Γνωστοί Έλληνες Καλλιτέχνες που «Έφτυσαν» Ρίμες Καλύτερα απ’ ό,τι οι Μισοί Νέοι Ράπερ

Πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων, ελάχιστοι είναι οι νέοι rapper που μπορούν να πουν πάνω από τρεις φράσεις χωρίς να χάσουν ανάσα – που, αν δεν απατώμαι, αυτό είναι και το βασικό τεχνικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένας MC. Οι παραγωγές, βέβαια, έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, γεγονός που σε κάνει να αναρωτιέσαι τι στο καλό θα έκαναν παλιότεροι καλλιτέχνες του είδους αν είχαν στη διάθεση τους αυτές τις beat-άρες. Ναι, το rap κάνει crossover, αλλά με ποιο τίμημα; Σκεπτόμενος το χαμηλό επίπεδο των περισσότερων νέων rapper, άρχισα να φέρνω στο μυαλό μου καλλιτέχνες που δεν έχουν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη μουσική, αλλά, για κάποιο περίεργο λόγο, βρέθηκαν να ραπάρουν. Κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, «έφτυσαν» τις ρίμες τους καλύτερα απ’ ό,τι οι περισσότεροι νέοι rapper εκεί έξω. Ιδού κάποιοι από αυτούς.



Γιώργος Μαζωνάκης

Δεν με νοιάζει τι λέτε, ο «Μαζώ» είναι ένας μικρός θεούλης. Η πρώτη του επαφή με τον κόσμο του rap ήρθε το 1999, μέσω της συνεργασίας του με τους Goin’ Through για το κομμάτι «Θέλω να Γυρίσω στα Παλιά». Λίγα χρόνια αργότερα, κυκλοφορεί το «Gucci Φόρεμα» και γνωρίζει τεράστια επιτυχία, προκαλώντας παράλληλα τρομερές αντιδράσεις που περιλάμβαναν από diss κομμάτια, μέχρι ταξικό πόλεμο μεταξύ βορείων και δυτικών προαστίων. Ο Μαζωνάκης πατάει πολύ καλά πάνω στο beat του Φοίβου, ο οποίος έχει αντιγράψει στεγνά το «In Da Club» του 50 Cent. Επίσης, θα πρέπει να πούμε πως το clip είναι μια κακή αντιγραφή του βίντεο για τη διασκευή των Marilyn Manson -ναι, είναι μπάντα- στο «Tainted Love» των Soft Cell. Φυσικά, ο λαϊκός τραγουδιστής δεν ευθύνεται για τίποτα από αυτά και αποδεικνύει –ακόμα και ζωντανά– πως είναι έτοιμος, «πάντα».

Videos by VICE

Σάκης Μπουλάς

Το 1992, ο αγαπητός ηθοποιός που έχει φύγει από τη ζωή -ο οποίος ασχολείτο και με το τραγούδι- κυκλοφορεί τον τρίτο προσωπικό του δίσκο, που περιέχει κομμάτια γραμμένα με το γνωστό, σατυρικό του ύφος. Υφολογικά, ο δίσκος κινείται -όπως και οι περισσότερες δισκογραφικές του δουλειές- κάπου μεταξύ λαϊκού και rock, σε αυτήν την κλασική μίξη δηλαδή που μας έχουν συνηθίσει οι καλλιτέχνες της γενιάς του ’80. Ωστόσο, το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου είναι καθαρόαιμο rap και μάλιστα πολύ κοντά στο στιλ των αντίστοιχων τραγουδιών που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή. Όπως καταλαβαίνετε, ο Μπουλάς «το είχε» με το oldschool rap.

Σάκης Μπουλάς #2

Ο Σάκης Μπουλάς είχε ραπάρει, επίσης, για τις ανάγκες ενός επεισοδίου του «Δέκα Λεπτά Κήρυγμα». Μιλάμε για τις αρχές των ’00s, όταν το hip hop ήταν ακόμη «εξωγήινο» είδος στην Ελλάδα. Ο χαρακτήρας που ενσάρκωνε ο γνωστός ηθοποιός στη σειρά, είχε μόλις χωρίσει και έπνιγε τον πόνο του σε ένα από τα μαγαζιά που σύχναζε ο γιος του. Μπορεί στην αρχή να του φαίνεται περίεργο, αλλά στη συνέχεια χρησιμοποιεί «αυτήν τη rap», όπως λέει, για να εξηγήσει τη κατάσταση στον Λεωνίδα. O Μπουλάς «φτύνει» ένα κουπλέ γεμάτο νταλκά και στη συνέχεια αναλαμβάνουν οι RRM, δηλαδή ο RG -που έπαιζε τον ρόλο του Αργύρη στη σειρά- και ο G-Bani, ενώ ο «Λεώ» χορεύει σαν raver στα Οινόφυτα.

Στέφανος Κορκολής

Κατά πολλούς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό rap τραγούδι. Κρίνοντας από την ημερομηνία κυκλοφορίας του, μάλλον έχουν δίκιο. Μπορεί ο Στέφανος Κορκολής να έχει χαραχθεί στη μνήμη των περισσότερων λόγω του σεξουαλικού σκανδάλου που σχεδόν κατέστρεψε την καριέρα του, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για έναν τρομερά ταλαντούχο καλλιτέχνη. Εδώ, πρωτοπορεί με το σχήμα στο οποίο συμμετείχε, δηλαδή τους Opera Band, σε ένα κομμάτι που σε πολλούς μπορεί να θυμίσει το «The Message» από Grandmaster Flash and the Furious Five που είχε κυκλοφορήσει λίγα χρόνια νωρίτερα. Αξίζει να σημειωθεί πως το intro του κομματιού έγινε ακόμα πιο γνωσστό στο rap κοινό, όταν ο Τάκι Τσαν το χρησιμοποίησε στο «Ρίμα για Χρήμα».

Αντιγόνη Ψυχράμη

Το τραγούδι που στοίχειωσε τα παιδικά μας χρόνια ήταν rap, αν και η αλήθεια είναι πως τότε ήμουν τόσο χαζός που δεν το είχα καταλάβει. Το μόνο που ήξερα ήταν πως μου άρεσε πολύ η «Πόπη», που τελικά λέγεται Αντιγόνη. Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω το νόημα του εν λόγω τραγουδιού και προσωπικά το θεωρώ άθλιο. Όμως, η -πρώην- πιτσιρίκα «έφτυνε», ακόμα και σε ζωντανές εμφανίσεις, τις παιδικές της ρίμες καλύτερα απ’ ό,τι θα καταφέρει ποτέ ο Desiigner. Αλήθεια, αυτός έχει τραγουδήσει ποτέ πάνω από δύο στροφές στη σειρά; Για την ιστορία, θα αναφέρω ότι σήμερα η Αντιγόνη Ψυχράμη είναι γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός.

Κατερίνα Στικούδη (έστω για μια φορά)

Πριν από λίγα χρόνια, η Κατερίνα Στικούδη κυκλοφόρησε το «OΚ, Δεν Τρέχει Τίποτα» και όλοι καταλάβαμε ότι, τελικά, είναι τραγουδίστρια, μιας και μέχρι τότε δεν νομίζω πως γνώριζε κανείς αυτήν την ιδιότητά της. Πρόκειται για ένα κακό τραγούδι, όμως η τύπισσα μπορεί να «χώσει» γρήγορα. Πολλοί θα υποστηρίξουν ότι δεν το έχει τραγουδήσει με τη μία, όμως η ροή του λόγου, ειδικά στο δεύτερο κουπλέ, με κάνει να πιστεύω ότι το έχει πει κανονικά. Μάλιστα, όπως μπορείτε να δείτε και στο 16ο λεπτό αυτού του βίντεο, η νεαρή τραγουδίστρια ερμηνεύει ζωντανά μέρος του κομματιού. Ειλικρινά, οι μισοί νέοι rapper δεν θα μπορούσαν να το ερμηνεύσουν ούτε συλλαβιστά, πόσο μάλλον ζωντανά.

Περισσότερα από το VICE

Το Φαινόμενο της Λαθρεπιβίβασης στα Πλοία που Πηγαίνουν στα Ελληνικά Νησιά

Η Πρακτική μου στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών με Έκανε Υπέρμαχο της Αποποινικοποίησης

Οι Λεσβιακές Σκηνές Σεξ του Βιβλίου «Game Of Thrones» που Κόπηκαν από τη Σειρά

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.