Η DJ Fo μάς Συστήνει το HER, το Μόνο Πάρτι στην Ελλάδα με (Aποκλειστικά) Γυναίκες DJ

Η Φώφη σκεφτόταν συνεχώς γιατί δεν παίζουν τόσες πολλές γυναίκες μουσική, γιατί δεν τους δίνονται ίσες ευκαιρίες ως DJ, εφόσον υπάρχουν κορίτσια με ταλέντο. Γιατί να μην ανοίξει ακόμη περισσότερο ο δρόμος, άλλωστε, και για άλλα κορίτσια; Η ίδια λέει πως ήταν κάτι που είχε στο μυαλό της εδώ και έξι-επτά χρόνια – ίσως και περισσότερα.

«Η ιδέα δημιουργήθηκε από μια απλή παρατήρηση. Στα 30 χρόνια που κοντεύω να συμπληρώσω πίσω από τα decks, υπάρχει δυσανάλογη εικόνα στα line up, στα διάφορα πάρτι που παίζουμε, αλλά και στα διάφορα πάρτι που γίνονται με ξένους DJ. Σε σχέση με τους άνδρες, το ποσοστό των γυναικών που παίζουν αγγίζει το 10%», λέει η Φώφη Τσεσμελή ή, καλύτερα, DJ Fo, η οποία είναι η εμπνεύστρια του project HER, που εδώ και λίγο καιρό έχει παίρνει σάρκα και οστά στο Steam.

Μετά από πολλή σκέψη και ενώ ήταν δύσπιστη για την ιδέα της αρχικά, ήρθε τελικά ώρα να δημιουργήσει ένα party project που είχε το μυαλό της, ώστε να αναδείξει γυναικεία ταλέντα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεν μένει εκεί όμως, διότι δεν της αρέσει ο σεξισμός γενικά, όπως τονίζει. Η μια ενότητα είναι το ΗER, με ξένες και Ελληνίδες DJ στα decks, το οποίο «τρέχει» ήδη από τις 19 Ιανουαρίου. Η άλλη ενότητα είναι το Without Her, όπου ουσιαστικά θα παρουσιάζει άνδρες DJ, οι οποίοι έχουν βοηθήσει γυναίκες παραγωγούς και DJ ώστε να μπορέσουν να αναδειχτούν στον χώρο. «Το Without Her θα ξεκινήσει λογικά τη νέα σεζόν. Ήδη έχω στο μυαλό μου φοβερούς καλλιτέχνες οι οποίοι θα μπορούσαν να έρθουν στο Without Her. Ελπίζω να καταφέρουμε να τους φέρουμε, κάποιοι θα είναι και για πρώτη φορά στην Ελλάδα», λέει η Fo.

«Προσπαθούμε οι γυναίκες που έρχονται και πλαισιώνουν το HER, να είναι από μόνες τους ένα statement»

Μετά την ανακοίνωση του project, τα σχόλια που έλαβε ήταν εξαιρετικά, με τους περισσότερους να της λένε ότι «επιτέλους, κάποιος το έκανε αυτό». Είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ο κόσμος έδειξε ότι το θέλει. «Το πιο συγκινητικό από όλα ήταν ότι με το που ανακοινώθηκε το project στα social media, έλαβα στη σελίδα μου και στο Facebook πάρα πολλά μηνύματα, από κορίτσια που παίζουν μουσική στην επαρχία, που θέλουν να κάνουν καριέρα στον χώρο του DJing, και όλες μου έλεγαν πως αυτό το πράγμα τις ενέπνευσε, ότι θα ήθελαν να το υποστηρίξουν -είτε πάρουν μέρος, είτε όχι-, διότι είναι μια προσπάθεια που έπρεπε να γίνει», τονίζει η Φώφη.

H DJ Fo (δεξιά), μαζί με την Vonda7.

Αυτό που έψαχνε να βρει -και γενικά πάντα ψάχνει-, είναι οι σωστοί άνθρωποι με τους οποίους θα συνεργαστεί. «Θέλω να συνεργάζομαι με ανθρώπους οι οποίοι είναι οι καλύτεροι στη δουλειά τους. Θέλω να συνεργαστώ με τον καλύτερο γραφίστα, με τον καλύτερο booker, με το καλύτερο μαγαζί. Δυστυχώς, ένα από τα προβλήματα αυτής της χώρας είναι πως όλοι θεωρούμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Όχι, δεν μπορούμε. Ο καθένας έχει ένα κομμάτι στο οποίο είναι καλός και στο οποίο μπορεί να αποδώσει». Ουσιαστικά, το ζήτημά της όλα αυτά τα χρόνια ήταν πως δεν έβρισκε ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτό το project. «Ήμουν τυχερή και βρήκα αυτούς τους ανθρώπους φέτος, ήταν πολύ άμεση η διαδικασία, ήταν λες και ήρθε το απόλυτο timing. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυνατά και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

«Oι γυναίκες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ανδροκρατούμενους χώρους, πρέπει να αποδείξουν την αξία τους διπλά ώστε να γίνουν αποδεκτές».

Το πρώτο πάρτι του HER είχε ως guest τη Vonda7, που έπαιξε μαζί με τη Fo, τη Ms Lefki και την Κλεοπάτρα Φυντανίδου. Το δεύτερο πάρτι γίνεται αυτήν την Παρασκευή 9 Μαρτίου, στο Steam, με καλεσμένη τη Skin, που θα πλαισιώνεται από τις Amma, Nadja και Fo επίσης. Επίσης, στις 20 Απριλίου, θα γίνει στην Αθήνα το τελευταίο χειμωνιάτικο ΗΕR με την Onyvaa, η οποία είναι ένα από τα μεγάλα ανερχόμενα ταλέντα στον χώρο της techno, ενώ το όνομά της χτίζεται με αρκετά γρήγορους ρυθμούς. «Είναι εκπληκτική DJ και -θεωρώ- ένα από τα μεγάλα ονόματα που θα συζητιέται στο μέλλον. Αυτήν τη στιγμή βρίσκομαι σε διάφορες συζητήσεις με καλοκαιρινά μαγαζιά, εντός και εκτός Αθηνών, για να κάνουμε κάτι και το καλοκαίρι».

Η επιλογή των ξένων guest που έρχονται, μόνο τυχαία δεν είναι. Η Vonda7, για παράδειγμα, είναι μια εξαιρετική παραγωγός, η οποία έχει κάνει φοβερά πράγματα στον χώρο της μουσικής παραγωγής και του DJing, αλλά και ένας άνθρωπος με φοβερή προσωπικότητα – «με τον τρόπο της προσπαθεί να πάει τα πράγματα μπροστά», υποστηρίζει η Fo. «Η Skin έχει έρθει στην Ελλάδα πολλές φορές, για να την επισκεφθεί, αλλά δεν έχει παίξει ποτέ ως DJ και αυτό είναι πολύ σημαντικό». Η Skin, ακόμη, είναι μια γυναίκα που το εκτόπισμά της φτάνει σε όλο το φάσμα της μουσικής. Είναι ακτιβίστρια, είναι ένας άνθρωπος που κατεβαίνει στον δρόμο για να διαδηλώσει για αυτά που πρέπει να αλλάξουν στον κόσμο, μιλάει για αυτά που πρέπει να μιλήσει και έχει μια καριέρα τεράστια από πίσω της. «Προσπαθούμε οι γυναίκες που έρχονται και πλαισιώνουν το HER, να είναι από μόνες τους ένα statement», τονίζει η Fo. Όπως και η Onyvaa, που θα έρθει τον Απρίλιο, είναι ένα κορίτσι ανερχόμενο που έχει μπει με πολλή δύναμη μέσα σε αυτόν τον χώρο.

«Είναι απλώς ένα πάρτι με γυναίκες DJ; Ναι. Είναι φεμινιστικό αυτό σε δεύτερη ανάγνωση; Ναι»

Βιώνοντας και η ίδια τον σεξισμό, λέει πως κι αυτός ήταν ένας από τους λόγους που ξεκίνησε όλη την ιστορία με το HER. «Ναι, έχω βιώσει τον σεξισμό όπως τον βιώνουμε καθημερινά όλες οι γυναίκες, ακόμα και σε πολύ μικρά πράγματα, από το να πας μια βόλτα στο σουπερμάρκετ, μέχρι να πας σε μια δημόσια υπηρεσία ή να συζητήσεις με μια παρέα, όπου θα ακούσεις ένα σεξιστικό αστείο. Βλέπω, γενικά, όχι μόνο στο DJing, ότι ειδικά οι γυναίκες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ανδροκρατούμενους χώρους πρέπει να αποδείξουν την αξία τους διπλά, ώστε να γίνουν αποδεκτές», προσθέτει.

Η Fo, όταν σπούδαζε Αγγλική Φιλολογία στο πανεπιστήμιο, είχε ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα το οποίο λεγόταν Women Studies. Στο πρώτο μάθημα, θυμάται την καθηγήτριά της να τους κάνει την εξής ερώτηση: «Είστε φεμινίστριες; Είστε φεμινιστές;». Κοιτούσε ο ένας τον άλλον και γελούσαν. «Μας λέει, “για να ξεκινήσουμε σωστά, αν κάποιος σάς κατηγορεί ότι είστε φεμινίστριες/φεμινιστές, θα ρωτάτε τι είναι ο φεμινισμός και να είστε σίγουρες/οι ότι πάντα θα παίρνετε την λάθος απάντηση». Αυτό βλέπει ακόμα και σήμερα, ότι ο φεμινισμός έχει φτάσει να ακούγεται σαν μια πολύ αρνητική έννοια, σχεδόν σαν στίγμα. «Δεν θα ήθελα να πω ότι δείχνει άγνοια, σίγουρα όμως δεν δείχνει καμία ευαισθησία. Διότι, ουσιαστικά, φεμινίστρια ή φεμινιστής είναι αυτός ο οποίος κοινωνικά, πολιτικά, επαγγελματικά, θέλει οι γυναίκες να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες. Γι’ αυτό παλεύει ο φεμινισμός. Άρα, από αυτήν την άποψη, ναι, το HER είναι ένα φεμινιστικό πάρτι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βάζουμε ταμπέλες στα πράγματα. Είναι απλώς ένα πάρτι με γυναίκες DJ; Ναι. Είναι φεμινιστικό αυτό σε δεύτερη ανάγνωση; Ναι».

Θυμάται, όταν ήρθε στην Αθήνα η Sylwia -το πραγματικό όνομα της Vonda7-, για να παίξει στο Steam, βγήκαν με τη Φώφη, συζήτησαν και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τον χώρο του DJing. «Μου είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για αυτό που ζει η ίδια ως γυναίκα, που προσπαθεί να αναδειχτεί ως παραγωγός και DJ. Δυστυχώς, ήταν δυσάρεστα τα περισσότερα και ουσιαστικά μου επιβεβαίωσε αυτό το πράγμα, ότι εμείς οι γυναίκες πρέπει να παλέψουμε διπλά και τριπλά, ακόμα και σήμερα, το 2018». Αυτό που έκανε εντύπωση στη Sylwia βγαίνοντας έξω και συζητώντας με τον κόσμο εδώ στην Ελλάδα, ήταν τα σεξιστικά αστεία που άκουσε από πολλούς Έλληνες που βρίσκονταν στην ίδια παρέα, που εκείνο το βράδυ έτυχε να είναι πάρα πολλά. «Μέχρι και για το πώς οδηγούν οι γυναίκες στον δρόμο ακούσαμε και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι γύρισε η Sylwia και μου είπε ότι το project που κάνω, είναι ό,τι πρέπει αυτήν τη στιγμή για την Ελλάδα», λέει η Φώφη.

Η Ms Lefki στα decks του Steam, στο πρώτο HER που πραγματοποιήθηκε.

Η νυχτερινή Αθήνα είναι εξαιρετική φέτος, σύμφωνα με την ίδια. «Όλα αυτά που λέγονται και ακούγονται ότι έχει πεθάνει το clubbing στην Αθήνα, προφανώς ακούγονται από ανθρώπους που δεν βγαίνουν», θα πει. «Εδώ και αρκετά χρόνια -και ειδικά μέσα στην κρίση-, βλέπεις ανθρώπους που έχουν το πείσμα να αντισταθούν σε αυτήν την κατάσταση και να χτίσουν κάτι δυνατό». Έχει δίκιο. Είναι γεγονός πως βλέπουμε απίστευτα ονόματα καταξιωμένων καλλιτεχνών από το εξωτερικό να έρχονται στη χώρα μας. «Το μόνο που με λυπεί, είναι ότι δεν βλέπουμε πια συχνά line up με Έλληνες DJ, δηλαδή σχεδόν πάντα θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ξένος guest για να γίνει ένα πάρτι», καταλήγει, αλλά είναι αισιόδοξη. Πιστεύει ότι χτίζοντάς το σωστά και εάν όλοι που συμμετέχουν στη νύχτα τόσα χρόνια, δείξουν περισσότερη αλληλεγγύη μεταξύ τους, θα μπορέσει να αλλάξει κι άλλο η κατάσταση, προς το καλύτερο.

