Η Ανατριχιαστική Πρόσληψη του Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων της Ταινίας Τρόμου «Κάθαρση» στον Λευκό Οίκο

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Broadly.

Ακόμη και αν δεν έχετε ακούσει ποτέ την Blumhouse Productions, είναι πολύ πιθανό να έχετε δει τις ταινίες της. Η χολιγουντιανή εταιρεία έχει δημιουργήσει τις ταινίες τρόμου Μεταφυσική Δραστηριότητα (Paranormal Activity), την Κάθαρση (The Purge) και τη φετινή ταινία που εκθειάστηκε από τους κριτικούς, Τρέξε! (Get Out), οι οποίες έδωσαν στην εταιρεία ένα λαμπερό προφίλ. «Το Τρέξε! θα κάνει άραγε την Blumhouse, την Pixar των εταιρειών παραγωγής ταινιών τρόμου;», αναρωτήθηκε ο αρχισυντάκτης και υπεύθυνος κινηματογράφου και μέσων ενημέρωσης του Variety, Brent Lang.

Videos by VICE

Τώρα, ο γαμπρός του Προέδρου Donald Trump, Jared Kushner, προσέλαβε τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της Blumhouse, Josh Raffel, στο Γραφείο Καινοτομίας του Λευκού Οίκου. Ο Raffel είπε στο Hollywood Reporter ότι θα αναλάβει τον τομέα της επικοινωνίας, όμως αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Τα νέα έρχονται λίγο μετά την ανακοίνωση του Προέδρου για τα σχέδιά του να χρησιμοποιήσει την ατάκα από το Κάθαρση: Έτος Εκλογών ως το σλόγκαν για την προεκλογική εκστρατεία του 2020: «Διατηρήστε την Αμερική Μεγάλη» (Keep America Great).

Όπως φαίνεται, ο Kushner μπορεί να βοηθηθεί από τον μετρ των ταινιών τρόμου, ο οποίος πέτυχε θετικά σχόλια για τη Blumhouse στα πρωτοσέλιδα. Από τότε που εντάχθηκε στον Λευκό Οίκο, οι σκληροπυρηνικοί πολιτικοί αμφισβητούν κατά πόσο ο ρόλος του Kushner και της γυναίκας του, Ivanka Trump, παραβιάζουν τους κανόνες δεοντολογίας. Όπως επεσήμανε η Jennifer Rubin στην Washington Post, ο ομοσπονδιακός νόμος απαγορεύει τον διορισμό των παιδιών του Προέδρου ή των συζύγων τους σε αξιώματα, ενώ τόσο ο Kushner όσο και η γυναίκα του διατηρούν την ιδιοκτησία των εταιρειών τους, αν και έχουν πάψει να τις διευθύνουν σε καθημερινή βάση.

VICE Video: Συναντήσαμε τον Καλύτερο Έλληνα Ηθοποιό

Ο Raffel έχει συνεργαστεί με τον Kushner και στο παρελθόν. Εργάζεται ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Blumhouse μόλις από το 2015 και το Variety αναφέρει ότι εκπροσωπούσε την κτηματομεσιτική επιχείρηση Kushner Enterprises, κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Hiltzik Strategies. Το γραφείο δημοσίων σχέσεων του Matthew Hiltzik απασχόλησε έντονα τα Μέσα πέρυσι, όταν ο Trump επέλεξε την πρώην υπάλληλο της Hiltzik, Hope Hicks, ως γραμματέα Τύπου. Ως υπάλληλος της Hiltzik, η Hicks βοήθησε στη διαχείριση της δημόσια εικόνας της Ivanka και σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα του περιοδικού GQ, ο εντυπωσιασμένος Trump την πήρε από τη Hiltzik. «Δεν θα έλεγα ότι ενθουσιάστηκε [ο Matthew Hiltzik]», είπε στο περιοδικό ο Πρόεδρος. «Όμως, του φέρνουμε πολλή δουλειά».



Ο Raffel αποχωρεί από την Blumhouse για να συμμετάσχει σε ένα πραγματικό αμερικανικό σίριαλ τρόμου τη στιγμή που η εταιρεία ετοιμάζεται να προχωρήσει σε ακόμη εντυπωσιακότερες δουλειές. Η εταιρεία απέσπασε υποψηφιότητα Καλύτερης Ταινίας στα Όσκαρ του 2014 για το Εκτός Μέτρου (Whiplash) -μια σπάνια δουλειά για τα δεδομένα της εταιρείας ταινιών τρόμου, καθώς είναι δράμα- και κέρδισε βραβεία Emmy για την παραγωγή των σειρών The Jinx και The Normal Heart. Τον Οκτώβριο του 2015, ο Raffel ανακοίνωσε τη συνεργασία της εταιρείας με την Universal για την παραγωγή υλικού με τοποθέτηση προϊόντων μεγάλων εταιρειών. Όμως, η τελευταία δουλειά της εταιρείας, η οποία αναμένεται να κάνει αίσθηση, ίσως προκαλέσει οργή στους κύκλους του Donald Trump. Τον περασμένο Οκτώβριο, το Hollywood Reporter ανακοίνωσε ότι η Blumhouse ετοιμάζει μια τηλεοπτική σειρά για τη ζωή του Roger Ailes, του δημιουργού και CEO του Fox News, αλλά και συμβούλου της καμπάνιας του Trump, οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση. Η σειρά θα είναι βασισμένη στην αμφιλεγόμενη βιογραφία του από τον Gabriel Sherman, με τίτλο The Loudest Man in the Room (εκδ. Random House), στην οποία, ο Ailes κατηγορείται, μεταξύ άλλων, ότι πρόσφερε αύξηση σε μία παραγωγό για να κοιμηθεί μαζί του. Το CNN ανέφερε ότι ο Ailes δημιούργησε ένα φάκελο 400 σελίδων για να επιτεθεί στον Sherman και βεβαίως αρνείται από καιρό τις κατηγορίες του.

Περισσότερα από το VICE

Documenta 14: Πήγαμε στα Εγκαίνια των Ολυμπιακών Αγώνων της Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα

Αυτόν τον Χειμώνα οι Διαχειριστές Ήταν μια Κόλαση

Λαμπάδα «Φραπόγαλο» VS Λαμπάδα «Γύρος απ’ Όλα» – Τι θα Φορεθεί Φέτος στην Ανάσταση

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter , Facebook και Instagram.