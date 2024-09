Η Μέρα που ο Jeff Buckley Πέθανε Τραγουδώντας το «Whole Lotta Love» των Led Zeppelin

Ήταν 29 Μαΐου του 1997, όταν ο Jeff Buckley -ο οποίος, για την ιστορία, είχε και ελληνικές ρίζες από τη μεριά της μητέρας του- κατευθυνόταν προς το στούντιο για να προβάρει με την μπάντα του, για πρώτη φορά, κομμάτια που είχε γράψει για τον δεύτερο του δίσκο. Μαζί του στο αυτοκίνητο ήταν ο φίλος του, Keith Foti, με τον οποίο κατευθύνονταν στον χώρο όπου θα πραγματοποιούνταν οι πρόβες. Ήταν η εποχή που ο Buckley είχε μετακομίσει από τη Νέα Υόρκη στο Μέμφις, με σκοπό να ηρεμήσει έπειτα από την επιτυχία που είχε γνωρίσει το ντεμπούτο του, Grace. Ήταν ένας απλός άνθρωπος και, σύμφωνα με τον κύκλο του, δεν το «είχε» πολύ με τη φήμη και ό,τι αυτή συνεπάγεται. Μάλιστα, στο υπέροχο αφιέρωμα που έκανε το περιοδικό Mojo στον τραγουδοποιό, διαβάζουμε ότι είχε εκφράσει την επιθυμία να δουλέψει στον τοπικό ζωολογικό κήπο, επειδή θεωρούσε πως ο υπεύθυνος στο τμήμα με τις πεταλούδες κακομεταχειριζόταν τα όμορφα αυτά έντομα. Η Joan Wasser (πολλοί θα τη γνωρίζετε ως Joan as a Policewoman), η οποία μόλις είχε δεχτεί την πρόταση γάμου που της είχε κάνει, αναφέρει στο εν λόγω αφιέρωμα, ότι ο Buckley είχε βάλει τα καλά του -ένα μπουφάν με patches- και είχε περάσει από συνέντευξη για να δουλέψει εκεί. Ήταν ένα παιδί σε σώμα 30χρονου.

Πίσω στο αυτοκίνητο τώρα, οι δύο φίλοι είχαν χαθεί και βρέθηκαν στις όχθες του καναλιού Wolf River Harbor, του Μισισιπή. Ο Jeff εξέφρασε την επιθυμία να κάνει μια βουτιά -ήταν πολύ χαρούμενος που θα ξεκινούσε τις ηχογραφήσεις- κι έτσι σταμάτησαν στην άκρη, έβγαλαν ένα boombox από το οποίο ακούγονταν κομμάτια των Beatles και των Jane’s Addiction, και ο νεαρός μουσικός βούτηξε στο νερό με τα ρούχα. Μια λεπτομέρεια είναι πως ο Buckley δεν ήξερε κολύμπι, οπότε, όταν άρχισαν να τον πλησιάζουν κάποιες βάρκες, το μόνο που μπόρεσε να κάνει για να τις αποφύγει και να μην τον χτυπήσουν, ήταν να βουτήξει κάτω από το νερό. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που τον είδε ο Foti ζωντανό. Το τελευταίο πράγμα που ακούστηκε από το στόμα του πασίγνωστου rockstar ήταν το ρεφρέν του Whole Lotta Love των Led Zeppelin, το οποίο τραγουδούσε ενώ ήταν μέσα στο νερό.

Το σώμα του Jeff δεν είχε βρεθεί κι έτσι, ελικόπτερα και ειδικές μονάδες της αστυνομίας «χτένιζαν» την περιοχή, με την ομάδα managment του να προσπαθεί να κρατήσει όσο πιο μακριά γίνεται τον τύπο. Στις 2 Ιουνίου κι ενώ ο Jeff ήταν ακόμα αγνοούμενος, η Sony κάλεσε τον manager του, Dave Lory, για να συζητήσουν σχετικά με πιθανές, μελλοντικές, «μεταθανάτιες» κυκλοφορίες. Μάλιστα, αυτή η συνάντηση είχε θορυβήσει πολλούς εργαζόμενους της εταιρίας και η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μεγάλη ένταση μεταξύ των δύο «πλευρών», χωρίς όμως να γνωρίζει πραγματικά κανείς τι ειπώθηκε πριν και μετά τις φωνές που ακούγονταν από το γραφείο του κτηρίου της εταιρίας στη Νέα Υόρκη όπου πραγματοποιήθηκε η κουβέντα. Τα αποτελέσματα, βέβαια, είναι πλέον γνωστά, αφού έναν χρόνο αργότερα (το 1998) κυκλοφόρησε το Sketches for My Sweetheart the Drunk, μια συλλογή τραγουδιών που, υποθετικά, θα αποτελούσαν μέρος του δεύτερου δίσκου. Ουσιαστικά, πρόκειται για demos που έγραφε ο Buckley σπίτι του, τα οποία «γυαλίστηκαν» στο στούντιο.

Δύο μέρες μετά τη συνάντηση, το σώμα του Jeff βρέθηκε να επιπλέει από δύο ανθρώπους κι έτσι, υποθέτω πως η Sony πήρε αυτό που ήθελε. Τον δικό της Kurt Cobain. Ο Jeff Buckley ήταν -κατά τη προσωπική μου άποψη- ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς των 90’s. Μπορεί να κυκλοφόρησε μόλις έναν δίσκο, το εμβληματικό Grace, όμως είναι αρκετός για να διατηρήσει τον μύθο του ζωντανό για πάντα. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κανείς δεν τραγούδησε ποτέ ξανά σαν αυτόν κι επίσης, κανένας νέος μουσικός δεν είχε τα κότσια να βγάλει έναν ευαίσθητο και «βαρύ» δίσκο σαν το Grace, μέσα στην τρέλα του Grunge να κάνει επιτυχία τολμώντας μάλιστα να «ακουμπήσει» στο ντεμπούτο του ένα «ιερό» κομμάτι του Leonard Cohen. Τέλος, πρόκειται για έναν από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που κατάφεραν, έχοντας μόλις έναν δίσκο στο ενεργητικό τους, να επηρεάσουν τόσους συνάδελφους τους. Δύο πολύ «δυνατά» παραδείγματα, είναι ο Matt Bellamy των Muse και ο Fran Healy των Travis. Αμφότεροι έχουν δηλώσει, ότι ο γιος του -επίσης αδικοχαμένου- θρύλου της folk, Tim Buckley, έχει αποτελέσει βασική επιρροή στον ήχο τους. Ίσως ο Jeff να είχε μόλις ολοκληρώσει την αποστολή του, να δώσει δηλαδή στον κόσμο το «Grace», έναν δίσκο που πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι και που πλέον θεωρείται «κλασικός». Ούτως ή άλλως, οι εποχές που ζούμε είναι εξαιρετικά δύσκολες για έναν ευαίσθητο καλλιτέχνη όπως αυτός και δεν μπορώ να είμαι σίγουρος αν μας αξίζει το ταλέντο του.



