Γιατί Όλοι Αναρτούν Ασταμάτητα Ιστορίες στο Instagram;

Tο άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Broadly.

Τον τελευταίο χρόνο, τόσο οι celebrities όσο και οι κοινοί θνητοί έχουν ξεκινήσει τις εξομολογήσεις στο Instagram Stories, λες και η εφαρμογή είναι το διαδικτυακό αντίστοιχο της επίσκεψης σε έναν καθολικό ιερέα την Κυριακή.



Το Instagram κάποτε ήταν η πιο αισιόδοξη πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο κόσμος έμπαινε στο Twitter, για να κοροϊδέψει τελετές απονομής βραβείων και προεδρικά debate σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας το Instagram, για να μοιραστεί την πιο ευτυχισμένη και γυαλισμένη βερσιόν του εαυτού του. «Το Instagram σχεδιάστηκε, για να σε κάνει κυριολεκτικά να δείχνεις καλύτερος, μέσω ενός φίλτρου το οποίο ενίσχυε την πραγματικότητα μιας εμπειρίας, ενώ ο κόσμος που έκανε προσεγμένα post βασίλευε στην πλατφόρμα», εξηγεί η Alana Massey, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της γράφοντας προσωπικά δοκίμια για το XoJane και το Buzzfeed και φέτος έγραψε τη δημοφιλή συλλογή δοκιμίων, All the Lives I Want (Όλες οι Ζωές που Θέλω). «Το ζητούμενο με τις αναρτήσεις στο Instagram ήταν να χαρίζουν κλεφτές ματιές: σύντομα στιγμιότυπα από διακοπές, ένα γεύμα με καλό φωτισμό ή ακόμη και τη γάτα σου σε ωραία πόζα».

Τα αρνητικά συναισθήματα έχουν βρει νέα στέγη στο Instagram Stories, το οποίο διαρκεί μόνο για 24 ώρες.

Αν μη τι άλλο, το Instagram δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες – σε πρόσφατη έρευνα διαπιστώθηκε ότι η χρήση της πλατφόρμας είναι επιζήμια για τους χρήστες, προκαλώντας τους κατάθλιψη και άγχος για τις ζωές τους, καθώς τις συγκρίνουν με τους λογαριασμούς που ακολουθούν.

Τώρα, αυτά τα αρνητικά συναισθήματα έχουν βρει νέα στέγη στο Instagram Stories, το οποίο διαρκεί μόνο για 24 ώρες. Η celebrity του Instagram, Caroline Calloway, έγινε viral για τις εξιδανικευμένες λεζάντες της για τις σπουδές της στο εξωτερικό, στο πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όμως, όταν χώρισε με το αγόρι της από την Ευρώπη, χρησιμοποίησε το Stories, για να εκφράσει τα ωμά της συναισθήματα. «Κάνω τις εμπειρίες της ζωής μου πιο ουσιαστικές για τον εαυτό μου, μετατρέποντάς τις σε τέχνη που είναι ουσιαστική για τους άλλους», εξηγεί.

Η τάση θυμίζει ένα φαινόμενο που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, όταν όλοι ξεκίνησαν να αναρτούν screenshots από μηνύματα τα οποία έγραψαν οι ίδιοι στο Notes.

Οι fan της εξακολουθούν να την επαινούν, όμως άλλοι Instacelebs δεν είχαν την ίδια τύχη. Την περασμένη εβδομάδα, η ιδρυτής του Nasty Gal και συγγραφέας του #GirlBoss, Sophia Amoruso, βρέθηκε σε κουτσομπολίστικα πρωτοσέλιδα, όταν χρησιμοποίησε το Instagram Stories, για να ανακοινώσει την ακύρωση μιας τηλεοπτικής σειράς για τη ζωή της από το Netflix.

«Η σειρά του Netflix για τη ζωή μου ακυρώθηκε. Αν και είμαι περήφανη για τη δουλειά που κάναμε, ανυπομονώ να έχω εγώ τον έλεγχο της αφήγησης από εδώ και στο εξής», αποκάλυψε σε αλλεπάλληλα κείμενα που ανέβασε μαζί με εικόνες. «Θα είναι ωραία να διηγηθώ μια μέρα όλα όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος διαβάζει τους τίτλους και όχι τη διόρθωση, όπως έμαθα».

Η τάση θυμίζει ένα φαινόμενο που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, όταν όλοι –από την Taylor Swift μέχρι την Julie Klausner– ξεκίνησαν να αναρτούν screenshots από μηνύματα τα οποία έγραφαν οι ίδιοι (ή ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεών τους) στο Notes. Όπως εξήγησε ο blogger του Jezebel, Bobby Finger, μιλώντας για την ιστορία του φαινομένου, η Ariana Grande δεν ζήτησε συγγνώμη στα δελτία ειδήσεων, όταν έγλειψε ένα ντόνατ και είπε, «Μισώ την Αμερική». Αντ’ αυτού, ανάρτησε tweet με φωτογραφία από το Note.

«Αν κάποιος ενημερώνει την ιστορία του 10-20 φορές την ημέρα, αυτό το κάνει επειδή θέλει κάτι συγκεκριμένο και αυτό δεν είναι να δείξει στον κόσμο το μπολ με το πρωινό του» – Amanda Lauren, lifestyle blogger

Ακόμη και οι καθημερινοί άνθρωποι έγιναν είδηση, όταν ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν το Stories. Τον περασμένο μήνα, η blogger του Cupcakes and Cashmere, Alina Gonzalez, μίλησε στους θεατές για την απόλυσή της από τη φιλόδοξη lifestyle ιστοσελίδα τής πρώην guest star του The Hills, Emily Schuman. Η ιστορία έγινε viral και το Jezebel κάλυψε την απόλυση της Gonzalez, με αποτέλεσμα οι αναγνώστες να αμφισβητήσουν τον επαγγελματισμό της.

«Αν ένας άνδρας εξομολογούνταν κάτι που έγινε στον επαγγελματικό του χώρο, δεν θα χαρακτηριζόταν “υπερβολικός” ή “αντιεπαγγελματίας,”», λέει η Gonzalez. «Αποφάσισα να μοιραστώ με τον κόσμο την προσωπική μου ιστορία στο Instagram, επειδή ένιωσα την ανάγκη να το κάνω, καθώς είχα βαρεθεί να κρύβω την αλήθεια, φοβούμενη τις επιπτώσεις στην καριέρα μου».

«Έχοντας περισσότερο χώρο για να γεμίσουν με τις ζωές τους, οι άνθρωποι θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν τον χώρο τον οποίο τους δίνεται η άδεια να χρησιμοποιήσουν» – Alana Massey, συγγραφέας

Η lifestyle blogger Amanda Lauren, της οποίας το εξομολογητικό ηλεκτρονικό κείμενο για τον θάνατο μια φίλης της, τον οποίο χαρακτήρισε «ευλογία», έγινε viral, πιστεύει ότι ο κόσμος παίρνει αυτό το ρίσκο, επειδή θέλει να τραβήξει την προσοχή. «Αν κάποιος ενημερώνει την ιστορία του 10-20 φορές την ημέρα, αυτό το κάνει επειδή θέλει κάτι συγκεκριμένο και αυτό δεν είναι να δείξει στον κόσμο το μπολ με το πρωινό του, αλλά να τραβήξει την προσοχή», λέει. «Είτε είναι ο Spencer Pratt με τα κολίμπρια του είτε μια φίλη σου που μόλις χώρισε και θέλει να ξεφτιλίσει τον πρώην της στο Ίντερνετ, όλοι μας περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ή τι θα πει μετά αυτό το άτομο».

«Έχοντας περισσότερο χώρο για να γεμίσουν με τις ζωές τους, οι άνθρωποι θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν τον χώρο τον οποίο τους δίνεται η άδεια να χρησιμοποιήσουν», σημειώνει η Massey. «Και αυτή η επέκταση του διαθέσιμου χώρου σημαίνει ότι θα χωρέσεις μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής σου στο Instagram, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο φιλόδοξων πτυχών της».

