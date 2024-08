Η Ιστορία του ACAB που Έγινε το Παγκόσμιο Σλόγκαν Εναντίον της Αστυνομίας

Από τις διαδηλώσεις στην Αμερική μέχρι τα γκράφιτι στο άγαλμα του Churchill στο Λονδίνο, τα ίδια τέσσερα γράμματα εμφανίζονται ξανά και ξανά: ACAB. Αυτοί οι τέσσερις χαρακτήρες –ακρωνύμιο του “All Coppers [or Cops] are Bastards” (Όλοι οι μπάτσοι είναι μπάσταρδοι)– είναι παγκοσμίως αναγνωρίσιμοι και είναι πολύ πιθανόν να τους βλέπουμε όλο και πιο συχνά τις μέρες που έρχονται, καθώς ένα κύμα θυμού ενάντια στην αστυνομική βία σαρώνει την υφήλιο μετά (και) τη δολοφονία του George Floyd.

Η λέξη copper χρησιμοποιείται ως αναφορά στους αστυνομικούς μόνο στην Αγγλία. Η Αγγλία επίσης τυχαίνει να είναι η χώρα που εφηύρε τα σύγχρονα αστυνομικά σώματα στην αρχή του 19ου αιώνα, πρώτα για να καταστείλει εξεγέρσεις χωρικών και ύστερα για να πειθαρχήσει τους εργάτες που συνέρρεαν στις πόλεις να αναζητήσουν εργασία.

Videos by VICE

Η περιεκτική φράση «όλοι οι μπάτσοι είναι μπάσταρδοι» είναι μια συστημική κριτική του ρόλου της αστυνομίας. Το γαλλικό αντίστοιχο είναι “Tout le monde déteste la police”, που μεταφράζεται ως «Όλοι μισούν την αστυνομία». Γράφοντας για το ACAB στον Independent, η Victoria Gagliardo-Silver εξηγεί ότι εκφράζει την ιδέα ότι «Το θέμα δεν είναι πως υπάρχουν μερικά χαλασμένα μήλα. Πρόκειται για ένα δέντρο που σαπίζει από μέσα και διαχέει το δηλητήριό του».

Η αντιπάθεια προς την αστυνομία υπάρχει από τότε που υπάρχει αστυνομία. Ο θάνατος του πρώτου αστυνομικού που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Λονδίνο, του Joseph Grantham, κρίθηκε «δικαιολογημένη ανθρωποκτονία» από ενόρκους που ήταν καχύποπτοι απέναντι στο νέο Σώμα. Την πρώτη φορά που εξτρεμιστές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, τρεις αστυνομικοί μαχαιρώθηκαν -ο ένας κατέληξε- αλλά και πάλι οι ένορκοι είπαν ότι ήταν δικαιλογημένη ανθρωποκτονία.

Κανείς δεν ξέρει πότε χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά η φράση «όλοι οι μπάτσοι είναι μπάσταρδοι». Ο λεξικογράφος Eric Partridge έγραψε στο βιβλίο του A Dictionary of Catch Phrases ότι η φράση υπάρχει τον 20ό αιώνα και χρησιμοποιείται «από επαγγελματίες εγκληματίες και απατεώνες, τουλάχιστον μια γενιά πρωτύτερα». Ο Partridge πρωτάκουσε τη φράση τη δεκαετία του 1920 σε ένα τραγούδι: I’ll sing you a song, it’s not very long: all coppers are bastards. O Partridge γράφει ότι ήταν μια παραλλαγή του «Οι έχοντες εξουσία είναι καθάρματα», που περιέγραψε ως «παλιά έκφραση πικρίας ενάντια σε καταπιεστές, όσους εφαρμόζουν τον νόμο και την τάξη».

https://youtube.com/watch?v=ANb3l-jRfh0%3Fstart%3D68

Το τραγούδι εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ We Are the Lambeth Boys, που γυρίστηκε το καλοκαίρι του 1958 και παρουσιάζει τη ζωή μιας ομάδας παιδιών της εργατικής τάξης από το Λάμπεθ. Καθώς διασχίζουν το κεντρικό Λονδίνο στο πίσω μέρος ενός φορτηγού βλέπουν έναν μπάτσο και τραγουδάνε “I’ll sing you a song, it’s not very long: all coppers are bastards“, καθώς περνάνε. Μια παραλλαγή της φράσης -“all coppers are ‘nanas’”– εμφανίζεται σε ένα από τα πρώτα τραγούδια του David Bowie, “Over The Wall We Go“.

Πιστεύεται ότι η φράση έγινε ακρωνύμιο από μια ομάδα απεργών εργατών τη δεκαετία του ‘40, αλλά μπορεί να ‘ναι αστικός μύθος. Σίγουρα απέκτησε δημοφιλία στο βρετανικό σωφρονιστικό σύστημα, καθώς οι φυλακισμένοι έγραφαν ACAB σε τοίχους και πάνω τους. Ανάλογα ποιος ρωτούσε, μπορεί να ερμηνευόταν ως Always Carry A Bible (πάντα να έχεις μια βίβλο μαζί σου).

Η εμφάνιση του punk στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 βοήθησε στην παγκόσμια διάδοσή του. Το ακρωνύμιο ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στο υποείδος ‘Oi!”- το εξεγερμένο ξαδερφάκι του punk που ανήκε στην εργατική τάξη. Το 1982, το Oi! συγκρότημα The 4 Skins από το ανατολικό Λονδίνο κυκλοφόρησε το τραγούδι τους A.C.A.B. Ήτα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια που χρησιμοποίησαν το το ακρωνύμιο και το έκαναν δημοφιλές. Η αντιφασιστική γερμανική punk μπάντα Slime κυκλοφόρησε ένακομμάτι A.C.A.B την προηγούμενη χρονιά και αυτό βοήθησε να καθιερωθεί ο όρος στις γερμανικές νεανικές υποκουλτούρες. Ακολούθησαν αμέτρητες άλλες περιπτώσεις. Πλέον υπάρχουν τραγούδια που χρησιμοποιούν το ακρωνύμιο σε διάφορα είδη, από rap μέχρι techno.

To ACAB επίσης είναι διαδεδομένο στη γηπεδική κουλτούρα. Ο χουλιγκανισμός της δεκαετίας του ‘60 και του ‘70 στην Αγγλία συνδεόταν στενά με τη σκηνή των skinheads, που χρησιμοποιούσαν το ακρωνύμιο και καθώς οι ποδοσφαιρόφιλοι σε άλλες χώρες που αντέγραφαν στιλ και γλώσσα, υιοθέτησαν και το ACAB.

Η χρήση της φράσης έφτασε μέχρι την Ινδονησία: το 2016, ένας νεαρός υποστηρικτής της Persija Jakarta έχασε τη ζωή του μετά από ξυλοδαρμό απ΄την αστυνομία και στο σπίτι του βρέθηκε γραμμένο σε τετράδια “all coppers are bastards”. Στο βιβλίο του για τους ultras του ποδοσφαίρου, με τίτλο 1312 (το ACAB αλλά με αριθμούς), ο συγγραφέας James Montague μιλάει με έναν οπαδό της ινδονησιακής ομάδας Persija, που παραπονιέται για τους άλλους fans που φοράνε μπλουζάκια με το ακρωνύμιο, επειδή είναι «ευρωπαϊκό».

Γκράφιτι ACAB στο Λονδίνο σε μια διαδήλωση στις 31 Μαΐου ενάντια στη δολοφονία του George Floyd. Φωτογραφία: Chris Bethell



To ACAB έχει γνωρίσει επιτυχία μέσα από το γκράφιτι: Σχεδόν όπου κι αν πας στον κόσμο μπορείς να το βρεις γραμμένο σε κάποιον τοίχο. Αν έχεις πάρει τρένο από το νοτιοανατολικό Λονδίνο διασχίζοντας τη Γέφυρα του Λονδίνου θα ήταν δύσκολο να μη δεις το τεράστιο ACΑΒ που είναι γραμμένο στο πλάι ενός κτιρίου που βλέπει στις γραμμές. Οι γκραφιτάδες συχνά παρενοχλούνται από τους μπάτσους και ένας εύκολος τρόπος αντεπίθεσης είναι το ACAB σε τοίχους. Η φράση επίσης γράφεται σε τοίχους από πολιτικούς ακτιβιστές που επικρίνουν τον ρόλο ή την ύπαρξη της αστυνομίας.

Προφανώς, στους αστυνομικούς δεν αρέσει το ACAB. Υπάρχουν συχνά καταγγελίες από ανθρώπους στην Ευρώπη που συνελήφθησαν επειδή φορούσαν ρούχα που είχαν τον ακρωνύμιο. Στη Γερμανία, το ανώτατο δικαστήριο στη χώρα αποφάσισε υπέρ ενός άντρα που είχε εμφανιστεί σε έναν αγώνα με παντελόνι που έγραφε ACAB. Το δικαστήριο είπε ότι εφόσον τα γράμματα αναφέρονται στην αστυνομία γενικά, δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι πρόσβαλε κάποιον αστυνομικό ατομικά. Μια νεαρή γυναίκα συνελήφθη στην Ισπανία του 2016 επειδή κρατούσα μια τσάντα με το ακρωνύμιο και το σλόγκαν “All Cats Are Beautiful”. Η αστυνομία απέσυρε τις κατηγορίες μετά από αντιδράσεις στα social media.

Τώρα το ACAB είναι παντού. Μπορείς να αγοράσεις μπλουζάκι και τσάντες tote στο Etsy, υπάρχουν memes στα social media και βίντεο στο TikTok, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσφατα εμφανίστηκε να περνάει μπροστά από έναν τοίχο με γκράφιτι ενάντια στην αστυνομία. Μετά τις διαδηλώσεις για τον θάνατο του George Floyd, το ακρωνύμιο πιστεύεται ότι πρόσφατα έκανε την πρώτη του εμφάνιση στους New York Times.

Μια φράση που ξεκίνησε από τους δρόμους του Λονδίνου κι απέκτησε νόημα σε όλο τον κόσμο.

@jdpoulter

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE UK

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Περισσότερα από το VICE

Οι Κινέζοι που Έπεσαν Θύματα Απάτης της Golden Visa στην Αθήνα

Μιλήσαμε με τον Ελληνοαμερικανό που Συνελήφθη στις Πορείες για τον George Floyd στη Νέα Υόρκη

Η Ιστορία Ενός Γκέι Πακιστανού Πρόσφυγα που Έχει μία Δεύτερη Ευκαιρία στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.