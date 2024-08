Η Ντισκοτέκ La Luna στην Αντίπαρο Έκλεισε (για 10 Μέρες)

Αν έχεις πάει στην Αντίπαρο δεν γίνεται να μην την έχεις ζήσει. Ακόμα και αν δεν έχεις πάει, δεν γίνεται να μην την έχεις ακούσει: Η ντισκοτεκ La Luna είναι ένα σύγχρονο (και λίγο παρηκμασμένο) μνημείο του ελληνικού καλοκαιριού. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί εκνευρίστηκαν πέρυσι το καλοκαίρι, όταν είχε κλείσει μετά από έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, μόλις διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κοπεί 80 αποδείξεις.

Πολλοί θα στραβώσουν και φέτος, αφού σύμφωνα με όσα ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο VICE, η disco έκλεισε και πάλι, μάλιστα για διάστημα 10 ημερών. Συγκεκριμένα, το διάστημα κατά το οποίο θα παραμείνει κλειστή είναι από την 1η Αυγούστου έως το μεσημέρι της 11ης Αυγούστου.

Υψηλή φοροδιαφυγή και ατελείωτη ευρηματικότητα

Το φετινό καλοκαίρι, πολλά μαγαζιά έχουν σφραγιστεί ανά την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, την πρώτη βδομάδα του Ιουλίου το ποσοστό παραβατικότητας ξεπέρασε το 70%. Αυτό που διαπιστώνουν οι αρχές είναι ότι τα 48ωρα «λουκέτα», που ξεπερνούν τα 140, δεν τρομάζουν τους ελεγχομένους, που συνεχίζουν να ρισκάρουν ακόμη, ενώ η εφορία είχε εντοπίσει πριν από δύο ή τρεις μήνες παραβάσεις στις ίδιες επιχειρήσεις. Συνεχίζουν την ίδια πρακτική και τα 48ωρα «λουκέτα» γίνονται 96 ώρες, καθώς πρόκειται για δεύτερη παράβαση εντός του ίδιους έτους ή του επόμενου. Από τους συνολικά 270 ελέγχους των φορολογικών αρχών, κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, η παραβατικότητα στην Αττική φτάνει στο 73%, στο Ηράκλειο Κρήτης 77,5%, στην Πάτρα 50%, στη Θεσσαλονίκη 61%. Εντύπωση προκαλεί η μεγάλη ευρηματικότητα των επιχειρηματιών που προσπαθούν να γλιτώσουν φόρους, με τακτικές όπως οι «μαϊμού» ταμειακές μηχανές και οι διπλοί κατάλογοι που διατηρούν οι ταβέρνες, όπου στον έναν αναφέρονται τιμές με ΦΠΑ και στον άλλο τιμές χωρίς ΦΠΑ.

La Luna, η «Μέκκα» των ντισκοτέκ

Η La Luna είναι κάτι σαν τη Μέκκα της Αντιπάρου: αν επισκεφτείς το νησί, δεν γίνεται να μην ξημερωθείς εκεί χορεύοντας μέχρι πρωίας στη ντίσκο που πριν γίνει ντίσκο, ήταν κυριολεκτικά κοτέτσι. Την ιδέα να ονομαστεί η ντισκοτέκ La Luna, δηλαδή το φεγγάρι, φαίνεται να έδωσε στον ιδιοκτήτη πριν από πολλά χρόνια μία Γερμανίδα τουρίστρια, που έλεγε συνέχεια ότι για να βρεις το δρόμο προς το μαγαζί, έπρεπε να ακολουθήσεις το φως του φεγγαριού.

Η ντισκοτέκ είναι ακόμη γνωστή για το τραγούδι της Nina Simone My baby just cares for me, που όταν παίζει το ξημέρωμα καταλαβαίνεις ότι η νύχτα έφρασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη. Και συγκεκριμένα, μέχρι τις 11 Αυγούστου.

