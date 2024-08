Η Ωμή Γυναικεία Φύση

Στη φωτογραφική σειρά I Am My Own (Είμαι Δική Μου) της Lena Mirisola, η φωτογράφος αφήνει το φως του ήλιου να φωτίσει τις τρίχες του σώματος, τις ιδιοσυγκρασίες, αλλά και τον χαρακτήρα των μοντέλων της. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια σειρά φωτογραφιών χωρίς ίχνος σκιάς. Η καλλιτέχνιδα, που πρόσφατα αποφοίτησε από το MassArt, γυρίζει την πλάτη της στους περίπλοκους φωτισμούς και τα φίλτρα, παρουσιάζοντας μια ξεκάθαρη και ειλικρινή απεικόνιση της γυναικείας φύσης για το 2017. Τα μοντέλα της έχουν την ίδια όψη, όπως όλες οι άλλες γυναίκες φέτος: κουρασμένες, αλλά έτοιμες για μάχη. Επειδή αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα: όταν ο κόσμος μας κάνει να αισθανόμαστε αδύναμες, τότε ακριβώς πρέπει να φανούμε πιο δυνατές. Από αυτές τις φωτογραφίες μπορούμε να αντλήσουμε δύναμη. Το να βλέπει κανείς ένα ποικιλόμορφο γκρουπ γυναικών, όπως αυτές που απεικονίζονται εδώ, να αισθάνονται τόσο άνετα με τον ίδιο τους τον εαυτό, με το σώμα τους και την ταυτότητά τους, σου θυμίζει τον σκοπό της αντίστασης: το να αμύνεσαι και να μάχεσαι για το δικαίωμα του να υπάρχεις, όπως ακριβώς είσαι.

Αυτό ακριβώς κάνουν οι γυναίκες στο I Am My Own, οι οποίες απεικονίζονται σε διάφορες φάσεις μιας ευάλωτης γύμνιας. Mιλήσαμε με τη Mirisola για τη μοναδική σύνδεση που κατάφερε να αποκτήσει με τα μοντέλα της και για το πώς ελπίζει να είναι ο φεμινισμός σε δέκα χρόνια από τώρα.

i-D: Πώς πρόεκυψε αυτή η σειρά;

Lena Mirisola: Κάθε εξάμηνο στο κολέγιο, έπρεπε να ξεκινάμε ένα νέο project και να το παρακολουθούμε από την αρχή μέχρι το τέλος του. Δεν είναι ρεαλιστικό να ολοκληρώνεις ένα φωτογραφικό project κάθε τρεις μήνες –μερικά μπορούν να διαρκέσουν για χρόνια, άλλωστε– οπότε από ένα σημείο και πέρα, στα τελευταία δύο χρόνια των σπουδών μου, αποφάσισα να εξελίξω ένα project. Μέσα στα χρόνια, η δουλειά μου με πήγε από νέα, ελεύθερα και ατίθασα εφηβικά πρόσωπα και θυελλώδεις σχέσεις σε πιο ήσυχες και ενδοσκοπικές στιγμές. Για το την πτυχιακή μου εργασία αποφάσισα να εστιάσω στις γυναίκες, έχοντας εμπνευστεί από το πολιτικό κλίμα που βιώνουμε. Έγινα πιο παθιασμένη και πιο περήφανη για το ότι ήμουν γυναίκα και ήξερα πως αυτό ήθελα να εξερευνήσω.

Τι σημαίνει αυτή η σειρά για σένα;

Πολύ συχνά στην κουλτούρα μας, οι γυναίκες υποσυνείδητα ανήκουν σε άλλα άτομα: Οι πατεράδες προστατεύουν τις κόρες τους από το να βγαίνουν με αγόρια, οι σύντροφοι γίνονται πολύ κτητικοί, λες και όλο αυτό είναι κάτι ωραίο ή δικαιολογημένο. Ακόμη και η κυβέρνηση μας λέει ποια ακριβώς δικαιώματα έχουν οι γυναίκες σχετικά με το σώμα τους. Όμως, το σώμα μιας γυναίκας ανήκει μόνο σε εκείνη. Είμαι. Δική. Μου.

Πώς βρήκες τα μοντέλα σου;

Είναι ένα μείγμα από φίλες και άγνωστες. Συνήθως τις εντοπίζω στο Facebook ή το Instagram ή θα πω σε μια φίλη μου να φέρει μερικές φίλες της ή ζητώ κόσμο μέσω Twitter. Καμιά φορά, όταν αισθάνομαι γενναία, μπορεί να ρωτήσω και κάποια γυναίκα στον δρόμο.

Τα μοντέλα σου αποκαλύπτουν την ψυχή και το σώμα τους σε αυτές τις εικόνες. Τι ρόλο παίζει το γυμνό στη δουλειά σου;

Είμαι ερωτευμένη με τη γυναικεία μορφή. Το σχήμα του σώματος, ο τρόπος που το φως χορεύει πάνω στο δέρμα, οι ατέλειες που αναδεικνύονται με αυτόν τον τρόπο – όλο το πακέτο. Είναι δύσκολο να σηκώσεις άμυνες, όταν είσαι γυμνή και δεν φοράς makeup. Δεν μπορείς να κρύψεις τίποτα, οπότε υπάρχει περισσότερη ειλικρίνεια, είσαι πιο ευάλωτη και αυτό φαίνεται στην κάμερα. Για αυτήν τη σειρά, δεν ήθελα να ασχοληθώ με τη μόδα. Ήθελα να εστιάσω στην ωμή ομορφιά που ζει μέσα σε κάθε γυναίκα.

Ήταν δύσκολο να πείσεις τα μοντέλα σου να ποζάρουν γυμνά; Πώς ήταν να τα φωτογραφίζεις σε αυτές τις στιγμές;

Σχεδόν κάθε άτομο που σπουδάζει στην Καλών Τεχνών, κάποια στιγμή θα βγάλει τα ρούχα του. Είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Τα σώματα είναι σώματα, όλοι μας έχουμε ένα. Τα περισσότερα άτομα του φιλικού μου κύκλου θα τα πέταγαν όλα στη μέση του δρόμου, χωρίς να δίνουν δεκάρα. Όταν έχω να κάνω με νέα πρόσωπα, πάντα λέω, «άκου, αν είσαι ΟΚ με το να κάνεις γυμνό, τότε ας δημιουργήσουμε τέχνη. Αν δεν θες, τότε δεν έχω πρόβλημα». Ξεκινώ μια φωτογράφιση, χωρίς να περιμένω γυμνό, οπότε είναι μπόνους, αν προκύψει. Επιπλέον, δεν το παίρνω ως δεδομένο ότι θα μπορώ να ποστάρω τις φωτογραφίες online. Πάντα ρωτώ που θα μπορούν να υπάρχουν οι φωτογραφίες.

Τι σημαίνει για σένα προσωπικά η «γυναικεία φύση»;

Η φράση «γυναικεία φύση» με γεμίζει με τεράστια υπερηφάνεια. Η γυναικεία φύση είναι δύναμη, είναι υπερηφάνεια. Έχει να κάνει με το να υποστηρίζεις τις γυναίκες γύρω σου, να δίνει δύναμη η μια στην άλλη και να πολεμάτε την αδικία ενωμένες.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν ιδιαίτερα προσωπικές στιγμές. Έχεις κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία από όλη αυτήν τη διαδικασία;

Η αγαπημένη μου είναι η «Felicia in the Grass». Επισκέφτηκα μια φωτογράφο φίλη μου στο Πόρτλαντ. τον περασμένο Μάρτιο. Ξέρει ότι μου αρέσει να φωτογραφίζω νεαρά άτομα, οπότε με έφερε σε επαφή με δύο κοπέλες, την Casie και τη Felicia, που ήθελαν να συνεργαστούν μαζί μου για μια φωτογράφηση δίπλα στον ωκεανό. Όμως είχε πολύ κρύο και το χιόνι κάλυπτε τα πάντα μέχρι και την παραλία, οπότε παρατήσαμε τα αυτοκίνητα και περπατήσαμε με προσοχή μέσα στο δάσος, προσπαθώντας να μην γλιστρήσουμε στο χιόνι και στον πάγο. Ξέραμε ότι θα ήταν μια γυμνή φωτογράφιση και τα κορίτσια ήταν φανταστικά. Ο ήλιος ξεπρόβαλε, λίγο προτού δύσει και φώτισε το γρασίδι, οπότε άρπαξα τη Felicia και την έβαλα να ξαπλώσει, καθώς στάθηκα από πάνω της. Αγκαλιάζονταν με κουβέρτες ανάμεσα στις λήψεις, με τους διάφορους περαστικούς να αναρωτιούνται τι διάολο κάναμε. Η Felicia τελείωσε τις λήψεις έχοντας κάποια κοψίματα, αλλά την υποθερμία τη γλύτωσε, οπότε όλα καλά. Η φωτογραφία αυτή έχει εκτεθεί σε τρεις γκαλερί, μέχρι στιγμής.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο i-D.

