Η Γιγάντια Τοιχογραφία στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη για την Ηπατίτιδα C

Τα τελευταία 24ωρα, μια μεγάλη τοιχογραφία καλύπτει τη βόρεια πλευρά του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Ο δείκτης ενός χεριού από ψηλά φαίνεται σαν υποδεικνύει ή να κρατά καθηλωμένο χαμηλά έναν άνδρα, ο οποίος σκύβει το κεφάλι υπό το βάρος της χειρονομίας. Οι περαστικοί κοντοστέκονται στο σημείο που τέμνονται οι οδοί Παπαναστασίου και Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ανατολικό όριο του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Κάποιοι ξαφνιάζονται ευχάριστα, πολλοί αναρωτιούνται για το νόημα του εντυπωσιακού γκράφιτι, άλλοι απλώς σηκώνουν τα κινητά τηλέφωνα και το φωτογραφίζουν.



Όπως μαθαίνουμε πρόκειται για έργο του παγκόσμιας φήμης Έλληνα καλλιτέχνη ΙΝΟ, το οποίο εντάσσεται στο δεύτερο μέρος της καμπάνιας του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» για την ευαισθητοποίηση γύρω από τη νόσο της Ηπατίτιδας C, με τίτλο «Η Έκφραση της Υγείας Μέσα από την Τέχνη». «Με αυτό το διαχρονικό έργο και όπλο μας τη σφαιρική ενημέρωση για τη νόσο αποδυναμώνουμε το φαινόμενο του κοινωνικού στίγματος. Ενώ αξίζει να αναφερθεί, πως δεν μεταδίδεται με καμία από τις συνήθεις ανθρώπινες κοινωνικές επαφές», διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του «Προμηθέα». O INO φιλοτέχνησε τον κεντρικό τοίχο στην πρόσοψη του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «με απώτερο στόχο να κατακρίνει την αρνητική συμπεριφορά των ανθρώπων ως προς οτιδήποτε διαφέρει από αυτούς, αναφερόμενος στις περιπτώσεις όπου η διαφοροποίηση αυτή δεν οφείλεται σε προσωπική επιλογή του ατόμου».

Στο κείμενο του Συλλόγου «Προμηθέας», σημειώνεται: «Η Ηπατίτιδα C αποτελεί μία ιάσιμη νόσο που έχει ασυμπτωματικό χαρακτήρα. Στη χώρα μας ζουν περίπου 130-160.000 άνθρωποι με ενεργή χρόνια ηπατίτιδα C, εκ των οποίων μόνο το 20% γνωρίζει για την κατάσταση της υγείας του. Η διάσταση της Ηπατίτιδας C είναι πολύ-επίπεδη. Μία από τις διαστάσεις της νόσου είναι και η κοινωνική, που έχει άμεσο αντίκτυπο στη συναισθηματική και ψυχολογική επίδραση της ζωής του ασθενή.

«Το κοινωνικό στίγμα, αναφέρεται στη σχέση του ατόμου που φέρει ένα ανεπιθύμητο κοινωνικά χαρακτηριστικό με το κοινωνικό του περιβάλλον, ένα χαρακτηριστικό που το διαφοροποιεί από την υπόλοιπη κοινωνία και το οδηγεί στο να χάνει σχεδόν την ανθρώπινή του οντότητα και να ταυτίζεται με το ανεπιθύμητο χαρακτηριστικό. Η περιγραφή του Goffman το 1963 ως «ανεπιθύμητη, δυσφημιστική ιδιότητα που αποδίδεται στο άτομο και του στερεί το δικαίωμα της πλήρους κοινωνικής αποδοχής ενώ ταυτόχρονα το αναγκάζει να κρύβει την αιτία που προκαλεί αυτή την αρνητική κοινωνική αντιμετώπιση» δυστυχώς ισχύει μέχρι και σήμερα.

«Οι αιτίες στις οποίες αποδίδεται το κοινωνικό στίγμα κατατάσσονται σε ειδικές συμπεριφορές και καταστάσεις αλλά και σε νόσους στις οποίες αποδίδονται αρνητικοί χαρακτηρισμοί. Παλαιότερα στιγματίζονταν, κατά κύριο λόγο, νόσοι με ορατά σημάδια δίνοντας αργότερα τη σκυτάλη και σε σύγχρονες νόσους, όπως οι ιογενείς ηπατίτιδες. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, η λέξη «στίγμα» χρησιμοποιείται για να καταδείξει ότι ορισμένες ασθένειες εγείρουν προκαταλήψεις σε βάρος των ατόμων που πάσχουν από αυτές».

