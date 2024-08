Μια Φωτογράφος σού Δείχνει τις πιο Περίεργες Παρανομίες που Υπάρχουν

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο i-D.

Η Olivia Locher κατέγραψε 50 παράνομες ενέργειες για το τελευταίο της βιβλίο. Ξεφυλλίζοντάς το, δεν πρόκειται να δείτε την 26χρονη φωτογράφο και τους φίλους της να ληστεύουν τράπεζες ή να καταστρώνουν πολιτικές συνομωσίες. Βασικά, δεν θα μαθαίνατε καν ότι αυτές οι πράξεις είναι παράνομες, αν δεν το γνωστοποιούσε εκείνη – εκτός και αν σας έχουν συλλάβει ποτέ για κατοχή δονητών στην Αριζόνα ή για γλείψιμο βατράχου στο Κεντάκι. Το «I Fought the Law: Photographs by Olivia Locher of the Strangest Laws from Each of the 50 States» (Πολέμησα τον Νόμο: Φωτογραφίες της Olivia Locher με τους πιο Παράξενους Νόμους σε Κάθε Μία από τις 50 Πολιτείες), είναι μια συλλογή από τις πιο περίεργες παράνομες δραστηριότητες της Αμερικής – από συλλογές δονητών και γευσιγνωσία ζωντανών αμφίβιων, μέχρι την ποδηλασία σε πισίνα (Καλιφόρνια) και το παγωτό στην κωλότσεπη (Αλαμπάμα).

Videos by VICE

«Στο Τέξας, τα παιδιά απαγορεύεται να έχουν ασυνήθιστα κουρέματα».

Η Olivia εμπνεύστηκε αυτό το βιβλίο, όταν μια φίλη της ανέφερε τον νόμο για το παγωτό στην Αλαμπάμα. Όπως ήταν φυσικό, της κίνησε το ενδιαφέρον και ξεκίνησε να κάνει έρευνα για τους πιο τρελούς νόμους της χώρας. Οι παράνομες ενέργειες στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν με το χαρακτηριστικό, παιχνιδιάρικο, ποπ αρτ στιλ της Olivia, σατιρίζοντας τις παρωχημένες νομοθεσίες.

«Στην Τζόρτζια, απαγορεύονται τα πικ-νικ σε νεκροταφεία».

«Όταν ήμουν μικρή, ήμουν απίστευτα ονειροπόλα», μας είπε η Olivia, όταν έκλεισε τη συμφωνία για το βιβλίο, πέρυσι το καλοκαίρι. «Δεν μπορούσα να διαχωρίσω τη φαντασία από την πραγματικότητα. Ευτυχώς για εμένα, οι γονείς μου δεν εμπόδισαν ούτε αποθάρρυναν ποτέ αυτήν τη συμπεριφορά. Ξεπέρασα αυτόν τον τρόπο σκέψης στη εφηβεία, όμως τα σουρεαλιστικά μοτίβα παρέμειναν θαμμένα κάπου στο υποσυνείδητό μου». Η Olivia γνωρίζει ενστικτωδώς, ίσως και μερικές φορές κατά τύχη, τι φαίνεται όμορφο στο Ίντερνετ – μας είπε ότι η εικόνα με το παγωτό αντιγράφηκε κατά κόρον. «Ανάρτησα την εικόνα με το παγωτό χωνάκι και με κάποιον τρόπο ξεπέρασε τα 20.000 notes στο Tumblr», είπε. «Το αστείο είναι ότι αργότερα αντικατέστησα τέσσερις από αυτές τις αρχικές εικόνες με κάτι πιο δυνατό. Τα έργα που έγιναν viral ήταν απλώς οι πρώιμες σκέψεις, που είχα για τη σειρά που ακολούθησε».

«Στην Αλαμπάμα, απαγορεύεται να βάλεις ένα παγωτό χωνάκι στην κωλότσεπη».

Το I Fought the Law εγείρει ταυτόχρονα σοβαρά ερωτήματα για το κοινωνικό και πολιτικό κλίμα μέσα στο οποίο θεσπίστηκαν αυτοί οι νόμοι, καθώς και με το τι συμβαίνει, όταν οι νομοθέτες δρουν ανενόχλητοι. Κάποιοι από τους νόμους είναι πολύ λογικοί –η απαγόρευση των upskirt photos στη Μασαχουσέτη πρέπει σίγουρα να συνεχιστεί–, ενώ η αιτιολόγηση για άλλους είναι πιο ύποπτη. Κάποιοι φαίνεται να έχουν βασιστεί αποκλειστικά στην κοινή λογική. Θέλω να πω, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι το ψάρεμα με δυναμίτη δεν είναι καλή ιδέα σε καμία πολιτεία.

Το «I Fought the Law» είναι διαθέσιμο προς αγορά μέσω Chronicle Books.

«Στην Καλιφόρνια, κανείς δεν επιτρέπεται να κάνει ποδήλατο σε πισίνα».

«Στο Οχάιο, απαγορεύεται να ξεντυθείς μπροστά στο πορτρέτο ενός άνδρα».

«Στο Ρόουντ Άιλαντ, απαγορεύονται τα διαφανή ρούχα».

«Στο Ντέλαγουερ απαγορεύεται η κατανάλωση αρώματος».

Περισσότερα από το VICE

Στο Κουκάκι Βρίσκεται ένα Διαμέρισμα Airbnb που Είναι Ταυτόχρονα Μουσείο της Ολυμπιακής Αεροπορίας

Τα Πρώτα Θύματα της Πετρελαιοκηλίδας που Πεθαίνουν Μαζί με τις Παραλίες της Αττικής

Μερικοί Τρόποι που Δεν Είχες Σκεφτεί για να Κάνεις το Τρέξιμο να Μην Είναι Τόσο Χάλια

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.