Η Κρυφή Πόρτα Αυτού του Video Game Αποτελούσε Μυστήριο για 12 Χρόνια

Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που ξεκίνησα να καταγράφω την ιστορία σχετικά με τη μυστηριώδη πόρτα στο online video game Tibia, τα μυστικά της οποίας παραμένουν απλησίαστα εδώ και 12 χρόνια. Από το 2005, η πόρτα αυτή λέει περιπαικτικά: «You see a gate of expertise for level 999» (βλέπεις μια πόρτα για επίπεδο εμπειρίας 999). Πέρα από την πόρτα, υπάρχει μια πύλη, αλλά κανείς δεν ήξερε πού οδηγούσε, μέχρι τώρα. Την περασμένη εβδομάδα, βρέθηκε επιτέλους ένα άτομο το οποίο απάντησε τον γρίφο που έχει ταλανίσει τους hardcore παίκτες του Tibia αλλά και τους περίεργους outsiders.



Να τι έγινε στο Twitch, καθώς 15.000 παίκτες παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα.

Στην άλλη μεριά της πύλης υπάρχει ένα μικρό νησάκι, γεμάτο από αμμώδεις παραλίες και φοινικόδεντρα. Υπάρχουν χαρακτήρες με τους οποίους μπορείς να μιλήσεις και πωλητές από τους οποίους μπορείς να αγοράσεις πράγματα, αλλά με μια πρώτη ματιά, δεν δείχνει να κρύβει κάτι το εξαιρετικό. Η μεγάλη αναμονή έχει οδηγήσει σε μια σειρά διαφορετικών αντιδράσεων, με πολύ κόσμο να περίμενε κάτι περισσότερο, από κάτι το οποίο συζητούσαν εδώ και πάνω από μια δεκαετία.



«Η όλη φάση είναι κάπως απογοητευτική», λέει ο Mathia Bynens, ο ιδιοκτήτης τους TibiaMaps, ενός blog με θέμα τις συνεχείς αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο Tibia. «Πολλοί παίκτες περίμεναν ότι θα μεταφέρονταν σε ένα σημείο που θα αντιμετώπιζαν έναν πολύ δύσκολο boss -είτε στο νησί, είτε αλλού- ή σε ένα δωμάτιο θησαυρού, το οποίο θα περιείχε μοναδικά και χρήσιμα αντικείμενα. Αντ’ αυτού, το νησί φαίνεται ότι περιέχει μόνο μερικούς NPC (σ.σ. Non-Player Characters, χαρακτήρες που ελέγχονται από το ίδιο το παιχνίδι) που σου δίνουν ένα χρυσό δισκοπότηρο μια επιγραφή, με την οποία σε συγχαίρουν για το ότι έφτασες στο level 999».



Η όλη ιστορία έχει οδηγήσει σε εικασίες πως ίσως οι παίκτες να μην έχουν δει τι πραγματικά υπάρχει πέρα από την πύλη και πως όλο αυτό ήταν φτιαγμένο για να τους ξεγελάσει. Υπάρχει ένα σχετικό δεδικασμένο εδώ, μιας και μια γρήγορη ματιά στο YouTube αναδεικνύει μια σειρά από απόψεις ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι έχουν πλάνα από τα μυστικά της πύλης, αλλά είναι όλα ψεύτικα, χάρτες που έχουν φτιάξει μόνοι τους για το Tibia.

O εν λόγω παίκτης, ο Dev onica, έχει ένα κάπως περίεργο παρελθόν. Αλλά έστω κι έτσι, οι δημιουργοί του παιχνιδιού μου επιβεβαίωσαν πως ο Dev onica όντως πέρασε μέσα από την πύλη.

«Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε οτιδήποτε σχετικό με το περιεχόμενο, αλλά ο Dev onica όντως πέρασε την πύλη», σχολίασε ένας εκπρόσωπος της CipSoft, της εταιρείας που έφτιαξε το Tibia.

Είναι πιθανόν ο Dev onica να βρήκε έναν τρόπο να ξεγελάσει τον κόσμο, αλλά φαντάζει δύσκολο. Ο περισσότερος κόσμος υπάγεται στην κατηγορία θέλω-να-πιστέψω.

Με τα πράγματα ως έχουν, αυτά που αποκάλυψε ο Dev onica ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τη θεωρία που έχουν εδώ και καιρό διάφοροι παίκτες του παιχνιδιού για ένα μέρος που λέγεται Schrondinger’s Island, ένα κομμάτι γης που εμφανίστηκε σε έναν αρχικό χάρτη που μοιράστηκε σε διάφορα message boards που υπάρχουν σε site φίλων του Tibia. Ουσιαστικά υπονοήθηκε πως το νησί ήταν να γίνει μέρος του παιχνιδιού, αλλά μεταγενέστερες εκδόσεις του χάρτη έδειχναν ότι το νησί είχε εξαφανιστεί.

Η CipSoft βρέθηκε σε δύσκολη θέση. H πόρτα ξεκίνησε ως ένα περίπλοκο εσωτερικό αστείο, ένα αστείο που δεν είχαν υπολογίσει ότι έπρεπε να δώσει κάτι στους παίκτες, μιας και οι developers δεν περίμεναν ποτέ να φτάσει κάποιος σε level 999. Αλλά όταν το παιχνίδι παρέμεινε δημοφιλές πολύ μετά τις ένδοξες ημέρες του –το Tibia κυκλοφόρησε το 1997 και έχει υποστεί ελάχιστες αλλαγές από τότε– η CipSoft αντιλήφθηκε πως το αστείο τους ίσως να μην ήταν τελικά τόσο αστείο.

«Ο βασικός λόγος που προσθέσαμε την πόρτα ήταν απλώς για να κάνουμε πλάκα στους παίκτες, επειδή ειλικρινά δεν περιμέναμε να φτάσει κανείς σε αυτό το level», μου είπε ο lead project manager του Tibia, Martin Eglseder, τον περασμένο Αύγουστο.

Όντως, ελάχιστοι παίκτες θα φτάσουν ποτέ σε αυτό το σημείο. Απαιτεί χρόνια αυτοσυγκέντρωσης, σκληρής δουλειάς, καθώς και θανάτους που συνήθως σβήνουν ολόκληρες ώρες προόδου στο παιχνίδι. Έχει κάποιο νόημα να θες να ανταμείψεις τους παίκτες για την προσπάθειά τους, αλλά χωρίς να κάνεις τους υπόλοιπους να αισθάνονται άσχημα που δεν θα φτάσουν ποτέ ως εκεί.

«Ένα μυστικό που υπάρχει και έχει διατηρηθεί από τους ίδιους τους παίκτες εδώ και τόσα χρόνια δεν μπορεί να αποκαλυφθεί, χωρίς να υπάρχει κάποια απογοήτευση», μου είπε ο Eglseder το περασμένο καλοκαίρι. «Δεν μπορείς να εκπληρώσεις όλες αυτές τις προσδοκίες που έχουν συνδέσει με αυτό το μυστικό τόσοι παίκτες. Ό,τι και να κάνεις, δεν θα τους ικανοποιήσεις όλους».

Για ένα διάστημα, δεν υπήρχε τίποτα πίσω από την πόρτα. Υπήρχαν άλλωστε παίκτες που χρησιμοποίησαν cheat και το ήλεγξαν. Αυτό άλλαξε στην πορεία και μετά από εννιά χρόνια σκληρής δουλειά, ένας παίκτης με το όνομα Kharsek κατάφερε και άνοιξε την πόρτα. Το πρόβλημα; Ο Kharsek πέρασε την πόρτα, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει τι είδε. Εξαφανίστηκε και παρόλη την προσοχή που έλαβε, παρέμεινε σιωπηλός. Οι developers τίμησαν την απόφασή του και έμειναν και αυτοί σιωπηλοί. Τα μυστικά της πόρτας παρέμειναν κρυφά.

Μήνες αργότερα, ένας αμφιλεγόμενος και σαφώς πιο γνωστός παίκτης έφτασε στο level 999. Ο Dev onica. Λίγο προτού φτάσει στο κατάλληλο level, ο Dev onica υποσχέθηκε να κάνει ό,τι δεν είχε κάνει ο Kharsek: να αποκαλύψει τι υπήρχε πέρα από την πόρτα. Συνειδητοποιώντας, όμως, τη νέα του δύναμη, ο Dev onica ξεκίνησε να δέχεται προσφορές, με αντάλλαγμα τις πληροφορίες του. Αυτό εκνεύρισε ένα μέρος του community του Tibia και οι περισσότεροι θεώρησαν πως ο Dev onica ουσιαστικά χρησιμοποιούσε την κατάσταση για να βγάλει μεριά φράγκα, χωρίς να έχει πραγματική πρόθεση να αποκαλύψει ό,τι είχε υποσχεθεί.

Όπως αποδείχτηκε όμως, έκαναν λάθος. Ο Dev onica, που πλέον είναι σε level 1001, πέρασε την πόρτα. Ναι, όντως προσπαθούσε να μαζέψει λεφτά, για να πάει διακοπές (που στην τελική, από τα 500 δολάρια που προσπαθούσε να μαζέψει σε προσφορές, τελικά έβγαλε ένα. ΕΝΑ. Καλές διακοπές με ένα δολάριο).

Ο Dev onica δεν ανταποκρίθηκε στις προσπάθειές μου για κάποιο σχόλιο, κάτι που επεδίωκα από τότε που έφτανε κοντά στο level 999.

Το 2008, ο κινηματογραφιστής J.J. Abrams έδωσε μια ομιλία στο TED Talk με τίτλο «Mystery Box». Εκεί συζήτησε τη γνωστή του μέθοδο αφήγησης, όπου προσπαθεί να τα κρατάει όλα κρυφά από το κοινό του, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα, ειδικά προτού κυκλοφορήσει μια ταινία ή τηλεοπτική σειρά. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, αναφέρθηκε στην ιστορία ενός μικρού κουτιού που αγόρασε από ένα κατάστημα με ταχυδακτυλουργικά είδη –«με 15 δολάρια αγοράζεις “μαγικά” αντικείμενα αξίας 50 δολαρίων»- πριν από μερικά χρόνια. Ακόμη δεν έχει ανοίξει το κουτί, προτιμώντας την ιδέα του «τι μπορεί να κρύβει;».

«Αντιπροσωπεύει τις άπειρες πιθανότητες», σημείωσε. «Αντιπροσωπεύει την ελπίδα».

Η πύλη στο Tibia, που βρίσκεται πίσω από μια πόρτα η οποία ξεκλειδώνει μόνο αν ένας παίκτης φτάσει σε level 999 ήταν ένα κουτί μυστηρίου. Τώρα πια, το κουτί άνοιξε και το μυστήριο λύθηκε.

