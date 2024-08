H Amy Adams και τα 15 Λεπτά Δημοσιότητας του Andy Warhol

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Garage.

Υπάρχει μια χαρακτηριστική σκηνή στο American Hustle (Οδηγός Διαπλοκής) όπου ο Irving, ένας απατεώνας με τουπέ, εξομολογείται στην ερωμένη του, Sydney, ότι η μπίζνα με τα δάνεια που κάνει είναι απάτη – και μετά της προτείνει να συνεργαστεί μαζί του στο παράνομο σχέδιό του. Αηδιασμένη από την πρότασή του, η Sydney φεύγει αμέσως από το γραφείο του και βροντάει την πόρτα, της οποίας το τζάμι τραντάζεται. Έπειτα όμως, ο Irving σαστίζει, όταν η Sydney επιστρέφει, δείχνοντας ίδια, αλλά με κάποιον τρόπο βαθιά αλλαγμένη και χρησιμοποιώντας μια αξιοθρήνητα ψεύτικη βρετανική προφορά συστήνει εκ νέου τον εαυτό της, ως τη νέα του συνεργάτιδα στο έγκλημα: «Θέλεις να γνωρίσεις τη Λαίδη Edith Greensly;». Του δίνει το χέρι της, απαιτώντας χειροφίλημα. «Έχω διασυνδέσεις σε τράπεζες στο Λονδίνο. Θα ήθελα να σε βοηθήσω με το δάνειό σου, αλλά φυσικά πρέπει να είμαι πολύ εκλεκτική». Κάπως έτσι, ένας χαρακτήρας μεταμορφώθηκε σε κάποιον άλλον. Τον Irving υποδύεται άψογα ο Christian Bale, αλλά η ερμηνεία της Amy Adams ως Sydney και της Sydney ως Λαίδη Edith μας θαμπώνει.

Η Amy Adams ως Liza Minelli από τον Andy Warhol. Μπλουζάκι του fashion editor. Φωτογραφία Inez & Vinoodh.



Μια από τις πλέον εκπληκτικές ηθοποιούς των ημερών μας, η Adams δεν υποδύεται απλώς ρόλους, αλλά τους αφήνει να την κατακτήσουν. Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης για τις εικόνες που συνοδεύουν αυτό το άρθρο –είναι όντως η Adams στις φωτογραφίες–. η δύναμη της απίθανής μεταμόρφωσής της ήταν σε πλήρη έκταση. Παίρνοντας τις μορφές των πιο αξιομνημόνευτων πολαρόιντ του Warhol, από Dolly έγινε Debbie , Liza και Andy, μέσα σε ένα απόγευμα, παραμένοντας ο εαυτός της ανάμεσα στις φωτογραφίσεις (Ο βιογράφος του Warhol έγραψε ένα άρθρο για τη φωτογραφία του Warhol για το τεύχος 14). «Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, έχω πολλή χαρά και ελαφρότητα, αλλά και αγωνία και θλίψη και σκοτάδι. Είμαι τυχερή που δεν χρειάζεται να κρύβω τίποτα από αυτά στη δουλειά μου», μου είπε η Adams μέσω Skype, ένα βράδυ του Ιανουαρίου.

Όταν όμως δεν δουλεύει, είναι ριζοσπαστικά συμβατική. Είναι ειλικρινής για το μαμαδίστικο σώμα της. Αναφέρεται στο χρώμα των μαλλιών της, το πιο glamorous χαρακτηριστικό της, ως το ξανθό του γκόλντεν ριτρίβερ. Παιδί στρατιωτικών, η ηθοποιός λέει ότι πολιτισμικά άνθισε αργά. Επαγγελματικά είναι περιπετειώδης, σαν την Tilda Swinton , αλλά προστατεύει τη συνηθισμένη πραγματικότητα της προσωπικής της ζωής με μια δέσμευση σχεδόν άγρια. Παραδέχεται ότι δεν νιώθει άνετα με τη μόδα –όχι τόσο με τους σχεδιαστές, όσο με αυτό που περιγράφει ως «την παρουσίαση και το πατρονάρισμα»–, παρόλα αυτά η ίδια γυναίκα είναι μούσα του Tom Ford. Ο Paul Thomas Anderson που τη σκηνοθέτησε στο The Master λέει απλά: «Δεν είναι πολύ θεαματική στην πραγματική ζωή. Απλώς… υπάρχει. Αλλά αν ανάψεις την κάμερα, θα δεις ότι φωτίζει ένα πολύ μεγάλο πυροτέχνημα. Είναι μια γιγάντια έκρηξη ταλέντου και ικανότητας και δημιουργικότητας. Έχει το χάρισμα». Συνεχίζει: «Είναι η αγαπημένη μου, όπως καταλαβαίνετε».



Η Amy Adams ως Dolly Parton του Andy Warhol. Top: Brock. Φωτογραφία Inez & Vinoodh.



Εξ ορισμού, οι ηθοποιοί υποδύονται άλλες περσόνες, αλλά το ιδιαίτερο με την Adams είναι πόσο χώρο από τον εαυτό της δίνει στους χαρακτήρες. Το να βλέπεις τη διχοτόμηση ανάμεσα σε εκείνη και κάθε μία από τις πολλές γυναίκες που γίνεται, είναι τρομακτικό.

Κάπου ανάμεσα στο συνειδητά ασεβές μιούζικαλ της Disney, Η Μαγεμένη (Enchanted) και παίζοντας με τη Meryl Streep δυο φορές σε δυο χρόνια [Αμφιβολία (Doubt) το 2008 και Julie & Julia το 2009], η Adams έγινε το μυστικό όπλο του Χόλιγουντ. Όπως το θέτει ο Anderson, «Είναι πάντα μια έκπληξη. Το ίδιο κορίτσι έκανε το The Fighter και το The Master και το The Muppets; Έλα τώρα. Μπορεί να κάνει τα πάντα – και καλύτερα από τον οποιονδήποτε».

Η Amy Adams ως Debbie Harry του Andy Warhol. Μπλουζάκι CALVIN KLEIN 205W39. Φωτογραφία Inez & Vinoodh.







Η επόμενη προσθήκη στο ρόστερ των ταινιών της θα είναι το Backseat. Με σκηνοθέτη τον Adam McKay, η ταινία εξερευνά τον σημαντικό ρόλο του αντιπρόεδρου Dick Cheney επί Προεδρίας Bush, με την Adams στον ρόλο της δεύτερης κυρίας, Lynne Cheney (πάλι μαζί με τον Bale, που υποδύεται τον αντιπρόεδρο). Μετά το Μεγάλο Σορτάρισμα (The Big Short), είναι η δεύτερη ταινία σκηνοθέτη που η Adams δηλώνει ότι κάνει κοινωνικά σημαντικές ταινίες. Στα γυρίσματα έστηνε πολιτικές αντιπαραθέσεις με τον McKay, για να μπει στο πετσί του ρόλου, χρησιμοποιώντας την προφορά της Lynne και στηρίζοντας την άποψη της Lynne, πάντα με φτιαγμένα μαλλιά και μακιγιάζ. Στη διάρκεια των γυρισμάτων, δεν μιλούσε ποτέ στον σκηνοθέτη ως ο εαυτός της. «Όταν τελειώσαμε, επιτέλους σταμάτησα να χρησιμοποιώ εκείνη τη φωνή και εκείνος είπε “Όχι, είναι πολύ παράξενο! Δεν μπορώ να σου μιλήσω”», θυμάται η ίδια.



Η Amy Adams ως Dolly Parton του Andy Warhol. Top: Brock. Σκουλαρίκια Kenneth Jay Lane. Φωτογραφία Inez & Vinoodh.







Πριν από την πρεμιέρα του Backseat το φθινόπωρο, η Adams θα παίξει στη μεταφορά του HBO του Sharp Objects της Gillian Flynn, μια σειρά οχτώ επεισοδίων με σκηνοθέτη τον Jean-Marc Vallée (του Dallas Buyers Club και πιο πρόσφατα του Big Little Lies), στην οποία η Adams είναι και παραγωγός. Θα υποδυθεί μια ρεπόρτερ επιρρεπή στον αυτοτραυματισμό ονόματι Camille, η οποία επιστρέφει στην πόλη της, για να ερευνήσει τον φόνο ενός κοριτσιού. Ο Vallée και η Adams αρχικά θα έκαναν μαζί ένα project για τη Janis Joplin, που τελικά δεν ευοδώθηκε, έχοντας κολλήσει χρόνια σε μια μετέωρη κατάσταση στο Χόλιγουντ. «Η Janis και η Camille δεν είναι ίδιες, αλλά υπάρχει αυτό το βαθύ σκοτάδι και κάτι που κρύβεται και στις δύο. Είδα ομοιότητες», λέει.



Η Amy Adams ως Andy Warhol. Πουκάμισο Gucci. Γραβάτα του fashion editor. Φωτογραφία Inez & Vinoodh.





Η Adams έχει υπάρξει υποψήφια για πέντε Όσκαρ και η συχνότητα με την οποία το σπάνιο ταλέντο της έχει χρησιμοποιηθεί ως «η γυναίκα πίσω από τον άνδρα» είναι εντυπωσιακή. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν τις ταινίες The Fighter, The Master, Παιχνίδια Εξουσίας (Charlie Wilson’s War), Άνθρωπος από Ατσάλι (Man of Steel) και Μεγάλα Μάτια (Big Eyes). Το κοινό τείνει να ανταμείβει την κατασκευή μιας αριστοτεχνικής ερμηνείας –μια σωστή προφορά, μια προσθετική μύτη–, αλλά με την Adams δεν διακρίνεις ποτέ το φτιαχτό. Αποτελεί τον συναισθηματικό σκελετό που στηρίζει την υπόλοιπη ταινία. Μπορείς να πεις ότι παίρνει την ιδέα του υποστηρικτικού ρόλου κυριολεκτικά, αλλά τα ταλέντα της προστάζουν περισσότερα. Μια ατάκα από το Mullholland Drive του David Lynch λέει, «Προτιμώ να είμαι γνωστή ως καταπληκτική ηθοποιός, παρά ως σταρ». Η Adams είναι κάτι άλλο. Όπως τα είδωλα που ενδύεται σε αυτές τις φωτογραφίες, είναι καλλιτέχνιδα.

GARAGE No. 14. Φωτογραφία Inez & Vinoodh.

