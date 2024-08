Η Απίστευτη Ιστορία του Ηδονοβλεψία Ξενοδόχου που Δεν Πιάστηκε Ποτέ

Ο Gerald Foos είναι ένας άνδρας γύρω στα 40. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, αγοράζει ένα μοτέλ με 21 δωμάτια, κοντά στο Ντένβερ των ΗΠΑ. Ο Gerald δεν θέλει μόνο να βγάλει λεφτά. Μέσα του υπάρχει κάτι που τον καίει περισσότερο. Θέλει να χορτάσει μια επιθυμία που τον κυνηγάει από τα εφηβικά του χρόνια, όταν αυτοϊκανοποιούνταν φαντασιωνόμενος τη θεία του, την αδερφή της μητέρας του.

Με τη βοήθεια της συζύγου του, ο Gerald ανοίγει διαγώνιες τρύπες -μήκους 35 και πλάτους 15 εκατοστών- στο ταβάνι πολλών δωματίων του μικρού ξενοδοχείου. Στη συνέχεια, τις καλύπτει επιμελώς με αλουμινένιες σχάρες εξαερισμού. Τα ανοίγματα δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσουν ως εξαερισμός, αλλά θα είναι το καμουφλάζ που θα επιτρέψει στον Gerald να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Μέσα από τα καλύμματα, μπορεί να δει από τη σοφίτα του κτιρίου τους πελάτες του να κάνουν σεξ. Για ολόκληρες δεκαετίες, θα δει χιλιάδες ανθρώπους κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών τους συνευρέσεων, κρατώντας λεπτομερείς σημειώσεις για τα όσα βλέπει και ακούει. Ποτέ κανείς δεν θα ανακαλύψει την άρρωστη ηδονοβλεψία του.

Την ιστορία του Gerald Foos διηγήθηκε ο νεοϋορκέζος δημοσιογράφος Gay Talese στο κείμενό του στο περιοδικό The New Yorker, με τίτλο «Τhe Voyeur’s Motel» (To Μοτέλ του Ηδονοβλεψία), αλλά και στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο Voyeur (Ο Ηδονοβλεψίας). Μια ιστορία τόσο βρώμικη, που “σε κάνει να θέλεις να κάνεις μπάνιο, μόλις την διαβάσεις”, όπως έγραψε κάποιος.

Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «Voyeur» στο Netflix

Ο Gay δεν ανακάλυψε τον Gerald. Στην πραγματικότητα, έγινε το ακριβώς αντίθετο. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ο Gay Talese, δημοσιογράφος των New York Times, έγινε διάσημος για μια βιωματική έρευνά του για τις σεξουαλικές συνήθειες των Αμερικανών. Ο Gerald είδε τον Gay να μιλάει στην τηλεόραση για την πολύμηνη έρευνά του και σκέφτηκε ότι αυτός ήταν ο κατάλληλος δημοσιογράφος, για να του αποκαλύψει το μυστικό του. Έτσι, μια μέρα, κάθισε στο γραφείο του και ξεκίνησε να γράφει. Στο γράμμα του προς τον Gay, έλεγε:

«Αξιότιμε κ. Talese,

έχοντας μάθει για την πολυαναμενόμενη μελέτη σας γύρω από το σεξ στην Αμερική, που θα συμπεριληφθεί στο επικείμενο βιβλίο σας “Thy Neighbor’s Wife”, αισθάνομαι ότι έχω σημαντικές πληροφορίες που θα μπορούσα να παράσχω στο περιεχόμενό του ή στο περιεχόμενο ενός μελλοντικού βιβλίου».

Αριστερά ο Gerald Foos, δεξιά ο δημοσιογράφος Gay Talese.

Αυτή ήταν η αρχή μιας μακράς σχέσης που θα οδηγούσε όχι σε μία φιλία, αλλά σε μία συγκλονιστική ιστορία. Ο Gay ταξίδεψε στο Ντένβερ και επισκέφτηκε τον Gerald. Όταν ο δημοσιογράφος έφτασε στο μοτέλ, ο ιδιοκτήτης του τον πήγε στη σοφίτα και του αποκάλυψε το μυστικό του. Μάλιστα, του επέτρεψε να δει τη συνεύρεση ενός ζευγαριού που εκείνη την ώρα έκανε σεξ σε ένα από τα δωμάτια. Το σύμπαν του Gerald άφησε τον Gay αποσβολωμένο, τόσο, που ενώ κοίταζε το ζευγάρι, η γραβάτα του πέρασε μέσα από τη σχάρα του εξαερισμού, βάζοντας σε κίνδυνο τον Gerald, που αμέσως τον τράβηξε προς τα πίσω, φοβούμενος ότι θα αποκαλυφθεί το μυστικό του.

Ο Gay επέστρεψε στη Νέα Υόρκη με ηθικά ζητήματα να τον ταλανίζουν: Ήξερε ότι ο Gerald έκανε κάτι παράνομο και ανήθικο, όμως αποφάσισε να μην τον αποκαλύψει στην Αστυνομία. Οι δύο άνδρες μίλησαν πολλές φορές στο τηλέφωνο τα επόμενα χρόνια, μέχρι που ήρθε η μεγάλη στιγμή της αποκάλυψης του ηδονοβλεψία, από τον ίδιο.

Τελικά οι δύο άνδρες αποκαθηλώνονται: ο Gerald λαμβάνει την αποδοκιμασία της κοινής γνώμης για τις πράξεις του, ενώ ο Gay αμφισβητείται για την ηθική ακεραιότητά του και τις εκπτώσεις του προς τη δημοσιογραφική δεοντολογία

Γιατί ο Gerard αποκάλυψε τον εαυτό του; Ο ίδιος είπε στον Gay ότι η επιθυμία του να παρακολουθεί τη σεξουαλική ζωή άλλων ζευγαριών γεννήθηκε από το γεγονός ότι οι γονείς του απέφευγαν να μιλούν για το σεξ, όταν ήταν έφηβος. Αυτό τον έκανε σεξουαλικά απαίδευτο. Ο Gerald έστρεψε το σεξουαλικό ενδιαφέρον του στη θεία του -την αδερφή της μητέρας του- η οποία έμενε απέναντι από το σπίτι του και έτσι είχε συχνά την ευκαιρία να τη βλέπει γυμνή από το μπαλκόνι της, χωρίς να το ξέρει εκείνη. Αυτό φούντωνε τις εφηβικές ορέξεις του και -σε συνδυασμό με την αδυναμία του να ξεπεράσει τον πρώτο του έρωτα με μια μαζορέτα που τον απέρριψε, όταν έμαθε ότι έχει φετίχ με τα πόδια- τον έκανε να βρει μόνιμη διέξοδο στην ηδονοβλεψία. Ήθελε να δει χιλιάδες γυναίκες να γδύνονται μπροστά στα μάτια του, όπως έκανε η θεία του.

Όμως ο Gerald έπεισε τον εαυτό του ότι δεν ήταν ένας απλός ηδονοβλεψίας, αλλά ένας ερευνητής της σεξουαλικής συμπεριφοράς όσων περνούσαν την πόρτα του μοτέλ του. Στις σημειώσεις του, έγραφε ότι ο «ο λόγος της αγοράς αυτού του μοτέλ ήταν να ικανοποιήσω όχι μόνο τις ηδονοβλεπτικές τάσεις μου, αλλά και το μεγάλο ενδιαφέρον μου για το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι στην κοινωνική και σεξουαλική τους ζωή. Το έκανα από μεγάλη περιέργεια για τους ανθρώπους και όχι απλώς επειδή ήμουν ένας ανώμαλος ηδονοβλεψίας». Με άλλα λόγια, ο Gerald δεν έβλεπε τον εαυτό του τόσο ως προβληματικό, όσο ως επιστήμονα.

Το γεγονός ότι ο Gerald έβλεπε την ηδονοβλεψία του ως έρευνα για τη σεξουαλικότητα τον έκανε να κρατά χειρόγραφες σημειώσεις για όλες τις σεξουαλικές εμπειρίες, των οποίων γινόταν μάρτυρας: ταυτότητα των προσώπων που έπαιρναν μέρος στη σεξουαλική επαφή, αριθμός συμμετεχόντων και συνευρέσεων, είδος συνευρέσεων, αριθμός οργασμών. Ο Gerald κατέγραφε τα πάντα.

Καθώς τα χρόνια περνούσαν, ο ιδιοκτήτης του μοτέλ κατάλαβε ότι αν πέθαινε, κανείς δεν θα μάθαινε για το μεγάλο μυστικό και την «έρευνά» του, εκτός φυσικά από τις δύο συζύγους του, που ήταν μέρος του σχεδίου. Ο φόβος ότι δεκαετίες ηδονοβλεψίας και παρατήρησης θα μπορούσαν να χαθούν τον έκαναν να παραδώσει τον ηδονοβλεψία που είχε μέσα του στη δημοσιότητα. Έτσι, την άνοιξη του 2013, 33 χρόνια μετά τη γνωριμία του με τον Gay, o Gerald κάλεσε τον δημοσιογράφο και του είπε ότι ήταν έτοιμος να μιλήσει δημόσια για τα χρόνια που παρακολουθούσε τους πελάτες του.

VICE Video: Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης Παίζει στο Netflix Όμως Κάποτε Είχε για Καμαρίνι Ένα Πορτμπαγκάζ

Έτσι γεννήθηκαν το «The Voyeur’s Motel», αλλά και το Voyeur, το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix. Ουσιαστικά, είναι η ιστορία δύο ανδρών που ασχολούνται με την ιστορία ενός άνδρα που ασχολείται με την ιστορία ενός άνδρα που θέλει να βλέπει άλλους ανθρώπους να κάνουν σεξ. Βλέποντας το ντοκιμαντέρ, ο θεατής θα νιώσει ότι υπάρχουν πολλά επίπεδα μέσα από τα οποία μπορεί να ερμηνεύσει και να κρίνει τους δύο πρωταγωνιστές. Από τη μία, μας παρουσιάζει πώς ένας διάσημος δημοσιογράφος αντιμετωπίζει την πρόκληση μιας ιστορίας που κινείται στα όρια της ανηθικότητας και της παρανομίας. Από την άλλη, μας παρουσιάζει πώς ένας ηδονοβλεψίας καταφέρνει να κρατήσει κρυφό το μυστικό του, επιλέγοντας στο τέλος να το αποκαλύψει ο ίδιος, επειδή είναι πολύ σημαντικό, για να χαθεί, μετά τον θάνατό του.

Το εξώφυλλο του βιβλίου.

Η ιστορία του ηδονοβλεψία Gerald Foos έχει μεγάλο ενδιαφέρον -ένας άνθρωπος που είδε χιλιάδες άλλους να κάνουν σεξ, το κατέγραψε και δεν ανακαλύφθηκε ποτέ, δεν είναι μικρό πράγμα-, όμως εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η πορεία του Gay Talese, ο οποίος, ερωτευμένος με τη μοναδική στα χρονικά και αποκλειστική ιστορία του, καλείται να καταλάβει πού τελειώνει η αλήθεια και πού ξεκινά το ψέμα, όταν διαπιστώνει ότι η μοναδική πηγή του, ο ηδονοβλεψίας, του έχει πει ψέματα, για να κάνει ακόμη πιο συγκλονιστική την ιστορία του. Για παράδειγμα, ο Gerald είπε στον δημοσιογράφο ότι έγινε μάρτυρας της δολοφονίας μιας γυναίκας από έναν έμπορο ναρκωτικών, ωστόσο από την έρευνα προέκυψε ότι δεν είχε γίνει ποτέ αναφορά κάποιου φόνου που να συμπίπτει με τη διήγηση του ηδονοβλεψία. Τελικά, η αναξιοπιστία του Gerald αποδεικνύεται τραγική για τον δημοσιογράφο, καθώς λίγο πριν από την έκδοση του βιβλίου The Voyeur’s Motel -στην οποία περιγράφεται με λεπτομέρειες η ιστορία του μοτέλ- η Washington Post αποκάλυψε ανακρίβειες του ηδονοβλεψία, με αποτέλεσμα ο Gay να αποκηρύξει το ίδιο του το βιβλίο, το οποίο με τόσο κόπο είχε γράψει.

Γεμάτο με αναπάντητα ερωτήματα και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το Voyeur μετατρέπεται σε μια ιστορία δύο ανδρών με πολλές ομοιότητες: ισχυρό ταμπεραμέντο, άκρατος εγωκεντρισμός, μεγαλομανία, ανάγκη για προβολή. «Εγώ είμαι ο τύπος», λέει ο Gerald στην κάμερα δείχνοντας τον εκνευρισμό του, όταν τα ΜΜΕ επικεντρώνονται στον Gay και όχι στον ίδιο. Από την πλευρά του, ο Gay υποστηρίζει ότι είναι δική του υπόθεση το πώς θα διηγηθεί την ιστορία, ακόμη και αν αυτό δεν αρέσει στον Gerald. Τελικά και οι δύο άνδρες αποκαθηλώνονται: ο Gerald λαμβάνει την αποδοκιμασία της κοινής γνώμης για τις πράξεις του, την ώρα που ο Gay αμφισβητείται για την ηθική ακεραιότητά του και τις εκπτώσεις του προς τη δημοσιογραφική δεοντολογία.

Τα παραπάνω κάνουν το Voyeur μια ξεχωριστή ιστορία. Όταν ξεκίνησε η παραγωγή του, όλοι πίστευαν ότι θα ήταν μια απλή ιστορία γύρω από το πώς γράφεται μια μεγάλη δημοσιογραφική αποκάλυψη. Τελικά, έγινε μια ιστορία για το πώς γράφεται ένα πολύ περίπλοκο σενάριο της ζωής, όπου δεν χωράει άσπρο και μαύρο, αλλά πολλά κινούνται σε μια γκρίζα ζώνη.

