H Θεωρία του «Νεκρού Internet» και Άλλα Μεγάλα Μυστήρια του Διαδικτύου

Οι millennials είναι η γενιά που έζησε για τα καλά την έλευση του Διαδικτύου στη ζωή της και τις ευκολίες που προσέφερε σε ό,τι αφορά την πληροφορία. Ξαφνικά αποκτήσαμε πρόσβαση σε ατελείωτες πηγές, ώστε να μάθουμε περισσότερα για όσα μας απασχολούν. Ειδικά οι φίλοι του ανεξήγητου, που είχαν ήδη εμπειρία στον κόσμο του Διαδικτύου, οργανώθηκαν γρήγορα δημιουργώντας βάσεις δεδομένων και forums, όπου θα μπορούσαν να μοιράζονται γνώση και εμπειρία.

Η πάροδος του χρόνου έφερε την υπερπληροφόρηση που επικρατεί σήμερα και μαζί με τις λύσεις που προσέφερε το Internet, όπως ήταν αναμενόμενο, προσέφερε απλόχερα και τα δικά του μυστήρια. Από ολοκληρωμένες θεωρίες που θέλουν «νεκρό» το Διαδίκτυο και παραδομένο στα bot, μέχρι μυστήρια βίντεο που έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε διάφορες πλατφόρμες. Απ’ όλα έχει ο μπαχτσές και παρακάτω θα αναλύσουμε κάποια από τα πιο γνωστά μυστήριά του.

H Θεωρία του «Νεκρού Διαδικτύου»

Πρόκειται για ένα concept σχετικά με το οποίο έμαθα ακούγοντας ένα σχετικό επεισόδιο του Conspiracy Club Podcast. Το γούσταρα, επειδή μοιάζει με σενάριο του X-Files. Βέβαια, οι εξελίξεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης δείχνουν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Το Dead Internet Theory υποστηρίζει ότι κάπου μεταξύ 2016 με 2017, υπήρξε μια κατάληψη του Διαδικτύου από αμέτρητα bots. Αυτά δημιουργούν τις τάσεις, τα εκάστοτε echo chambers -στα οποία όλοι έχουμε μπει- και δημιουργούν content. Ουσιαστικά, «τρέχουν» το Ιnternet και ορίζουν την κοινή γνώμη.

Ένας από τους πιο γνωστούς «ερευνητές» της εν λόγω θεωρίας είναι ο Illuminati Pirate. Αυτός υποστηρίζει ότι ο λόγος που τα Anime και τα Manga είναι τόσο διαδεδομένα, έχει να κάνει με το γεγονός πως τα δημιουργούν άνθρωποι. Γι’ αυτό τα νοήματα είναι πιο βαθιά και φαντάζουν παράξενα σε σχέση με ό,τι άλλο κυκλοφορεί. Τα παραδείγματα των viral trend που, υποθετικά, έχουν ξεκινήσει από Bots είναι αμέτρητα. Ένα από τα πιο γνωστά ξεκίνησε από το Twitter (νυν Χ). Πριν από λίγα χρόνια εμφανίστηκαν αμέτρητοι λογαριασμοί οι οποίοι πόσταραν tweets που ξεκινούσαν με την ατάκα «βαρέθηκα το texting».

Για παράδειγμα, ένας από αυτούς τους λογαριασμούς θα έγραφε «βαρέθηκα το texting, θέλω να σου κρατήσω το χέρι». Τα συγκεκριμένα posts μάζευαν χιλιάδες likes και τελικά έγιναν trend. Λέγεται ότι αυτό ξεκίνησε από bots, τα οποία δημιούργησαν την τάση και στη συνέχεια ακολούθησαν κι οι άνθρωποι! Την επόμενη φορά που θα τσακώνεσαι με κάποιον στα σχόλια κάποιου post και θα σου λέει ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να σε τσαντίσει και να απαντήσεις, σκέψου: μήπως είναι κάποιο bot που έχει ως στόχο να σε φανατίσει και να σε κάνει παράλληλα να μείνεις περισσότερη ώρα στην εκάστοτε πλατφόρμα;

Grave Robbing for Morons

Υπάρχει ένα μικρό αλλά πιστό γκρουπ ανθρώπων, οι οποίοι έχουν ως χόμπι να συλλέγουν μεγάλες ποσότητες από παλιές VHS κασέτες οικιακής χρήσης. Δηλαδή, κασέτες που περιέχουν υλικό από κάμερες ιδιωτών, που για κάποιο λόγο βρέθηκαν στα αζήτητα. Το «άγνωστο» της κασέτας ιντριγκάρει τους απανταχού φίλους του μυστηρίου. Σε αυτές, έχουν βρεθεί ανά διαστήματα πολλά και διάφορα. Από ταινίες μικρού μήκους μέχρι φρικιαστικά βίντεο! Ένα από αυτά λέγεται: Grave Robbing for Morons και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια που προσπαθεί να λύσει ο κόσμος του Dιαδικτύου.

Στο βίντεο διάρκειας 26 λεπτών -που προέρχεται από το 1990- βλέπουμε έναν νεαρό (μεταξύ 16 με 20 ετών) ονόματι Anthony. Κρατάει ένα ανθρώπινο κρανίο και εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να κλέψει ανθρώπινα λείψανα από νεκροταφεία – και στη συνέχεια το πώς να τα πουλήσει στη «μαύρη» αγορά. Η κασέτα βρέθηκε σε μια συλλογή με ακόμη τρεις VHS. Η συλλογή είχε τίτλο: Ensuring Your Place in Hell Volume 2, με το Volume 1 να αγνοείται. Στη συγκεκριμένη συλλογή υπάρχει και ένα ακόμη βίντεο, το οποίο έπειτα από χρόνια έχει αποδειχθεί ότι είναι μια παρωδία που δημιούργησε ο σκηνοθέτης Huck Botko.

Αυτή η λεπτομέρεια ώθησε πολλούς στο να πιστέψουν ότι και το Grave Robbing for Morons αποτελεί μια παρωδία. Ωστόσο, τα ερωτήματα είναι πολλά, αφού δεν έχει καταφέρει κάποιος να αποδείξει ότι οι τέσσερις VHS κασέτες είχαν κάποια σχέση μεταξύ τους. Παράλληλα, ο Anthony, πρωταγωνιστής του βίντεο, παραμένει μέχρι και σήμερα ένα μυστήριο, μιας και δεν έχει αποκαλυφθεί η ταυτότητά του -ούτε έχει βγει ποτέ κανείς με σκοπό να υποστηρίξει ότι είναι ο ίδιος.

Μέσα στα χρόνια υπήρξε η πληροφορία πως πρόκειται για τον Anthony Cassamassima, έναν εργάτη νεκροταφείου ο οποίος, είχε παραδεχτεί σε έναν μυστικό πράκτορα του FBI, ότι εμπορευόταν λείψανα για 15 χρόνια και στη συνέχεια συνελήφθη. Το μόνο που τους συνδέει βέβαια, είναι το όνομα και μια υποτιθέμενη ομοιότητα -αν και η φωτογραφία της εφημερίδας από την οποία προέρχεται το σχετικό άρθρο είναι πολύ κακής ποιότητας. Ωστόσο, η ηλικία είναι κάτι που απασχολεί αρκετά τους φίλους του συγκεκριμένου μυστηρίου, αφού ο Cassamassima είναι αρκετά μεγαλύτερος.

Η διαδικτυακή έρευνα για τον Anthony συνεχίζεται σε Reddit και άλλες πλατφόρμες. Μένει να δούμε αν θα βρεθεί τελικά η αλήθεια και αν ο Cassamassima, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει φύγει από τη ζωή, ήταν τελικά ο πρωταγωνιστής της κασέτας ή αν ήταν όλο μια παρωδία σκηνοθετημένη από δυο βαριεστημένους έφηβους.

To πιο Μυστήριο Τραγούδι του Internet

Κάπου στα μέσα των ‘80s, ο Darius S., όπως είναι γνωστός, έγραψε σε κασέτα μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού Norddeutscher Rundfunk, o οποίος, μέχρι και σήμερα έχει την έδρα του στο Αμβούργο -εκείνη την περίοδο άνηκε στο κομμάτι της Δυτικής Γερμανίας. Ήταν ένα χόμπι που αγαπούσε. Στη συνέχεια έσβηνε τα κομμάτια όπου μιλούσαν οι παραγωγοί με σκοπό να κάνει τις συλλογές του πιο εύκολες στο άκουσμα. Τα χρόνια πέρασαν και το 2004, η αδερφή του, Lydia, του έκανε δώρο για τα γενέθλιά του ένα website domain (ωραίες εποχές). Ο Darius αποφάσισε να ψηφιοποιήσει τις παλιές του κασέτες, με σκοπό να ανακαλύψει στοιχεία για κάποια άγνωστα κομμάτια από τις συλλογές του. Το γεγονός ότι είχε σβήσει όσα έλεγαν οι παραγωγοί, έκανε την ταυτοποίηση πολύ πιο δύσκολη.

Το συγκεκριμένο κομμάτι ξεχώρισε αφού ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί ο καλλιτέχνης που το έγραψε ή έστω ο τίτλος του. Έκτοτε, έχει ξεκινήσει μια διαδικτυακή καμπάνια ώστε να βρεθούν τα στοιχεία του. Αυτή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, σχεδόν 20 χρόνια μετά το upload του Darius, αλλά και πάνω από 40 χρόνια από τη μέρα που έπαιξε στο ραδιόφωνο! Κάποιοι πιθανοί τίτλοι του τραγουδιού είναι οι εξής: Like the Wind, Blind the Wind, Check It In, Check It Out και Take It In, Take It Out. Πλέον, στο παιχνίδι έχουν μπει το Reddit, creators του YouTube, αλλά και ο ίδιος ο ραδιοφωνικός σταθμός. Έπειτα από επαφές που έκαναν τα δυο αδέρφια, αλλά και χρήστες του διαδικτύου, με τους υπεύθυνους, έπαιξε ξανά έπειτα από δεκαετίες το κομμάτι με σκοπό να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες από τους ακροατές. Ποιος ξέρει; Ίσως κάποιος από τους δημιουργούς να επικοινωνούσε. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Κάποιες βασικές πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η μπάντα -ή τουλάχιστον ο τραγουδιστής- είναι από την Ευρώπη. Η προφορά του είναι έντονη και δεν μοιάζει με Αγγλική ή Αμερικανική. Ωστόσο, δεν είναι σαφές από πού μπορεί να είναι. Παράλληλα, μουσικοί έχουν αναφέρει ότι πιθανότατα στην ηχογράφηση αυτού του Post-Punk κομματιού έχει γίνει χρήση του Yamaha DX7 synthesizer. Δυστυχώς, όμως, οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής δεν είναι αρκετές ώστε να βρεθεί η μπάντα που έχει ένα από τα πιο περίεργα stories που παίζουν εκεί έξω.

Cicada 3301: Αίρεση ή Δοκιμασία της CIA;

Το ωραίο με τα μυστήρια του διαδικτύου είναι πως τα περισσότερα είναι «φρέσκα» και έχουν να κάνουν με την τεχνολογία. Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι η ιστορία της Cicada 3301. Στις 2 Ιανουαρίου του 2012, εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο κάποιοι γρίφοι από μια «οργάνωση» με το προαναφερθέν όνομα. Σκοπός τους ήταν να ξεχωρίσουν μέσα από αυτούς κάποια «ευφυή άτομα». Η διαδικασία κράτησε για ένα μήνα και ο επόμενος γύρος έλαβε χώρα έναν χρόνο αργότερα και πιο συγκεκριμένα, στις 4 Ιανουαρίου του 2013.

Η εμφάνιση των γρίφων άρχισε να παίρνει διαστάσεις και όπως είναι φυσικό οι φήμες οργίαζαν. Κάποιοι θεώρησαν ότι επρόκειτο για κυβερνητικό σχέδιο με στόχο να βρεθούν άτομα για υπηρεσίες όπως η CIA και το FBI, άλλοι φοβήθηκαν ότι πρόκειται για τρομοκράτες, ενώ, υπήρξαν αρκετές φωνές που ονόμασαν τη Cicada 3301 ως αίρεση!

Ένας από τους ανθρώπους που έλυσε τους γρίφους, ο Marcus Wanner, ανέφερε ότι σε όσους τα κατάφεραν, τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με την υποστήριξή τους στην ελευθερία της πληροφορίας, το απόρρητο και την ελευθερία στο διαδίκτυο και την απόρριψη της λογοκρισίας. Όσοι απάντησαν ικανοποιητικά σε αυτό το στάδιο προσκλήθηκαν σε ένα ιδιωτικό φόρουμ, όπου τους δόθηκε η οδηγία να επινοήσουν και να ολοκληρώσουν ένα έργο που προοριζόταν για να προωθήσει τα ιδανικά της ομάδας. Ο Marcus δεν ολοκλήρωσε την εργασία του και ο ιστότοπος αφαιρέθηκε.

Στις 4 Ιανουαρίου του 2014 πραγματοποιήθηκε ένας τρίτος γύρος, όμως, μέχρι και σήμερα οι συγκεκριμένοι γρίφοι δεν έχουν λυθεί. Πριν από λίγα χρόνια, οι αρχές της Χιλής θεώρησαν ότι πρόκειται για παράνομο γκρουπ από hacker. Οι άνθρωποι πίσω από το project απάντησαν δημόσια σε αυτούς τους ισχυρισμούς. Η τελευταία θεωρία θέλει τη Cicada 3301 να είναι ουσιαστικά ο Q, δηλαδή η μυστήρια περσόνα πίσω από το κίνημα Qanon, αν και κάτι τέτοιο έχει ακουστεί για πολλές μυστήριες φιγούρες του κόσμου της τεχνολογίας. Ίσως κάποια μέρα μάθουμε ποιος ήταν ο στόχος της ομάδας. Προς το παρόν, πάντως, παραμένει ένα μυστήριο.

