην πετάνε τα χρήσιμα αντικείμενα, κάτι που την έκανε να χρησιμοποιήσει το κουτί για τα ραπτικά της σύνεργα.

Η Varvara Bondarenko, μια 23χρονη από τη Ρωσία, εξηγεί ότι η οικογένειά της αγόραζε μπισκότα Royal Dansk ως πρωτοχρονιάτικα δώρα. «Αυτά τα μπισκότα ήταν πολύ ακριβά, γι’ αυτό και τα αγοράζαμε σπάνια», λέει. «Η γιαγιά μου χαιρόταν πολύ με το δώρο της, παρόλο που δεν της άρεσαν καν τα μπισκότα».

Το κουτί, επομένως, είχε πάντα αξία, ανεξάρτητα με τα μπισκότα. «Η χρήση των κουτιών για την αποθήκευση κουμπιών και ραπτικών σύνεργων ξεκίνησε πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», εξηγεί η Rachel Laudan, ειδική στην ιστορία του φαγητού και συγγραφέας του Cuisine and Empire: Cooking in World History (εκδ. University of California Press – Κουζίνα και Αυτοκρατορία: Η Μαγειρική στην Παγκόσμια Ιστορία). «Οι τσίγκινες συσκευασίες κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά τον 18o αιώνα, για την αποθήκευση τσαγιού, ζάχαρης κτλ, επειδή ήταν αδιάβροχες και προστάτευαν το περιεχόμενό τους από ποντίκια και διάφορα έντομα. Το να προσφέρεις σε κάποιον μπισκότα σε κουτί ήταν διπλό δώρο. Πλέον μπορούμε να αγοράσουμε κουτιά ραπτικής – όμως αυτό συμβαίνει, επειδή είμαστε πλούσιοι».

Ίσως το γεγονός ότι δεν επαναχρησιμοποιούμε πλέον πράγματα να είναι ένα σύμπτωμα του παγκόσμιου καπιταλισμού, όμως σχεδόν όλοι όσοι μίλησα μου είπαν ότι τώρα που δεν ζουν πια στο πατρικό τους σπίτι, θέλουν να πάρουν ένα δικό τους κουτί Royal Dansk.

«Όταν έμενα μόνη μου για ένα εξάμηνο, ευχόμουν να είχα ένα τέτοιο κουτί, επειδή έχανα συνεχώς τα πάντα – και είναι πολύ τρομακτικό, όταν εξαφανίζεται μια βελόνα», λέει η Bondarenko. Είναι σαν να έχεις μια πλαστική σακούλα γεμάτη με πλαστικές σακούλες. Σε κάνει ενήλικα».

Όπως φαίνεται, λοιπόν, υπάρχει μια απλή εξήγηση για την καθολικότητα του τσίγκινου κουτιού που έχει εμπνεύσει τόσα memes. Σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι που λέγεται ζωή, αυτό μπορεί να μην είναι και κάτι τόσο σημαντικό, όμως, μιλώντας με ανθρώπους από όλον τον κόσμο, είδα ότι ενθουσιάστηκαν, όταν έμαθαν ότι αυτό είναι μια κοινή εμπειρία όλων μας. «Πάντα χαίρομαι, όταν μαθαίνω κάτι που μου αποδεικνύει πόσο μοιάζουμε όλοι τελικά», λέει η Bondarenko. «Αν και πολλοί άνθρωποι φαίνεται να εστιάζουν μόνο στις διαφορές, νομίζω ότι θα έπρεπε να επικεντρωνόμαστε σε καθημερινές και διασκεδαστικές ομοιότητες, όπως αυτή».

