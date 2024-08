Η «Αδελφότητα του Σκότους» Είναι μια Ταινία με Θέμα μια Παρέα Νεαρών Μάγων που δεν Φορούν Πολλά Ρούχα

To άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Broadly.

Το «Actually, It’s Good» είναι μια στήλη στην οποία βλέπουμε ξανά ταινίες που έχουν πάρει κάτω από 15% στο Rotten Tomatoes και τις βαθμολογούμε από την αρχή. Αυτήν την εβδομάδα, η Callie Beusman και η Diana Tourjee βλέπουν ξανά την Αδελφότητα του Σκότους του 2006.

Videos by VICE

Βαθμολογία Κριτικών: 3%

Βαθμολογία Μας: 92,6%

Η Αδελφότητα του Σκότους παρακολουθεί τις περιπέτειες τεσσάρων πολύ «καυτών» μάγων – είναι ο Tim Riggins, ο Nate από το Gossip Girl και άλλα δύο καυτά αγόρια που δεν ξέρουμε ποια είναι–, καθώς δίνουν μια μαγική μάχη με έναν άλλο μάγο που είναι εξίσου σέξι. Είναι επίσης μέλη της ομάδας κολύμβησης, ακόμη και ο κακός. Μόλις ακούσει αυτά τα βασικά στοιχεία για την ταινία, οποιοδήποτε άτομο με καλό γούστο τρώει μια άλφα φρίκη, όταν μαθαίνει ότι αυτό το αριστούργημα έχει πάρει μόνο ένα φτωχό 3% στο Rotten Tomatoes.

Η ταινία ξεκινά με τους ήρωές μας –που μαθαίνουμε πως είναι γνωστοί ως Γιοι του Ίπσουιτς – να στέκονται στην άκρη ενός γκρεμού, κοιτάζοντας μια μυστηριώδη άβυσσο. Σύμφωνα με τη Wikipedia λέγονται Caleb, Reid, Tyler και Pogue. Ναι, Pogue, είναι ο Tim Riggins που λέγαμε. Μετά, πηδούν όλοι τους στο κενό, αλλά όπως προκύπτει δεν τρέχει και τίποτα, μιας και μπορούν να πετάξουν και απλώς πάνε σε ένα rave party με τον πιο γαμάτο τρόπο που έχει πάει ποτέ κανείς σε rave party. Εκεί είναι όλοι ντυμένοι από την κορυφή ως τα νύχια με American Eagle και γουστάρουν ΠΟΛΥ τα αγόρια μας. Τα αγόρια μας, λοιπόν, συναντούν εκεί δύο άλλα παιδιά, τη Sarah που θα κάνει κατάσταση με τον πρωταγωνιστή μας, τον Caleb και έναν τύπο, τον Chase που τον ενσαρκώνει ο Carter Baizen από το Gossip Girl (σέξι).

Το χέρι του, το οποίο συχνά βλέπουμε σε κοντινό πλάνο, μοιάζει με πόδι κοτόπουλου. Αργότερα μαθαίνουμε ότι η εμμονή του με τη «δύναμη», τον έχει μετατρέψει σε αυτό το τερατώδες πράγμα.

Ακολουθεί μια ώρα (και 37 λεπτά), όπου βλέπουμε το πώς έχει διαβρωθεί η ιστορική, μαγική κοινότητα που είχε στηθεί αρχικά από οικογένειες αποίκων του Ίπσουιτς, από όπου και προέρχονται τα αγόρια μας. Οι λεπτομέρειες αυτής της κοινότητας, αυτής της μαγικής συμφωνίας, δεν γίνονται ποτέ ξεκάθαρες, αλλά βασικά έρχεται στο Ίπσουιτς ένας έξω από τον κύκλο τους (ο Carter Baizen) με σκοπό να κλέψει τις δυνάμεις των πρωταγωνιστών και ειδικότερα αυτές του Caleb. Βασικά, έχει πολλά που δεν εξηγούνται η ταινία. Ως θεατής, κολυμπάς μέσα σε ένα σωρό πράγματα που ποτέ κανείς δεν σου εξηγεί ή ίσως και κάπου να σου εξηγούνται, δεν ξέρουμε, δεν θυμόμαστε, ίσως μας είχε αποσυντονίσει η όψη του Tim Riggins.

Screenshot του κοτοπουλοχερά από την «Αδελφότητα του Σκότους»

Ένα από τα βασικά θέματα για τους Γιούς του Ίπσουιτς, είναι ότι μπορεί κανείς να εθιστεί στη μαγεία, ειδικά αφού του κάτσει μια φάση που λέγεται «Ανύψωση» (δεν έχουμε ιδέα) η οποία λαμβάνει χώρα, όταν γίνεσαι 18 ετών. Αυτή η άσχημη μοίρα σκιαγραφείται από την παρουσία ενός γέρου που εμφανίζεται ανά διαστήματα στην ταινία. Τον βλέπουμε πάντα αραχτό και μίζερο σε μια καρέκλα, μπροστά σε μια φωτιά, μέσα σε έναν άδειο, βρώμικο και γεμάτο υγρασία αχυρώνα. Το χέρι του, το οποίο συχνά βλέπουμε σε κοντινό πλάνο, μοιάζει με πόδι κοτόπουλου. Αργότερα μαθαίνουμε ότι είναι 40φεύγα, αλλά η εμμονή του με τη «δύναμη», τον έχει μετατρέψει σε αυτό το τερατώδες, ηλικιωμένο πράγμα. Θέλετε κι άλλο τραγικό; Μαθαίνουμε ότι ο κοτοπουλοχεράς είναι ο πατέρας του Caleb, που τον λες και έναν από τους πιο σέξι εκ των Γιών του Ίπσουιτς.

«Το Διαδίκτυο και οι χρήστες του κατηγόρησαν πολλές φορές τηνΑδελφότητα του Σκότους ως μια από τις πιο γκέι ταινίες τρόμου όλων των εποχών» – blogger στο In Search of Adam

Αφού είδαμε την ταινία, βιώνοντας στιγμές φοβερής ευφορίας, αποφασίσαμε να κοιτάξουμε μερικές από τις κριτικές που έχουν γραφτεί για αυτή. Παρατηρήσαμε μια τάση που μας ανησύχησε κάπως. Το Time Out χαρακτήρισε τους διαλόγους «βασανιστικούς», με το Entertainment Weekly να λέει πως ήταν «κλασσικά κακοί». Ένα λονδρέζικο περιοδικό το πήγε παραπέρα, λέγοντας πως είχε «ξεκαρδιστικά κακούς διαλόγους». Σκαλώσαμε κάπως. Γιατί τόσοι κριτικοί έκαναν αναφορές στους διαλόγους; Εμείς δεν θυμόμασταν κάποιες κακές στιγμές διαλόγου από την κινηματογραφική αυτή εμπειρία μας.

Παρομοίως, πολλοί κριτικοί κακοχαρακτήρισαν και την έλλειψη σασπένς. Ούτε εδώ έχουν δίκιο: Κατά τη διάρκεια της ταινίας, πολλές φορές αγκαλιαστήκαμε και ρωτήσαμε η μια την άλλη πότε επιτέλους τα αγόρια θα βγάλουν τις μπλούζες τους και θα φιληθούν. Ακόμα και αν ο θεατής ΔΕΝ είχε αγωνία για το πότε θα έβλεπε μια πολυπόθητη σκηνή ομοερωτισμού, σίγουρα θα είχε αγωνία για το τι τελικά θα συνέβαινε στον κοτοπουλοχερά. SPOILER: πεθαίνει, αφού δίνει τη δύναμή του στον γιο του, με τη μορφή κεραυνού.

VICE Video: Το Φρικιαστικό Φαινόμενο των Επιθέσεων με Οξύ στη Βρετανία

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.

Ο χρήστης του WordPress που τρέχει το blog In Search of Adam έγραψε για την Αδελφότητα του Σκότους στο πλαίσιο της στήλης του «In Search of a Gay Film Review». Στην κριτική του υποστηρίζει πως, «το Διαδίκτυο και οι χρήστες του κατηγόρησαν πολλές φορές την Αδελφότητα του Σκότους ως μια από τις πιο γκέι ταινίες τρόμου όλων των εποχών». Αν και εκείνος το ψιλοθάβει, εντούτοις παραμένει πολύ πιο κοντά στη δική μας θέση: «Η ταινία αυτή ήταν καταδικασμένη να εξαφανιστεί στην αχανή θάλασσα των ταινιών τρόμου, αλλά τη σώζει ένα στοιχείο: το ότι συμμετέχουν σε αυτή πολλοί σέξι, ημίγυμνοι άνδρες».

Οι Γιοι του Ίπσουιτς πάντα φορούν πολύ λίγα και φανερώνουν με κάθε ευκαιρία τις κορμάρες τους.

Η μόνη ένσταση που έχουμε με αυτό το αριστούργημα είναι ότι, πού και πού, έσκαγε μια εσάνς σεξισμού, που κάπου μας χάλαγε. Σε μια σκηνή που διαδραματίζεται σε μια τοπική παμπ, για παράδειγμα, τα αγόρια μας αναρωτιούνται τι χρώμα εσώρουχα φοράει μια γυναίκα που στέκεται εκεί κοντά. Βάζουν και στοίχημα. Ο Tim Riggins υποστηρίζει πως δεν φοράει τίποτα. Ένας από την παρέα στη συνέχεια σηκώνει με τη χρήση μαγείας το πολύ κοντά φουστάκι της και επιβεβαιώνει την υποψία του Riggins. Επίσης, γίνεται τόση κουβέντα για μαγείας και μάγισσες και τέτοια, αλλά σε 97 λεπτά κινηματογραφικού χρόνου δεν βλέπουμε ούτε μία μάγισσα. Μόνο άνδρες; Ε, όχι.

Παρά τα στραβά του, νιώθουμε πως η Αδελφότητα του Σκότους ουσιαστικά φτιάχτηκε μέσω του πρίσματος της γυναικείας ματιάς: οι Γιοι του Ίπσουιτς πάντα φορούν πολύ λίγα και φανερώνουν με κάθε ευκαιρία τις κορμάρες τους, ενώ ο θεατής πάντα νιώθει ότι είναι πολύ κοντά στο να πλακωθούν στα φιλιά. Στα καλύτερα του, η Αδελφότητα του Σκότους είναι μια μαγική ομοερωτική ουτοπία, στα (λίγα) χειρότερά του, είναι λίγο καφρίλα.

Περισσότερα από το VICE

Ο Στηβ Ντούζος Διηγείται τη Ζωή του, από τον «Μπίλια» Μέχρι την Εντατική και τη Φυλακή

Γιατί Όλοι Αναρτούν Ασταμάτητα Ιστορίες στο Instagram;

Μπάλα, Casual Μόδα και Μπάχαλα: Η Κουλτούρα και το Ντύσιμο της Κερκίδας

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram