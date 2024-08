Η Εξέλιξη του Justin Bieber από Super Star σε Beauty Blogger

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE UK.

Σε τι στάδιο βρισκόμαστε με τον Justin Bieber; Πριν από οκτώ χρόνια, ήταν ένα αμούστακο, εξαιρετικά μισητό pop σκιουράκι, ένας Yung Donny Osmond που τραγουδούσε μπαλάντες σε έφηβα κοριτσάκια. Στη συνέχεια, έγινε ένα προβλέψιμο ατίθασο νιάτο και μπήκε στην εφηβεία με την ίδια διακριτικότητα που χαρακτηρίζει ένα τρένο που εκτροχιάζεται – άρχισε να κατουράει σε κουβάδες και να κάνει βανδαλισμούς στη Βραζιλία. Έπειτα όμως, ως άλλος Φοίνικας, ξαναγεννήθηκε από τις στάχτες του: Ο Justin Bieber λάνσαρε το κορυφαίο ανδρικό hairstyle όλων των εποχών και κυκλοφόρησε δέκα κομματάρες στη σειρά. Ο υπόλοιπος κόσμος άρχισε επιτέλους να καταλαβαίνει ότι τα έφηβα κοριτσάκια είχαν τελικά δίκιο – ο βασιλιάς χρίστηκε.



Και φτάνουμε στο σήμερα, δύο χρόνια αργότερα. Βασικά, είναι χριστιανός όσο δεν πάει. Είναι αδύνατον να είναι κάποιος πιο χριστιανός από τον Justin Bieber αυτήν τη στιγμή, εκτός και αν είναι ο ίδιος ο Θεός. Πέρα από αυτό, φοράει εκείνα τα γυαλιά του σπασίκλα όλη την ώρα και εκατό χιλιάδες στρώσεις streetwear ρούχων. Κοιτάζοντας τον Justin Bieber του 2017 είναι σαν να κοιτάς μια περίπλοκη οφθαλμαπάτη. Είναι cool; Ή μήπως προσπαθεί σκόπιμα να μην είναι cool; Τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπω; Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις. Είναι πιθανό να είναι ο πιο cool τύπος σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι επίσης πιθανό να μην είναι. Είναι πιθανό να είναι και τα δύο.

Ακούστε, έχουμε φτάσει σε ένα πολύπλοκο σημείο με τον Justin Bieber, οπότε δείτε ένα video που τον δείχνει να πλένει το πρόσωπό του:

Λοιπόν, το απόλαυσα αυτό το video με τον Justin Bieber που πλένει το πρόσωπό του και το απόλαυσα για αρκετούς λόγους. Πρώτον: Έχω ακριβώς το ίδιο μηχάνημα περιποίησης προσώπου και κάθε φορά που το χρησιμοποιώ, από τότε που είδα αυτό το video (τρεις φορές), επαναλαμβάνω τις λέξεις «SHABLAM! All. Over. The Dome.» (ΟΡΙΣΤΕ! Γύρω-γύρω, σε όλη τη μούρη) μέσα στο κεφάλι μου σαν mantra και είναι πιθανό –πολύ πιθανό– να συνεχίσω να το κάνω κάθε φορά που πλένω το πρόσωπό μου, για το υπόλοιπο της ζωής μου. Αυτός είμαι πλέον και δεν αλλάζει αυτό. Shablam, all over the dome και άγιος ο Θεός.



Δεύτερον: δεν μπορείς να μη σεβαστείς οποιονδήποτε φτάσει σε επίπεδα μεγιστάνα φοράει μια ρόμπα που ουρλιάζει «ΕΙΜΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΑΣΜΑ». Αυτή η ρόμπα που έχει ρίξει πρόχειρα πάνω του ο Justin Bieber είναι πιο ωραία από όλα τα κοστούμια που έχω φορέσει ποτέ στη ζωή μου μαζί και εδώ βλέπουμε να τη φοράει ένα παιδί που αυτήν τη στιγμή δεν φαίνεται να έχει ένα κούρεμα της προκοπής.

Τρίτον: το ειλικρινέστατο ζουμ και το κοντινό που κάνει στο μέτωπο στο τέλος. Είναι ξεκάθαρο ότι η συγκεκριμένη περιποίηση επιδερμίδας δεν λειτουργεί στον άνθρωπο. Υπάρχει πρόβλημα λιπαρότητας. Τα έχω περάσει κι εγώ, αδερφέ.

Και τέταρτον: shablam all over the dome. Αν τα συνδυάσεις όλα αυτά, έχεις ένα video που σε αιχμαλωτίζει.

Θα κάνω μια κριτική στη μέση της καριέρας του Bieber, με βάση μόνο αυτό το video, και θα του βάλω 8: τα πάει πολύ καλά. Όταν επί οκτώ χρόνια είσαι ο πιο διάσημος άνθρωπος στον πλανήτη –από τα χρόνια που διαμορφώνεσαι ακόμα και κολυμπάς σε μια δίνη ορμονών, μέχρι τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης–, νομίζω ότι αυτό έχει μια επίδραση στον ανθρώπινο ψυχισμό που δεν μπορεί να αποτιμηθεί, καθώς τον κατακρεουργεί με έναν τρόπο που είναι δύσκολο να κατανοηθεί.

Ας το θέσουμε ως εξής: στο ίδιο ακριβώς στάδιο της καριέρας της, η Britney Spears βίωσε ένα φαινόμενο που είναι γνωστό ως «το έτος 2007». Όποιος κάνει τον κύκλο «παιδί σταρ–απόλυτο pop idol–κατρακύλα» και καταφέρνει να σταθεί στα πόδια του, του αξίζει ένα βραβείο για επιτεύγματα ζωής, είτε είναι 23 ετών, είτε όχι. Το γεγονός ότι ο Justin Bieber είναι, σε αυτό το στάδιο της καριέρας του, ένας υπερ-χριστιανός με άδειο βλέμμα που πλένει το πρόσωπό του στο Instagram, δείχνει ότι τα έχει πάει πολύ καλά. Θα μπορούσε να έχει βάλει διαμαντένια δόντια και χρυσή νεκροκεφαλή. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε πυροβολήσει κάποιον μέχρι τώρα και να τον είχε σκοτώσει. Νομίζω ότι τα πάει μια χαρά, δεδομένων των συνθηκών.

Το ερώτημα, όμως, είναι το εξής: είναι cool; Θα τολμήσω να πω ότι είναι. Η normie παρουσία του Bieber στο Instagram αγγίζει επίπεδα performance art πλέον: υπάρχει αυτό, το οποίο είναι σε στιλ «η μαμά σου μόλις έκανε Facebook και ποστάρει συνέχεια τέτοιες μαλακίες στον τοίχο σου». Το τετραπλό έργο τέχνης με την επιπεφυκίτιδα, το οποίο είναι κάτι ανάμεσα σε ασπρόμαυρο και έγχρωμο, θα μπορούσε εύκολα να αποτελέσει το βασικό έκθεμα σε μια γκαλερί κάπου στο Hoxton. Ο τρόπος που κάνει περικοπή εικόνας σε screenshots από άλλες αναρτήσεις στο Instagram, είναι εξοργιστικός, με έναν τρόπο.

Ο Bieber έχει 91,6 εκατομμύρια followers στο Instagram και ποστάρει όπως εκείνο το παιδί από το σχολείο που έμεινε στην ίδια τάξη όταν ανακάλυψε το χόρτο στη μέση των εξετάσεων. Εκείνο το παιδί που είχε τα φόντα να γίνει ένας από τους μάγκες του σχολείου, όμως επέλεξε να ξεπέσει στη λέσχη Warhammer. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ένα αίνιγμα με λιπαρό πρόσωπο και θα έπρεπε να τον εκτιμούμε ως τέτοιο. Είναι ο υπερ-διάσημος πρίγκιπας της pop με τον οποίο μπορείς να ταυτιστείς όσο με κανέναν άλλο στον χώρο. Ένα ό,τι να ‘ναι κούρεμα συνοδευόμενο από μια ρόμπα των 8.000 δολαρίων.

Δεν είναι σίγουρο πού θα τον πάει η καριέρα του από εδώ και πέρα –είτε θα ακολουθήσει το μονοπάτι «έξι μήνες μπλακ άουτ στα social media, αστραφτερή επιστροφή, πλατινένιος δίσκος» είτε θα κυκλοφορήσει τρία απαίσια τραγούδια στη σειρά και, ξαφνικά, μετά από πέντε χρόνια, θα εμφανιστεί ως δια μαγείας στο Dancing with the Stars– όμως για τώρα, τα πάει μια χαρά. Shablam, Justin Bieber. Γύρω-γύρω, σε όλη τη μούρη.

