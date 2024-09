Η Εκπομπή του VICE στον ΑΝΤ1 Συναντά τους Last Drive, Πηγαίνει σε Rave Πάρτι και Μελετά το Ηλεκτρονικό Τσιγάρο

Δείτε στον ΑΝΤ1 τα καλύτερα ντοκιμαντέρ -ελληνικής και ξένης παραγωγής- που έχουν προβληθεί στο VICE . Ο τέταρτος κύκλος εκπομπών μεταδίδεται από τα γραφεία μας στην Αθήνα, ενώ την παρουσίαση έχει αναλάβει ένα μέλος της ομάδας μας, η Δάφνη Καραβοκύρη.

Την Παρασκευή, 26 Μαΐου, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, η εκπομπή του VICE στον ANT1 εξετάζει ένα αναπόφευκτο πολιτιστικό φαινόμενο, το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό τσιγάρο με σκοπό να σταματήσουν το κάπνισμα, θεωρώντας ότι είναι λιγότερο επιβλαβές για την υγεία τους. Άλλοι απλώς θέλουν να ξεχωρίσουν με κόλπα ατμού και περίπλοκες συσκευές. Το VICE πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντήσει ανθρώπους που μας μιλάνε για το πάθος τους για το ηλεκτρονικό τσιγάρο και την νέα μόδα γίνεται όλο και πιο αγαπητή.

Στη συνέχεια, το VICE συναντά τους Last Drive. Το 1983, μία παρέα από τους Αμπελόκηπους δημιούργησε την ίσως πιο σημαντική garage μπάντα στην ιστορία του ελληνικού ροκ. Ξεκίνησαν το 1983, όταν αυτή η παρέα αποφάσισε ν’ αφήσει το δικό της σημάδι στη μουσική βιομηχανία της χώρας. Από συμβόλαιο σε πολυεθνική δισκογραφική μέχρι περιοδείες στο εξωτερικό και αναρίθμητα live, οι Last Drive φαίνεται πως εξακολουθούν να οδεύουν προς τη δόξα. Τo VICE συνάντησε fans αλλά και τα μέλη του συγκροτήματος, οι οποίοι μας μιλούν για τη rock and roll ιστορία τους.

Τέλος, η ομάδα του VICE ταξιδεύει στην Ουκρανία και ερευνά το ρεύμα της εγχώριας rave σκηνής. Η rave μουσική ζωντάνεψε στα νυχτερινά μαγαζιά του Κιέβου το 2014 και συνεχίζει μέχρι σήμερα να είναι πολύ αγαπητή.

