H Daniela Vega Έγραψε Ιστορία ως η Πρώτη Τρανς Παρουσιάστρια στα Όσκαρ

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Broadly

Ολοκληρώθηκε λοιπόν η 90ή τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με βασικό παρουσιαστή -για δεύτερη συνεχή χρονιά- τον Jimmy Kimmel. Πέρα από τον παρουσιαστή, τους νικητές και τους χαμένους -όσο χαμένος μπορεί να θεωρείται οποιοσδήποτε έχει κερδίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ-, χθες, την παράσταση έκλεψε η Daniela Vega, που άφησε ιστορία ως η πρώτη τρανσέξουαλ που ανέβηκε στη σκηνή των Όσκαρ για να παρουσιάσει κάτιχ.

Videos by VICE

Η Vega άφησε ιστορία προλογίζοντας το performance του Sufjan Stevens, του οποίου το soundtrack «Mystery of Love» από την ταινία «Call Me By Your Name», ήταν υποψήφιο για καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι.

Το περασμένο φθινόπωρο, η Vega πρωταγωνίστησε στην ταινία «A Fantastic Woman» του Sebastian Lelio, η οποία επικεντρώνεται στην εμπειρία μιας Χιλιανής τρανς γυναίκας. Μάλιστα, η ταινία κέρδισε το Όσκαρ για την καλύτερη ξενόγλωσση ταινία χθες. Μάλιστα, το όνομα της Vega είχε ακουστεί κάποια στιγμή ως πιθανό υποψήφιο για Όσκαρ, για τον ρόλο της στην ταινία ως τραγουδίστρια της όπερας και σερβιτόρα. Αν είχε τεθεί υποψήφια, θα ήταν το πρώτο τρανσέξουαλ πρόσωπο που θα είχε ποτέ προταθεί για βραβείο Όσκαρ.

Πέρα από τα Όσκαρ, η 28χρονη Vega είναι επίσης μαθητευόμενη τραγουδίστρια όπερας, ένα χόμπι που τη γοήτευε από τα οκτώ της. Η Χιλιανή Vega είπε στο περιοδικό W Magazine ότι σαν μικρό κορίτσι ονειρευόταν να γίνει καλλιτέχνης, αλλά δεν ήταν σίγουρη για το τι μορφή θα μπορούσε να πάρει η τέχνη της. «Ήθελα πάντα να είμαι καλλιτέχνης. Πάντα ήξερα ότι ήθελα να ζωγραφίζω, να χορεύω, να τραγουδώ ή να παίζω κάποιο ρόλο, ή να γράφω», είπε. «Έμαθα ότι δεν είμαι καλή στον χορό ή στη ζωγραφική [γέλια.]. Αλλά τραγουδάω, υποδύομαι και γράφω».

VICE Video: Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης Παίζει στο Netflix Όμως Κάποτε Είχε για Καμαρίνι Ένα Πορτμπαγκάζ

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.

Στα υπόλοιπα της χθεςσινής απονομής, ο Jordan Peele θα μπορούσε να είναι ο πρώτος μαύρος άνδρας που κέρδισε Όσκαρ καλύτερου σκηνοθέτη. Η Rachel Morrison έγινε η πρώτη γυναίκα που έχει κερδίσει υποψηφιότητα για το καλύτερο βραβείο κινηματογραφίας και η Greta Gerwig θα μπορούσε να είναι η δεύτερη γυναίκα που κέρδισε Όσκαρ για την καλύτερη σκηνοθεσία.

Τελικά, οι νικητές ήταν:

Καλύτερη ταινία: «Η Μορφή του Νερού», του Guillermo del Toro

Α’ ανδρικός ρόλος: Gary Oldman, για την ερμηνεία του στην «Πιο Σκοτεινή Ώρα»

Β’ ανδρικός ρόλος: Sam Rockwell, για την ερμηνεία του στην ταινία «Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι»

Α’ γυναικείος ρόλος: Frances McDormand, για την ερμηνεία της στην ταινία «Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι»

Β’ γυναικείος ρόλος: Allison Janney, για την ερμηνεία της στο «Εγώ, η Τόνια»

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: «Coco», των Lee Unkrich και Darla K. Anderson

Καλύτερα κοστούμια: Mark Bridges, για το «Αόρατη Κλωστή»

Καλύτερη σκηνοθεσία: Guillermo del Toro, για τη «Μορφή του Νερού»

Καλύτερο ντοκιμαντέρ: Το «Icarus», των Bryan Fogel και Dan Cogan

Καλύτερο μοντάζ: Lee Smith, για τη «Δουνκέρκη»

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία: «Μια Φανταστική Γυναίκα», του Sebastian Lelio από τη Χιλή

Καλύτερο μακιγιάζ: Kazuhiro Tsuji, David Malinowski και Lucy Sibbick, για την «Πιο Σκοτεινή Ώρα»

Καλύτερη μουσική επένδυση: Το «Remember Me» των Kristen Anderson-Lopez και Robert Lopez από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Coco»

Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι: Alexandre Desplat, για το soundtrack της ταινίας «Η Μορφή του Νερού»

Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο: James Ivory, για το «Να με Φωνάζεις με το Όνομά σου»

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο: Jordan Peele, για το φιλμ «Τρέξε!»

Καλύτερα οπτικά εφέ: John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover και Gerd Nefzer, για το «Blade Runner 2049»

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Περισσότερα από το VICE

Ένα Διαφορετικό Μεσημέρι στις Γυναικείες Φυλακές της Θήβας με τη Μυρτώ Αλικάκη

Ακροδεξιά και Eξέδρα στα Ελληνικά Γήπεδα

Όταν η Ελληνική Τηλεόραση Έκανε Ρεπορτάζ για τα «Γκομπιούτερ», τα Ναρκωτικά των 90s

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.