Η Εισαγγελέας που Ήταν στη Λίστα Θανάτου Ενός Εκτελεστή

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE New Zealand.

Στις 31 Ιανουαρίου 2013, η Erleigh Wiley καθόταν στην αίθουσα του δικαστηρίου στα προάστια του Ντάλας, στο Τέξας, όταν κοίταξε από το παράθυρο και είδε μια τρομακτική σκηνή.

Videos by VICE

Η δικαστής δεν μπόρεσε αμέσως να καταλάβει τι συνέβαινε, αλλά είδε ανθρώπους -πολίτες, κλητήρες του δικαστηρίου, δημόσιους υπάλληλους- να τρέχουν πανικόβλητοι. Άνοιξε ένα παράθυρο, μέχρι να της πει ένας δικαστικός επιμελητής να το κλείσει, ενώ εκείνος θα πήγαινε έξω να ερευνήσει.

«Μήπως βάζω έναν στόχο στον πλάτη μου, συνεχίζοντας να ασχολούμαι με αυτήν την υπόθεση»;

Η Wiley έμαθε σύντομα ότι ο γενικός εισαγγελέας της κομητείας Κάουφμαν, Mark Hasse, είχε πυροβοληθεί στο πάρκινγκ, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων.

Εκείνη τη μέρα, η πλατεία του δικαστηρίου της κομητείας, είχε πολύ κόσμο ως συνήθως, αλλά ο/οι δολοφόνος/-οι προφανώς κατάφερε/-αν να πλησιάσουν τον Hasse, να τον πυροβολήσει/-ουν πολλές φορές και να φύγει/-ουν προτού κανείς συνειδητοποιήσει τι συνέβαινε. Στον απόηχο της δολοφονίας του, ο τοπικός Τύπος υποψιαζόταν ότι το έγκλημα ήταν δουλειά της Αδελφότητας Αρίων του Τέξας, μιας σκληρής συμμορίας των φυλακών με μακριά πλοκάμια. Είχε γίνει ομοσπονδιακή έρευνα για την οργάνωση από το γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα του Χιούστον, που οδήγησε σε δεκάδες απαγγελίες κατηγοριών την προηγούμενη χρονιά και το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας μόλις είχε βγάλει ανακοίνωση για όλη την πολιτεία, προειδοποιώντας για επαπειλούμενες επιθέσεις της συμμορίας. Ο Hasse επίσης είχε δουλέψει ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα, αν και δεν είχε κάποια σχέση με την έρευνα του Χιούστον.

[VICE Video] Σαρωνικός SOS

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.

Το Τέξας και η Αστυνομία σε εθνικό επίπεδο μπήκαν σε κατάσταση υψηλού συναγερμού. Αλλά η υπόθεση πάγωσε, μέχρι δυο μήνες αργότερα, όταν δολοφονήθηκε ο εισαγγελέας της κομητείας Κάουφμαν, Mike McLelland και η γυναίκα του, Cynthia, οι οποίοι πυροβολήθηκαν μέσα στο σπίτι τους.

Αυτήν τη φορά, η Αστυνομία έκανε μια σύλληψη μέσα σε μερικές εβδομάδες, απαγγέλλοντας κατηγορίες σε έναν δικηγόρο και πρώην ειρηνοδίκη, ονόματι Eric Williams, και τη γυναίκα του Kim. Ο Eric Williams πλέον αντιμετωπίζει θανατική ποινή, αφού καταδικάστηκε για φόνο (η Kim Williams δήλωσε ένοχη για δολοφονία, κατέθεσε εναντίον του συζύγου της και καταδικάστηκε σε 40 χρόνια). Τελικά, ο δολοφόνος δεν είχε καμία σχέση με την Αδελφότητα Αρίων. Ήξερε τα θύματα καλά, καθώς είχε συνεργαστεί μαζί τους, προτού διωχθεί για κλοπή οθονών υπολογιστών, ιδιοκτησίας της κομητείας.

Η Erleigh Wiley ήξερε τον Eric Williams και ο δολοφόνος την είχε στη λίστα θανάτου του, σύμφωνα με την κατάθεση της Kim Williams στο δικαστήριο (επίσης, απ’ ό,τι φαίνεται, σχεδίαζε να σκοτώσει άλλον έναν δικαστή, με ναπάλμ και τόξο). Στο καινούριο της βιβλίο, A Target on My Back: A Prosecutor‘s Terrifying Tale of Life on a Hit List (Ένας Στόχος στην Πλάτη μου: Η Τρομακτική Ιστορία της Ζωής Μιας Εισαγγελέως σε Λίστα Θανάτου), που κυκλοφορεί αυτόν το μήνα από τον εκδοτικό οίκο Skyhorse Publishing, η εισαγγελέας (που παραμένει στη δουλειά) αφηγείται λεπτομερώς την ιστορία της. Το VICE μίλησε μαζί της τηλεφωνικώς, για να μάθει πώς ήταν να αναλαμβάνει τη δουλειά ενός εισαγγελέα, που μόλις είχε δολοφονηθεί, αλλά και οι πρώτες μέρες που κοίταζε διαρκώς πίσω της.

«Ανακάλυψα ότι ήθελε να σκοτώσει και εμένα, επειδή, στο μυαλό του, εγώ ως εισαγγελέας τον μείωνα».

VICE: Θυμάμαι όταν άκουσα πρώτη φορά για τις δολοφονίες των δημόσιων κατηγόρων το 2013 και ήμουν ακόμη στη φυλακή. Μάλιστα, έγραψα ένα άρθρο για τον ρόλο που υποτίθεται ότι έπαιζε η Αδελφότητα Αρίων στις δολοφονίες. Υπήρχε μεγάλο hype από τα ΜΜΕ –ήμουν και εγώ μέρος του-, αλλά εσύ θαρραλέα μπήκες εν μέσω αυτού ως καινούρια εισαγγελέας. Πώς μπόρεσες να φανείς έτσι δυνατή;

Erleigh Wiley: Φαντάσου να δολοφονούνται συνάδελφοί σου. Λέγαμε ότι δεν πρόκειται να φοβηθούμε, αλλά δεν ξέραμε ποιος ήταν ο δράστης. Το ασυνήθιστο για μένα ήταν ότι είμαι αφροαμερικανίδα, οπότε σκεφτόμουν για την Αδελφότητα Αρίων: «Μήπως βάζω έναν στόχο στον πλάτη μου, συνεχίζοντας να ασχολούμαι με αυτήν την υπόθεση»; Θέλω να πω, αυτοί οι τύποι θα νευρίαζαν πολύ. Αλλά θεώρησα ότι ήταν πιο προσωπική υπόθεση, ιδίως όταν δολοφονήθηκαν ο Mike McLelland και η γυναίκα του. Ξεκινάς να περιορίζεις τους υπόπτους και σκέφτεσαι ότι η Αδελφότητα Αρίων δεν πρόκειται να χαλάσει τις παράνομες δραστηριότητές της για μια βεντέτα. Δεν είμαι αστυνομικός, είμαι εισαγγελέας. Αλλά αυτό που μπορούσα να κάνω, ιδίως αφού γεννήθηκα και μεγάλωσα σε αυτή την κομητεία, ήταν να σταθώ στο ύψος μου. Οι άνθρωποι φοβούνταν. Σταμάτησαν να βγαίνουν όσο θα έβγαιναν, υπό άλλες συνθήκες. Σκέφτονταν ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να το φτιάξουμε. Δεν ήμουν το μόνο άτομο που μπορούσε να υψώσει το ανάστημά του, αλλά όταν το έκανα, όλοι ήταν σε φάση, «Αν αυτή είναι ΟΚ, άρα ίσως και εμείς θα είμαστε ΟΚ». Οι νεότεροι δικηγόροι και το προσωπικό έρχονταν στη δουλειά σκέτα ερείπια. Θέλω να πω, το αφεντικό τους και ένας από τους πιο παλιούς δικηγόρους στο γραφείο χάθηκαν, επειδή έκαναν τη δουλειά τους.

Πώς αναμείχθηκες τόσο προσωπικά, ώστε να γίνεις στόχος; Είχες επιφυλάξεις να ασχοληθείς με ένα τόσο φρικτό περιστατικό σε αυτό το βιβλίο, δεδομένου ότι ακόμη κάνεις αυτήν τη δουλειά;

Το βιβλίο το έγραψα για μένα. Ο Williams ήταν από εκείνες τις διεστραμμένες μορφές. Δεν λέω τρελός, αλλά διεστραμμένος. Χάρη στους ειδικούς κατηγόρους, ανακάλυψα ότι ήθελε να σκοτώσει και εμένα, επειδή, στο μυαλό του, εγώ ως εισαγγελέας τον μείωνα.

Είχε στραβώσει μαζί μου, επειδή τον επέπληξα μια φορά στο δικαστήριο.

Πότε συνειδητοποίησες ότι ήταν από τις πιο αξιοσημείωτες, αναίσχυντες επιθέσεις στους θεσμούς επιβολής του νόμου στη χώρα εδώ και χρόνια και όχι απλώς μια τοπική ιστορία;

Όταν γίνονταν οι έρευνες μετά τη δολοφονία του Mike και της Cynthia, αυτό που έθεσε τις πραγματικές διαστάσεις της επικινδυνότητας της κατάστασης ήταν το ότι είχε έρθει η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας (Homeland Security). Μας φρουρούσαν, επειδή δεν ήξεραν τι ακολουθούσε. Ακόμη και προτού γίνω συγκεκριμένος στόχος, όσοι θα μπορούσαν να είναι στόχοι –δηλαδή οποιοσδήποτε εκλεγμένος αξιωματούχος, δικαστές- θεωρούνταν στόχοι. Εγώ είχα ειδικούς πράκτορες, μερικοί είχαν στρατιώτες, μερικοί είχαν τοπικούς αστυνομικούς.

Τα παιδιά μου ήταν σπίτι και πήγαιναν Λύκειο. Όλα άλλαξαν και εγώ ήμουν σε φάση, «πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα». Ευτυχώς, έθεσαν τον ύποπτο υπό κράτηση. Το πράγμα έφτανε πολύ μακριά – από τη μια λεγόταν για την Αδελφότητα Αρίων και κάποιοι πίστευαν ότι επρόκειτο για κάποιο μεξικανικό καρτέλ. Ένα από τα πιο τρελά, είναι ότι μετά τη δολοφονία της Cynthia και του Mike υπήρξε μια ανώνυμη πληροφορία. Δεν ήταν πλάκα, ήταν κάποιος που ήξερε. Μίλησε και για τα δύο εγκλήματα με τρόπο που η Αστυνομία κατάλαβε ότι ήξερε κάτι.

Έπρεπε να πενθήσουμε, αλλά έπρεπε και οι εγκληματίες να ξέρουν ότι δεν θα τους αφήσουμε έτσι.

Για τον Eric Williams, σωστά; Πόση έκπληξη ένιωσες, όταν έμαθες ότι αυτός ήταν ο δολοφόνος;

Εξεπλάγην, επειδή δεν πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος μπορεί να φτάσει ως εκεί, αλλά ήταν όντως λίγο παράξενος. Οι δικηγόροι μπορεί να είναι ναρκισσιστές, αλλά αυτός ήταν από εκείνους που θεωρούσε τον εαυτό του πανέξυπνο – πίστευε ότι εκείνος ήξερε καλύτερα απ’ όλους. Είχε στραβώσει μαζί μου, επειδή τον επέπληξα μια φορά στο δικαστήριο. Αλλά δουλειά μου είναι να προσέχω τους φορολογούμενους: Χρέωνε υπερβολικά και τον εγκάλεσα και κατάλαβα ότι δεν το έπαιρνε καλά, όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως ήθελε. Φαινόταν. Φυσικά, πολλοί δεν παίρνουν καλά μερικές καταστάσεις, αλλά δεν προσπαθούν να σε δολοφονήσουν.

Όταν σου ανατέθηκε να αναλάβεις την κομητεία Κάουφμαν, ποιο ήταν το σχέδιό σου; Πώς αποκατέστησες μια αίσθηση τάξης, σε μια κατάσταση που θύμιζε Γκόθαμ;

Συνειδητοποίησα ότι ο στόχος μου ήταν να βοηθήσω το προσωπικό – το γραφείο δυσκολευόταν. Όλοι διάβαζαν τους φακέλους του Mark και του Mike, ενώ είχαμε άλλες υποθέσεις. Εξακολουθούσε να υπάρχει έγκλημα. Οι υπάλληλοι δούλευαν, αλλά όχι αποτελεσματικά. Έπρεπε το γραφείο να γίνει ξανά λειτουργικό. Ακούγεται φρικτό: έπρεπε να πενθήσουμε, αλλά έπρεπε και οι εγκληματίες να ξέρουν ότι δεν θα τους αφήσουμε έτσι.

Τρεις πολύ καλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι δύο, επειδή έκαναν τη δουλειά τους και η μία, επειδή αγαπούσε έναν από αυτούς τους άνδρες

Επίσης, έπρεπε να συνεχίσουμε να ερευνούμε την υπόθεση και να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία που μας οδηγούσαν στον Williams. Δεν μπορούσαμε να αναλάβουμε την υπόθεση – είχε ανατεθεί σε ειδικούς κατηγόρους. Αλλά μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε.

Είναι δύσκολο να μη σε πιάσει απελπισία, μετά από ένα τέτοιο βιβλίο και δεδομένης της χαοτικής κατάστασης του πλανήτη. Αλλά εσένα δεν φαίνεται να σε έχει στοιχειώσει αυτή η περιπέτεια.

Δεν θέλω να φοβούνται οι άνθρωποι, αλλά να καταλάβουν πως όταν συμβαίνουν κάποια πράγματα, μπορείς να παίξεις κάποιον ρόλο. Αυτό έκανα. Όταν είχαμε ένα σωρό αστυνομικούς εδώ, οι άνθρωποι τους έφερναν νερό και φαγητό συνέχεια. Εγώ έχω να αφηγηθώ μια ιστορία, επειδή τρεις πολύ καλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι δύο, επειδή έκαναν τη δουλειά τους και η μία, επειδή αγαπούσε έναν από αυτούς τους άνδρες. Το δύσκολο είναι για τους ανθρώπους που πέφτουν θύματα παράλογου εγκλήματος.

Περισσότερα για το βιβλίο της Wiley, που κυκλοφορεί αυτόν τον μήνα, θα βρείτε εδώ.

Ακολουθήστε τον Seth Ferranti στο Twitter.

Περισσότερα από το VICE

Γυμνές Απεικονίσεις Γυναικών μιας Άλλης Εποχής που Πιστεύεται πως Ήταν Δαίμονες

Αυτή Είναι η πιο Ωραία Πολυκατοικία της Αθήνας – με Διαφορά

Μέσα στο Ναυάγιο των Αντικυθήρων, Έναν Θησαυρό Κρυμμένο στο Απέραντο Γαλάζιο

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.