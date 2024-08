Η Αλήθεια Κρύβεται στο Skate

«Live to skate, skate or die with this motto Ι’ll survive», έγραψαν οι Νο Ca$h και μέσα σε δυο στίχους, συγκέντρωσαν όλη την κουλτούρα του skate. Mια κουλτούρα που επηρέασε τη μόδα, τη μουσική, τον τρόπο που μιλάμε. Μια τάση ζωής που, όπως όλες οι σημαντικές υποκουλτούρες, έχει ήδη γίνει κάτι παραπάνω από μόδα. Έχει γίνει τρόπος ζωής. Οι skaters έχουν επηρεάσει τόσο πολύ την ποπ κουλτούρα που πλέον οι «αλήτες» που ξεπετάγονται με τις σανίδες τους, εκεί που περπατάς ανέμελος στo πεζοδρόμιο, έχουν γίνει από σταρ των social media μέχρι και επιχειρηματίες.



Ένα από τα πιο «δυνατά» skate brands είναι η Vans και όχι άδικα, καθώς από το 1966 έχει ντύσει κάθε έφηβο που έχει πατήσει σε σανίδι. Έχει καταφέρει, όμως, παράλληλα, να δημιουργήσει παπούτσια που πλέον περπατούν στις πασαρέλες των μεγαλύτερων οίκων μόδας (βλέπε τη νέα συνεργασία της Vans με τον Karl Lagerfeld). Όταν λοιπόν η Vans οργανώνει ένα event, ξέρεις ότι δεν πρέπει να το χάσεις.



Το Vans Shop Riot είναι πλέον θεσμός και έρχεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα, κάνοντας μια στάση στην Αθήνα, πριν τον φετινό μεγάλο τελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο. Στόχος του είναι να προωθήσει τους καλύτερους street skaters της Ευρώπης, προσφέροντας ταυτόχρονα στη skateboard σκηνή και στα skateshops, μια αυθεντική πλατφόρμα αναγνώρισης και συσπείρωσης. Επτά καταστήματα από την Ελλάδα και την Κύπρο θα συναντηθούν στο Maroussi Skatepark του ΟΑΚΑ, το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017, για να διαγωνιστούν στο φετινό contest όπου το καθένα θα εκπροσωπείται από μία τριμελή ομάδα αθλητών.

Στιγμιότυπο από το περσινό Vans Shop Riot Greece.

Συγκεκριμένα, τα skate shops που θα διαγωνιστούν στο φετινό Shop Riot είναι:

Color Skates, Fifty Fifty, Larnacan, Microxtream, Ministry of Concrete, Minos Sports και Slut Boardshop.

Η κριτική επιτροπή του φετινού Vans Shop Riot Greece αποτελείται από τον Θωμά Γαλάνη (θρύλο της ελληνικής skateboarding σκηνής), τον Danny Wainwright (EMEA Skateboard Team Manager από το 2010 και owner του project Elite club skate co.) και τον Sam Partaix (μέλος της οικογένειας της Vans και του skate team τα τελευταία επτά χρόνια).

Στιγμιότυπο από το περσινό Vans Shop Riot Greece.

Πέρσι, ο μεγάλος νικητής ήταν το Μinistry of Concrete με τους Εντρίτ Ντούρο, Σόλωνα Χαριτωνίδη και Πέτρο-Παύλο Εμμανουηλίδη οι οποίοι κατάφεραν να διακριθούν ανάμεσα σε επτά skate shops στο περσινό Vans Shop Riot Greece αλλά και να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους Πανευρωπαΐκούς τελικούς της Πορτογαλίας στους οποίους αγωνίστηκαν ανάμεσα τα καλύτερα skate shops και στους καλύτερους riders της Ευρώπης. O shop owner και skater, Alex Seyet, μας είπε δύο λόγια για την περσινή τους εμπειρία.

VICE: Τι πιστεύετε ότι συνετέλεσε στην ανάδειξή σας ως νικητές στο περσινό Vans Shop Riot Greece;

Alex Seyet: Όπως και στο πρώτο Shop Riot το 2014, όπου κερδίσαμε πάλι την πρώτη θέση, το σημαντικότερο ρόλο στη νίκη μας έπαιξε το δέσιμο της ομάδας. Ο κάθε rider συμπλήρωνε τους συμπαίκτες του, από άποψη ποικιλίας των tricks, σημείων στο skatepark και χαρακτηριστικού στιλ. Έτσι, το τελικό αποτέλεσμα είχε συνοχή και πληρότητα.



Ποιο ήταν το πλάνο και οι προπονήσεις σας πριν το Vans Shop Riot Greece;

Κανένα πλάνο και καμιά προετοιμασία. Και στα τρία Shop Riot, άλλο team είχε δηλωθεί και τελευταία στιγμή κάποιος rider αντικαταστάθηκε. Τραυματισμός, βαρεμάρα, hangover – όλα έχουν προκύψει.



Πώς ήταν να διαγωνίζεστε με τα καλύτερα shops και ομάδες της Ευρώπης;

Σοκαριστικό, τουλάχιστον. Είναι απίστευτο να βλέπεις το team σου να ανταγωνίζεται shops με διεθνείς pro riders. Στον πρώτο μας τελικό στο Βέλγιο, το επίπεδο ήταν πολύ υψηλό. Στην Πορτογαλία, όμως, ξέφυγε. Πλέον οι riders είχαν καταλάβει τα κριτήρια που τους έφερναν στην πρώτη θέση και τα lines τους ήταν χορογραφημένα και αλάνθαστα, λες και έβλεπες καλλιτεχνικό πατινάζ. Εκεί καταλαβαίνεις πόσο σημαντικά είναι τα skate parks για την προπόνηση ενός skater.

Στιγμιότυπο από το περσινό Vans Shop Riot Greece.

Τι διαφορές υπήρχαν ανάμεσα στο skate park της Αθήνας και του εξωτερικού;

Πολύ μεγάλες. Οι κατασκευές είναι ποικίλες, από εύκολες έως πολύ δύσκολες, ακόμα και για skaters επιπέδου. Το σημαντικότερο όμως είναι το γεγονός ότι έχουν μεταξύ τους μια συνοχή, τέτοια ώστε να υπάρχει μια ασταμάτητη ροή μέσα στο πάρκο.



Τι κάνει το Vans Shop Riot ξεχωριστό;

Θεωρώ πως το Shop Riot είναι πλέον ο πιο πολυαναμενόμενος και εντυπωσιακός θεσμός στη skateboarding σκηνή. Είναι αξιόλογο κατόρθωμα να δίνεται η δυνατότητα σε skateshops από κάθε χώρα να βρεθούν σε ένα κοινό σημείο και να παίρνουν μέρος σε μια τόσο μοναδική εμπειρία. Δεν είναι μόνο το contest του τελικού, αλλά και η όλη εμπειρία που συμπεριλαμβάνει side events και τη γνωριμία μεταξύ ανθρώπων από όλη την ήπειρο που έχουν σαν κοινό γνώμονα την αγάπη για το skateboarding. Η διοργάνωση είναι φανταστική και μας έχει αφήσει τις καλύτερες αναμνήσεις.



Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή της ομάδας του Ministry of Concrete στους Πανευρωπαικούς τελικούς στην Πορτογαλία.

Ποια χαρακτηριστικά θεωρείτε πως κάνουν μία ομάδα δυνατή;

Συνοχή, συγχρονισμός, δημιουργικότητα, στιλ.



Τι είναι το skateboarding για εσάς στην ευρύτερη έννοια;

Αγάπη, αλήθεια και καύλα.



Ποιος είναι ο στόχος σας για τη φετινή σας συμμετοχή;

Όπως κάθε χρονιά, να περάσουμε καλά, να δούμε υψηλό επίπεδο και ο καλύτερος ας κερδίσει.

Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή της ομάδας του Ministry of Concrete στους Πανευρωπαΐκούς τελικούς στην Πορτογαλία.

Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή της ομάδας του Ministry of Concrete στους Πανευρωπαΐκούς τελικούς στην Πορτογαλία.

Δείτε στιγμιότυπα από τη συμμετοχή της ομάδας του Ministry of Concrete στους Πανευρωπαΐκούς τελικούς του Vans Shop Riot 2016.

Από το αρχείο του Ministry of Concrete.

