Γυναίκες Φωτογραφίζουν Γυναίκες σε μια Αποθέωση της Θηλυκότητας

H Cindy Sherman και η Nan Goldin βοήθησαν να έρθει η γυναικεία ματιά στην πρώτη γραμμή, αλλά τι γίνεται με τη νέα γενιά; Μια συλλογή που περιλαμβάνει 40 γυναίκες φωτογράφους από 17 χώρες παρουσιάζεται στο νέο φωτογραφικό βιβλίο με τίτλο Girl on Girl, Art and Photography in the Age of the Female Gaze. Η συνεργάτιδα του Amuse, Charlotte Jansen, είναι η συγγραφέας και η πρωτοποριακή της συλλογή απλώνεται από τις selfies μέχρι τη φωτογραφία που αντιτίθεται στη μόδα.



MARIANNA ROTHEN, UNTITLED #5B (WOMEN OF CANTERBURY), 2011

Όλα ξεκίνησαν το 2014, όταν η Jansen είδε το «Sherrie in Palm Springs», μια φωτογραφία της Mayan Toldano. Η φωτογραφία απεικόνιζε μια γυναίκα να ξαπλώνει σε ένα κρεβάτι φορώντας ένα εσώρουχο που είχε πάνω του τη λέξη «Feminist» (Φεμινίστρια). «Η φωτογραφία με εξαγρίωσε», γράφει η Jansen στον πρόλογο του βιβλίου. «Μου φάνηκε ότι αποτύπωνε τη δύσκολη πολιτιστική θέση της εποχής της γυναικείας ματιάς. Πώς έπρεπε να κοιτάμε τις γυναίκες; Κατέληξα να θεωρώ πως το “Feminist” εσώρουχο ήταν η αρχή μιας ατελούς, αλλά σημαντικής διαδικασίας χειραφέτησης».

PETRA COLLINS, UNTITLED #23 (SELFIE), 2013–16, ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PETRA COLLINS ΚΑΙ ΤΗΝ EVER GOLD [PROJECTS], ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

Το βιβλίο περιλαμβάνει μεγάλες φωτογραφίες δίπλα σε συνεντεύξεις γυναικών φωτογράφων, όπως η Petra Collins, που απαθανατίζει ονειρώδεις millennials σε εσωτερικές τους στιγμές, αλλά και η Zanelo Muholi, που έχει αποτυπώσει εκπληκτικά πορτραίτα από την αφρικανική queer κοινότητα. Υπάρχουν βέβαια και άφθονες selfies, αλλά όχι οι κλασσικές πόζες τύπου Kim Kardashian. Η Φιλανδή καλλιτέχνιδα Liu Susiraja αποτυπώνει κωμικές πόζες, όπως αυτή που σφίγγει τους δικεφάλους της, ενώ επάνω τους υπάρχουν χάμπουργκερ. Η ομορφιά αντιστρέφεται στις φωτογραφίες της Αυστραλής φωτογράφου Phebe Schmidt, που δημιούργησε μια σειρά από εικόνες μέσω των οποίων κριτικάρει τη βιομηχανία της μόδας, ανάμεσα στις οποίες είναι και αυτή μιας νεαρής κοπέλας τυλιγμένης σε σελοφάν.



MONKIA MOGI, TAKA AND SAYAKA, HARAJUKU, 2014, ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΑ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΑΣ

Αυτό το βιβλίο αποδεικνύει πως η γυναικεία ματιά είναι σαφώς διαφορετική από την ανδρική. «Θέλω να ενώσω όλα τα είδη των φωτογραφιών που αναδεικνύουν γυναίκες φωτογραφημένες από γυναίκες», γράφει η Jansen, «όχι για να δείξω ότι είναι όμοιες, αλλά για να παρουσιάσω πως οι φωτογραφίες γυναικών δεν είναι πάντα σχετικές με τη θηλυκότητα και τον φεμινισμό (αν και κάποιες, ασφαλώς και είναι)».

Το Girl on Girl, Art and Photography in the Age of the Female Gaze κυκλοφορεί τώρα.



PETRA COLLINS, UNTITLED #31 (24 HOUR PSYCHO), 2016, ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PETRA COLLINS ΚΑΙ ΤΗΝ EVER GOLD [PROJECTS], ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

