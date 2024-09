Η Μεγαλύτερη «Μαύρη Τρύπα» για Λαθραία Βρίσκεται 1 ώρα και 20 Λεπτά από τη Θεσσαλονίκη

Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, Βούλγαροι αστυνομικοί που φορούσαν κουκούλες και αλεξίσφαιρα γιλέκα κατέβασαν αιφνιδιαστικά τις μπάρες στον Προμαχώνα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα – το μεθοριακό πέρασμα στη βουλγάρικη πλευρά ονομάζεται Kulata. Το κλιμάκιο της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΜΒΡ) πέρασε χειροπέδες σε 24 άτομα, δηλαδή σε όλη την απογευματινή βάρδια των Βούλγαρων τελωνειακών εκείνη τη μέρα. Κατέσχεσε επίσης χρήματα κρυμμένα σε εφημερίδες, παραστατικά και δεκάδες χειρόγραφες σημειώσεις. Μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης τα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας παρέμειναν κλειστά, με αποτέλεσμα να προκληθούν ουρές έξι χιλιομέτρων και μεγάλος εκνευρισμός και στις δύο πλευρές. Η κινηματογραφική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελίες ότι κρατικοί υπάλληλοι της γειτονικής χώρας δωροδοκούνταν συστηματικά, ώστε να κάνουν τα στραβά μάτια στη ζύγιση των φορτηγών και τη δήλωση όσων στην πραγματικότητα μετέφεραν. Το πιο κρίσιμο είναι ότι τα παραπάνω φορτία «φαντάσματα» κατέληγαν στην Ελλάδα.

Σημειώσεις Βούλγαρων τελωνειακών που συνελήφθησαν για δωροδοκία. Πηγή: Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος της βουλγάρικης Αστυνομίας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το VICE, η εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα στη Σόφια, Roumyana Arnaudova, δήλωσε ότι σε βάρος οκτώ τελωνειακών απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παθητική δωροδοκία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. «Κρατούνται και εντός 72 ωρών θα κριθεί η προφυλάκισή τους. Κατασχέθηκαν 63.000 λέβα (31.500 ευρώ), ενώ σε 80 έρευνες που έγιναν σε σπίτια εμπλεκόμενων και έδρες μεταφορικών εταιρειών εντοπίστηκαν ακόμη 50.000 ευρώ, τα οποία εκτιμάται ότι συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα», είπε η Arnaudova. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, η έρευνα της βουλγάρικης αστυνομίας διήρκεσε έναν ολόκληρο χρόνο, κατά τη διάρκεια του οποίου καταγράφηκαν και τηλεφωνικές συνομιλίες υπόπτων.

Videos by VICE

Ταρίφα και «VIP πελάτες»

Η εκπρόσωπος του Εισαγγελέα της Σόφιας δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται μετά από καταγγελία Σκοπιανού οδηγού, ο οποίος ανέφερε ότι τού ζητήθηκαν 500 ευρώ για να περάσει τα σύνορα. «Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για εμπλοκή Ελλήνων τελωνειακών. Η έρευνα αφορά αποκλειστικά Βούλγαρους κρατικούς υπαλλήλους», δήλωσε η Arnaudova σε σχετική ερώτηση.

Διαβάστε ακόμη: Οι «Μπόμπες» από τη Βουλγαρία Πιάστηκαν στον Προμαχώνα

Ασφαλείς πηγές στη βουλγάρικη πλευρά αναφέρουν ότι τα χρήματα που κατασχέθηκαν στο τελωνείο ήταν τυλιγμένα σε εφημερίδες, ακόμη και κρυμμένα μέσα σε τάπερ για φαγητό. Βρέθηκαν επίσης πολλές χειρόγραφες σημειώσεις με τον κωδικό αριθμό των φορτίων και δίπλα την «ταρίφα» που κατέβαλαν οι οδηγοί. Από τις ίδιες σημειώσεις προκύπτει ότι ζητούνταν μικροποσά για περιπτώσεις που ο οδηγός απλώς δεν ήθελε να περιμένει στην ουρά του τελωνείου. Ο ίδιος τιμοκατάλογος φέρεται να περιελάμβανε «μηνιαίο πακέτο» μίζας σε «καλύτερη τιμή» για τα φορτηγά εταιρειών που έκαναν καθημερινές διελεύσεις στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα – αυτοί ονομάζονταν συνθηματικά ως «VIP πελάτες». Ανεπιβεβαίωτη πληροφορία αναφέρει ότι τα φορτία για τα οποία καταβάλλονταν συστηματικά μίζα σε επίορκους Βούλγαρους τελωνειακούς αφορούσαν λαθραία τσιγάρα και αλκοόλ από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που είχαν ως τελικό προορισμό την Ελλάδα και την Ιταλία.

Παραμονές Χριστουγέννων του 2016 είχαν εντοπιστεί στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας 22 λαθραίοι τόνοι καθαρής αλκοόλης. Πηγή: ΕΛ.ΑΣ.

Αποκαλυπτική είναι μια παλιότερη έρευνα για τις Μεταφορές στη γειτονική χώρα, που διενεργήθηκε από το ανεξάρτητο βουλγάρικο ίδρυμα Center for the Study of Democracy. Ειδικά για τα κρούσματα διαφθοράς στο τελωνείο στα Kulata αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις που το φορτίο είναι «καθαρό», ο οδηγός πληρώνει 20-25 ευρώ για να μην περιμένει στην ουρά. Σε περιπτώσεις που δεν δηλώνεται η ακριβής ποσότητα/βάρος και το ακριβές περιεχόμενο, τότε η ταρίφα κυμαίνεται σε 100-250 ευρώ ανά φορτηγό. Στο παρελθόν είχε αποκαλυφθεί δίκτυο που έκανε τα στραβά μάτια στη διακίνηση κινέζικων εμπορευμάτων και η μεταφορική εταιρεία κατέβαλε γι’ αυτό σταθερά ως πάγιο το ποσό των 2.000 ευρώ/μήνα. Ξεχωριστές περιπτώσεις είναι η διακίνηση ναρκωτικών ή όπλων, που δεν αφορούν την προχθεσινή υπόθεση.

Μια μεγάλη «μαύρη τρύπα»

Μία κανονική μέρα από το συνοριακό πέρασμα Προμαχώνα/ Kulata εκτιμάται ότι περνούν 1.500 φορτηγά. Η «μαύρη τρύπα» για το λαθρεμπόριο τσιγάρων, αλκοόλ και καυσίμων, που καταλήγουν στην ελληνική αγορά βρίσκεται μία ώρα και δέκα λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Η Βουλγαρία είναι κράτος-μέλος της ΕΕ από το 2007. «Αυτό σημαίνει ότι έλεγχοι δεν γίνονται στα σύνορα, πλην όμως βάσει διακρατικής συμφωνίας έχουν συσταθεί ειδικές ομάδες και στις δύο πλευρές, που σταματούν για έλεγχο τα φορτηγά λίγα χιλιόμετρα πριν τα Kulata και τον Προμαχώνα, αντίστοιχα», περιγράφει Έλληνας τελωνειακός.

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.

Συνηθισμένη τακτική ώστε να αποφεύγονται κοινοτικοί δασμοί είναι η εικονική εξαγωγή πολύτιμων φορτίων (βλ. καύσιμα) τα οποία περνούν για παράδειγμα από την Ελλάδα στη Βουλγαρία, όμως λίγα χιλιόμετρα μετά τα σύνορα, τα φορτηγά κάνουν αναστροφή, δηλώνουν «κενά φορτίου» στο τελωνείο και εισάγουν τα καύσιμα στην ελληνική «μαύρη αγορά» απαλλαγμένο από δασμούς. Παραλλαγή της παραπάνω μεθόδου είναι επίσης η απάτη «Καρουζέλ», καθώς και η κατάχρηση του λεγόμενου τελωνειακού «Καθεστώτος 42», που ορίζει ότι τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα απαλλάσσονται από δασμούς εφόσον πρόκειται να εξαχθούν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Τα κρούσματα διαφθοράς με πρωταγωνιστές τελωνειακούς δεν είναι σπάνια στη Βουλγαρία. Στις αρχές του έτους 20 υπάλληλοι είχαν συλληφθεί στο λιμάνι της Βάρνας, στη Μαύρη Θάλασσα.

Στις 4 Ιουνίου κατασχέθηκαν 6.900 κουτάκια μπίρας στον Προμαχώνα. Πηγή: ΕΛ.ΑΣ.

Το αστυνομικό δελτίο στον Βορρά είναι πολύ πυκνό, ειδικά σε ό,τι αφορά προϊόντα που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από τα στοιχεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών, προκύπτει ότι μόνο από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2017, συνελήφθησαν στον Προμαχώνα 82 άτομα για λαθρεμπόριο. Κατά τις παραπάνω περιπτώσεις κατασχέθηκαν 3.169 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών, 1.112,91 λίτρα υγρών καυσίμων, 332 πακέτα τσιγάρα, 9.540 γραμ. λαθραίου καπνού, 77 λίτρα γεωργικών φαρμάκων, όπως επίσης 60 οχήματα ως μέσα λαθρεμπορίας. Στις 4 Ιουνίου κατασχέθηκαν στον Προμαχώνα επιπλέον 6.900 μεταλλικά κουτάκια μπίρας των 500 ml που ήταν κρυμμένα σε φορτίο ξυλείας και είχαν προορισμό τη Ζάκυνθο. Εξάλλου, παραμονές Χριστουγέννων εντοπίστηκε στη νεκρή ζώνη των ελληνο-βουλγαρικών συνόρων μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες καθαρής αλκοόλης – συνολικά 22 τόνοι, καθαρότητας 95%, για τους οποίους οι διαφυγόντες δασμοί είχαν υπολογιστεί στις 650.000 ευρώ.

Περισσότερα από το VICE



O Κώστας Μαλιάτσης Πήγε Στρατό και Αποφάσισε να Γράψει Βιβλίο με Οδηγίες για Φαντάρους

Πήγα στην Πλάκα για Τουρισμό, Εκεί Όπου ο Καφές Κοστίζει Μέχρι και 6 Ευρώ

Μια Κουβέντα με τον Πρόεδρο των Ελλήνων Ρομά για το Γκέτο στο Μενίδι

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.